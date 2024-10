La fruta de la huerta que protege contra la diabetes y es ideal para empezar el día

Previene el aumento de peso, contiene antioxidantes y controla la inflamación crónica.

El pomelo es una excelente opción para comenzar el día: es bajo en sodio y en calorías, rico en vitamina C y antioxidantes, está libre de grasas, tiene un sabor menos ácido que el limón y no tan dulce como la naranja, mantiene un equilibrio perfecto entre acidez y dulzura y proporciona un impulso de energía para emprender el día y apoyar el sistema inmunológico.

Pero, además, el pomelo es importante en la dieta diaria porque protege el organismo contra la diabetes. “El consumo de pomelo y de otros cítricos puede ser beneficioso en la protección contra la diabetes tipo 2 debido a varias razones: prevención del aumento de peso, alto contenido de antioxidantes y control de la inflamación crónica ”, explica la doctora Liliana Papalia, especialista en Nutrición y Obesidad de la Universidad Favaloro.

El pomelo y otros cítricos pueden ser beneficiosos en la protección contra la diabetes tipo 2 debido la prevención del aumento de peso, alto contenido de antioxidantes y el control de la inflamación crónica Freepik

“Los cítricos contienen una gran cantidad de compuestos antioxidantes, como carotenoides, vitamina C y flavonoides, que ayudan a prevenir desórdenes cardiovasculares y tienen propiedades antiinflamatorias y antialérgicas, lo cual es beneficioso para la salud en general; los flavonoides presentes en el pomelo tienen una alta capacidad antioxidante, que ayuda a reducir el estrés oxidativo en el cuerpo, implicado en la resistencia a la insulina y el desarrollo de diabetes tipo 2″, agrega la especialista.

A pesar de ser una fruta saludable, el consumo de pomelo ha disminuido en los últimos años, en parte debido al error en las recomendaciones médicas sobre sus interacciones con medicamentos

Cuidado con el “efecto pomelo”

“Es crucial aclarar que no es necesario eliminar el pomelo de la dieta, sólo evitar consumirlo junto con ciertos fármacos. Debe evitarse la toma conjunta de pomelo con medicamentos para el colesterol, hipertensión, depresión y antibióticos ya que puede alterar la absorción y eficacia de los fármacos ”, señala Papalia.

Esto se debe a las furanocumarinas presentes en el pomelo, que interactúan con la enzima citocromo P450 (CYP3A4) en el intestino humano, provocando su inhibición y el posterior aumento en sangre de los niveles de algunos medicamentos. Esta interacción puede causar alteraciones severas del ritmo cardíaco o depresión respiratoria, conocido como el “efecto pomelo”.

Debe evitarse el consumo de pomelo junto con ciertos fármacos porque podría alterar su eficacia Pexels

Pomelo natural vs industrializado

El pomelo natural contiene aproximadamente 7-8 gramos de fructosa natural por cada 100 gramos. Esto lo convierte en una opción más saludable en comparación con los jugos artificiales de pomelo que, a menudo, contienen azúcares añadidos o jarabe de maíz de alta fructosa, ingredientes que pueden tener consecuencias negativas para la salud.

Por ejemplo, una porción de jugo de pomelo artificial puede tener entre 10 y 20 gramos de azúcar añadido por cada 240 ml, lo que aumenta significativamente la ingesta calórica y el riesgo de problemas de salud como la obesidad y la diabetes tipo 2. En contraste, el azúcar del pomelo fresco es principalmente fructosa natural, acompañada de fibra, vitaminas y minerales, que ayudan a regular la absorción de azúcar en el cuerpo y aportan beneficios nutricionales adicionales.

Es mejor consumirlo con pulpa en lugar de solo el jugo. La pulpa contiene fibra, que ayuda en la digestión, promueve la saciedad y mejora el índice glucémico para regular los niveles de azúcar en la sangre

El poder de la vitamina C

La vitamina C es un nutriente esencial, es soluble en agua y favorece el crecimiento y el desarrollo normal. También ayuda al cuerpo a absorber el hierro. Debido a que el organismo no produce ni almacena vitamina C, es importante incluirla en la dieta.

La mayoría de las personas pueden obtener suficiente cantidad de esta vitamina durante el día en las comidas. Una naranja o una taza de frutillas, pimientos rojos o brócoli aportan la vitamina C suficiente para el día. La cantidad diaria recomendada de vitamina C es de 75 miligramos (mg) al día para las mujeres y 90 miligramos al día para los hombres. Durante el embarazo, se recomiendan 120 miligramos al día. El límite máximo para todos los adultos es de 2 mil miligramos al día.

Un pomelo mediano (aproximadamente 200 gramos) proporciona más del 100% de la ingesta diaria recomendada de vitamina C para adultos Freepik

¿Quiénes no pueden comerlo?

Personas con úlceras, gastritis o estómagos muy delicados deben evitar su consumo debido a su capacidad de sobre estimular los jugos digestivos.

Debe evitarse la toma conjunta con medicamentos para el colesterol, hipertensión, depresión y antibióticos ya que puede alterar la absorción y eficacia de estos.

Otros beneficios del pomelo

Antioxidante: protege contra el daño de los radicales libres.

Antiinflamatorio y antialérgico: gracias a sus flavonoides.

Bajo en sodio: beneficioso para personas con hipertensión y colesterol elevado.

Promueve la digestión: su contenido en fibra ayuda a la digestión y previene el estreñimiento.

Hidratación: por su alto contenido en agua, ayuda a mantener la hidratación.

