Stihl mostró su línea Batería, para usuarios aficionados al jardín que quieren disfrutar del trabajo al aire libre.

Fue uno de los stands más llamativos. Amplio, abierto y dominado por el naranja que caracteriza a la marca, STIHL llenó de contenido la feria con una serie de charlas dedicadas al usuario hogareño y a la mujer que adora la jardinería. ¿Por qué? Porque la firma líder en motoimplementos, exhibió en el stand su línea Batería, mucho más amigable con el usuario ocasional.

“La idea fue acercarnos al nicho de la jardinería hogareña, al usuario doméstico. Y lo hicimos con esta línea que está creciendo mucho en ventas. Para el usuario no profesional, es mucho más amigable, porque es corderless, no tenés que enchufarlo, no tenés que manipular combustible, y tiene mejor impacto ambiental. Todo eso las convierte en máquinas más maleables, más seguras que tienen muchas características positivas”, cuenta Francisca Colombres, del área de Marketing de STIHL.

Los productos destacados del stand

El stand de la marca se centró en exponer y dar a conocer los beneficios de la línea Batería, además de los diferentes productos infaltables para todo jardinero amateur: tijera o pulverizadores, por ejemplo.

“El futuro va a pasar todo por Batería porque son máquinas mucho más prácticas, livianas, ecológicas, más fáciles de usar para un usuario no profesional. No necesitan combustible, no hay que preparar una mezcla, tienen mucho torque, son livianas, no hacen ruido, no necesitan mantenimiento y son pequeñas”, resume Marcos González Chiappe, Gerente Regional de ventas de STIHL Motoimplementos SAU.

En definitiva, generan una mejor experiencia del usuario. “Las máquinas a batería hacen que uno disfrute el trabajo, porque son livianas, porque no hacen ruido y no molestás al vecino, así que para los que hacen jardinería como un hobby es puro disfrute. Llegás a tu casa, tenés ganas de hacer el trabajo y lo hacés, no importa la hora”, explica Chiappe.

La estrella de la marca

Uno de los productos más vendidos es la mini sierra a batería, el modelo GTA 26, que es la vedette de la marca. “Esta máquina es un boom. La estamos vendiendo mucho más que las otras. Es algo totalmente nuevo, innovador, porque es una sierrita que se usa con una mano. Permite a una sola persona cortar en altura, y fue diseñada para cortar ramas. Reemplazaría al serrucho o a la tijera de poda, al podón”, explica González Chiappe.

Este producto tiene una alta capacidad de trabajo. Con una carga, tiene una autonomía de 80 cortes de 4 cm pero permite cortar ramas de 10 cm sin problema.

Otros productos que se están vendiendo mucho, Según González Chiappe, son los sopladores a batería y los cortacercos. “El soplador es ideal para tenerlo en casa porque se usa mucho. Lo podés usar para limpiar la tierra del patio, para soplar las hojas. Y hacerlo varias veces por semana sin preocuparte por el combustible, etc.”

El lugar de la mujer en el jardín

La propuesta de la marca es democratizar la jardinería, y por eso hizo un fuerte foco en la figura de la mujer, ya que el equipamiento es mucho más cómodo, práctico, liviano y seguro.

Suni Bustinza, de @greenmade.planet, responsable de la charla de Propagación de plantas, cuenta su experiencia: “Lo más interesante es que las herramientas de STIHL te hacen mucho más simple todo. No tengo que esperar a que venga el jardinero, por ejemplo, porque la podadora a batería me salva. Además, las herramientas las cargás como un celular, enchufándolas. Salís al jardín sin cables, y sos libre, esa es la maravilla”, resume.

