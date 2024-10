Qué podés encontrar en cada stand y por qué no te podés perder la feria más esperada de la jardinería

Descubrí cuáles son los stands más destacados de la feria, y llevá tu pasión de las plantas al siguiente nivel.

PARA LA NACION Natalia Iscaro Escuchar Nota

En Le Bois Pilar, Jardín Fest dio su puntapié inicial y el fin de semana promete alta concurrencia de público para disfrutar de las charlas de especialistas, talleres y un paseo de compras diseñado a la medida del jardinero.

Vivero Ogata ofrece su catálogo de orquídeas para coleccionistas y no tanto. Desde el stand, madre e hija afirman: "Hay que saber observar para detectar lo que la planta necesita". Xavier Martin

Viveros

Desde Mar del Plata, Vivero Van Heden dio la nota con sus clásicos y algunas novedades en árboles y arbustos, tal cual es su especialidad. Referente local, Nacho Van Heden logra satisfacer las necesidades de clientes y paisajistas. En Vivero Acuático Naturalia, no dan abasto con los clientes que se dejan deslumbrar por los lotos, lirios, colocasias y otras variedades exóticas, que convocan a los más conocedores y no tanto. Los amantes de las orquídeas no pueden perderse el stand de Ogata Orquídeas, familia especialistas y pacientes cultivadores de una especie que cuenta con variedades de lo más diversas, como las Dendrobium, en plena floración. No faltan los especialistas de Señora huerta, con sus cajones reforzados en diversos tamaños, realizados a medida para clientes que eligen sus especies favoritas. También realizan sus mantenimientos y, en el stand, reciben a visitantes con otras especies para complementar su propuesta.

En Vale la tierra, la gente hace cola para llevarse especies del amplio catálogo de semillas agroecológicas, con variedades exóticas y desconocidas. También los plantines, que incluyen el pepino limón, uchuva, romero rastrero y sandía sugar baby, y más. Se suman los kits flores, mariposas y hortalizas. En Vivero Dos Pinos, se lucen las bellísimas rosas y jazmines, con amplia variedad de especies para cercos vivos. Cerca, nadie pasa por La Rural Semillería sin llevarse herramientas, sustratos o semillas, entre otras opciones de su oferta. Un árbol ONG vende plantas nativas y comestibles, cultivado por 10 mujeres del barrio de Rodrigo Bueno, en Buenos Aires, y El Fortín Agropecuaria vende fertilizantes, herramientas y semillas para todos los gustos y jardines.

Elevate, con su catálogo de tutores para cada especie de planta. Rosas, dalias, tomateras, muchas de ellas elaboradas especialmente con paisajistas, como el Arco gótico y el Alfil, en colaboración con Clara Billoch. Xavier Martin

Hacks jardineros

En Nateien, la biotecnología se pone al servicio de atractivos kits, entre ellos para floración y para césped siempre verde, registrados en SENASA; su hit es el cebo biológico de hormigas, registrado cuando algunos productos recientemente prohibidos. Ideal para huertas, es inocuo, apto para mascotas y niños inquietos. En Riegarte, las gotas de riego son ideales para macetas y plantas de interior, que se riegan solas a medida que necesitan; como nota de color, venden gotas de vidrio para decorar árboles de navidad. Para espacios verdes estéticos y con drenaje, StickStone propone sus suelos amortiguadores, sustentables y con diversas terminaciones.

Un sistema de riego no puede ser más fácil que el de Trebo Garden: sólo necesitás una canilla para instalar este kit ideal para balcones, terrazas y huertas urbanas; también fabrican sus propias bordeadoras. Tohu greens ofrece sus opciones de cultivo hidropónicos, ideales para cocineros que quieren tenerlos en la cocina. Se destacan las bandejas con luces LED, que dan calor a las plantas, y las bandejas reutilizables que usan fibra de coco. Muy cerca, en Terminet ofrece una barrera anti hormigas que se pinta sobre troncos de árboles, elaborado a base de agua y resina (no tóxicos), con el tiempo se torna transparente. Desde la construcción de espacios verdes privados y públicos, High Garden da el presente, con su experiencia en paisajismo, parquización y mantenimiento.

Los chalecos de chaguar y cuero de Fibras del norte, una de las estrellas de los que quieren regalar (o regalarse) un objeto de moda. A la derecha, los carteles de hierro de María Detalles Deco, de su línea deco, que también cuenta con porta espirales ideales para el verano. Xavier Martin

Espacio exterior

Entre las propuestas que complementan y acompañan el verde, de los favoritos es Gallinas de raza. Su gallinero más destacado incluye una huerta en el techo (que aísla térmicamente el interior del invernáculo), y puede trasladarse fácilmente con unas oportunas ruedas. Hiroki es el nombre de la firma que fabrica y comercializa mini piscinas y saunas japoneses. Con control a distancia, se pueden armar y desarmar con facilidad. Atrás, Kamado Argentino hizo agua las bocas con sus carnes a las brasas. Estéticos y portables, son parrillas, horno de barro, ahumador y spiedo, todo en uno.

Composteras giratorias imperdibles para espacios como jardines, patios e incluso terraza, renuevan su presencia en Jardín Fest. Se trata de la firma nacional Otra vuelta, cuyo modelo se remueven fácilmente, con tan solo girarlo desde afuera. Para que las plantas se muevan libremente, trepen, se deslicen o no invadan otros terrenos, Elevate diseña tutores, flejes y accesorios a medida, funciones y estéticos; además, son los elegidos por los mejores paisajistas y jardineros. Quedó claro que el sueño hecho realidad de todo jardinero es el de invernaderos de Zaralum Aluminio, un modelo de 6 x 4 metros, con 2 ventiluces, 2 puertas corredizas, vidrio 6mm en frente, fondo y laterales, que además hizo el aguante durante la lluvia temporaria del viernes.

Una de las mandalas de viento de QQ Positivo, firma que crea objetos artísticos con sentido, para conectarse con lo esencial. A la derecha, algunas de las piezas de cerámica pintadas de Benteveo, ideales para completar la vajilla e ir preparándose para las mesas de fiestas y asados de verano. Xavier Martin

Moda & Hogar

En Fibras del norte, los visitantes se dejan tentar por sus chalecos, carteras, ponchos, remeras, brazaletes e individuales, elaborados en chaguar, cuero y cestería, algunas de ellas realizadas por comunidades aborígenes. A su lado, Charles by Celine, con sus clásicos repasadores, paños e individuales de lona y gabardina, así como pijamas de algodón peruano y poplin, y una variedad de vestidos y camisas.

En María Detalles Deco, se lucen la línea óxido, negra o marrón pintado al horno, que se aplican a piezas como portamangueras, tutores, macetas, fanales y carteles con frases. Del stand de Fez Home Deco todos salen con sus guantes jardineros, en diversos colores y estampas, o los delantales de cuero. No faltan sus clásicos leñeros, materos de pelo y pesebres. Los dibujos en acuarela de Susana Alonso se transfieren a géneros y se aplica a pañuelos, chalinas, carteras, bolsos, bandoleras, además de pijamas y camisones de modal ultrasoft. Se suman las cerámicas y platos pintados de Alejandra Polaco.

Para las tardes y noches de verano, Bhyka Home ofrece sus velas de citronella, en ornamentales cuencos de cemento. Los pills de cera de soja se lucen en hornitos que serán la nota distintiva de cualquier living, así como difusores en varilla y aromatizantes textiles. ¡Atención indecisos! El stand cuenta con un tester de aromas. Amantes de textiles no se pierdan a Casa Tarlo, familia textilera que ofrece ropa de cama y almohadones, todo en géneros orgánicos y con tintes naturales; la estrella son los ponchos, de lino y con capucha.

Amantes de libros jardineros, y los de mesa de arrime o living, no pasen de largo en el stand Ferraro Libros. Con 36 años de trayectoria en el rubro, Ferraro ofrece libros como “El diseño naturalista”, de Amalia Robredo, “Campo”, de Pía Fendrik y una serie sobre nativas, de Ed. Ecoval. QQ Positivo son objetos con sentido y are que llaman a la carga y la meditación, con intervención natural. Acompaña Mica González, con originales estampados inspirados en la naturaleza, de algodón y lino.

Fotógrafo y periodista de pura cepa, Cherruti Pini Travelers ofrecen fotografías de flores y plantas para la decoración del hogar, con opción de enmarcado. También pinturas como las de la destacada artista Carolina Antoniadis, obras de cestería y ovillos de cesto para ponerse a trabajar con la manualidad, además de esculturas en quebracho. En Benteveo está todo lo necesario para poner una mesa colorida con platos, fuentes, ensaladeras y más, pintados en cerámica; se lucen las garzas y perdices, también a puro color; y los tapices textiles de técnica mixta.

La novedad de la feria: el espacio de almacén, con marcas que ofrecen sus productos agroecológicos, irresistibles para cocineros con conciencia, que gustan de dar ese toque único a sus platos. Xavier Martin

Espacio cocina

La novedad del paseo de compras es el espacio de Almacén, que incluye marcas que con sus propuestas orgánicas y sustentables hacen de la gastronomía una experiencia renovadora. Desde la industria apícola, Ceybo con su cera de abeja para mantener el cuero de tus zapatos intacto, así como los paños con cera de abeja para preservar alimentos como queso y verduras (reemplazando el uso de tuppers de plástico), y delicias como la miel con cacao y cremas de cuerpo y para peinar.

Finca Rumaroli ofrece cata de aceites de oliva de máxima calidad, a lo cual se suma una versión ideal para niños. Laura Di Cola presenta su libro “Sin delantal”, y ofrece su caja responsable y consciente, así como otros productos y conservas naturales de granjas y productores agroecológicos, curados por la cocinera. Setas en casa se suma con sus bellos y deliciosos productos a base de hongos.

A las 5 O’Clock no faltan los proudctos de Té+the, blends, infusores, teteras y accesorios, un encuentro de belleza y aromas. Y claro, muy cerca la Thermomix, para hacer delicias con estos productos naturales, de elaboración local. Parte del círculo de la cocina que termina con las composteras de Ecofactory, en dos resistentes presentaciones, 60 y 120 litros, diseñadas para hacer más fácil el compostaje.

La feria recién empieza, vení y llevate lo que necesites, y no te pierdas las charlas de los especialistas.

Natalia Iscaro Por