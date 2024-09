10 ideas para ponerle onda a tu sofá

No sólo de almohadones vive el sofá. Mirá cómo darle comodidad y personalidad con accesorios y, también, con los colores y objetos que lo rodean.

Escuchar

Si algo vemos con frecuencia, por una lógica cuestión de mantenimiento, son sofás con fundas removibles blancas, justamente, para que el lavarropas no destiña los colores. La idea es que se pueden “levantar” con almohadones de distintos tonos y motivos. En esta nota, también les mostramos ejemplos no solo de lo que se puede poner sobre sino también alrededor del sofá para darle estilo al rincón más cómodo de la casa.

Cubierta de cañas y policarbonato, paredes revestidas en machimbre encerado, alfombra de yute y mesitas de tronco para acompañar un sofá al exterior hecho sobre un banco de obra. Una idea del estudio Mimouca Design.

Círculo temático

“Esta es una casa alegre y bastante cambiante. Nunca entendí eso de encapricharse con algo en la decoración: prefiero manejar una flexibilidad que, incluso, pueda modificar algunos hábitos. Y eso que adoro los objetos: me gusta verlos y cruzármelos a lo largo del día”, reconoce la artista plástica Laura Sanjurjo, dueña de casa y fundadora del local de deco 3 Mundos.

Sofá curvo, diseño del arquitecto Diego Montero, dueño de casa. Tambor uruguayo, esculturas de hierro (Lola Puig) y de aluminio roja (Jorge Blanco) y tabla de surf (Surf for Art). Eugenia Daneri

Además de su forma única, admira esta composición en la que todo suma sutilmente a una vibra africana muy elegante.

Más clima tropical

“Sobre la base existente, jugué en cada espacio con una mezcla de nuevo y viejo, contraste de colores, capas de textura y mucha vegetación. No quería un lugar que se pareciera a ningún otro”, nos dijo Ariel Naso Arce, asesor de imagen, cuando lo visitamos en su departamento frente al Hipódromo de Palermo.

La pared se pintó de gris para que se fundiera el sillón en L de pana (Sixta) y se destacaran la obra fotográfica (José Pereyra Lucena) y los detalles verdes, tanto naturales como de deco. MARIANA PARDAL

Maximalismo inglés

Ejemplo perfecto del estilo inglés, la casa de Ale Sly revela en cada elección su audacia para decorar, un muy particular uso del color y mucha atención a lo existente. “El cambio más importante que le hice a esta casa fue el color. Yo siempre había vivido en casas coloridas y alegres y esta, que era más clásica, me resultaba muy fría”. Con géneros traídos de sus habituales viajes a Londres para visitar a su familia, fue armando capa sobre capa de motivos diversos.

Sobre el escritorio, obra de la artista argentina Romina Salem Taborda. En el sillón, almohadones con un mix de estampas en perfecto equilibrio: un clásico inglés. María Eugenia Daneri

La alfombra

La arquitecta Giselle Chalu dispuso el sillón modular en forma de isla y marcó los sectores que se crean con dos alfombras distintas. De este lado, un motivo geométrico con un color más fuerte dentro de la gama que propone el asiento.

Sillón modular (Arq. Giselle Chalu) tapizado en gabardina lavada (De Levie). Almohadones (Paul French Gallery). Mesa de centro (Net Muebles). Lámpara colgante de Weplight (Iluminación Agüero). Alfombras (Mihran). Javier Picerno

La lógica del color

Como no podía ser de otro modo, la artista visual Victoria Llorens llenó los ambientes de colores y vistió las paredes con varias de sus pinturas, que desfilan por aquí antes de salir a exponerse.

Sillón en L hecho a medida (MG Living) en base a un modelo de la firma italiana Flexform. Daniel Karp

Para la daybed articulable (Missoni) que le regalaron unos amigos, la dueña de casa tiene varias fundas estampadas o de colores lisos que va cambiando durante el año.

Almohadones de Missoni y Jonathan Adler. La alfombra rayada de Ikea suma a través de la tapa de vidrio de la mesa baja. Daniel Karp

Por las distribuciones habituales, no siempre es fácil tener como fondo del sofá una biblioteca. Pero su vecindad los puede enriquecer mutuamente.

“Cuando los elementos entran en una relación lúdica, se teje entre ellos un sentido compartido, al tiempo que cada uno puede mantener su singularidad y sorpresa. Si la decoración es predecible, en cambio, el juego acaba rápidamente”, nos dijeron Juan Augusto Laplacette y Mariano Daniel Manzi, dueños de esta casa que pueden ver completa en la edición de Living de septiembre.

Sofá de estilo francés retapizado. La paleta surgió de la lámina sobre el hogar de demolición que, en lugar de fuego, tiene un espejo que refleja la luz y le da profundidad al ambiente. Las bibliotecas son un diseño de los dueños de casa. Santiago Ciuffo

Clásico moderno

Este mes, también visitamos a Victoria Bullrich y Sebastián Mihanovich, la dupla creativa detrás de Bull Buenos Aires. Pareja y complemento perfecto en el diseño, su casa es el mejor ejemplo de ese mix elegante y contemporáneo que ya es su sello. Miren si no el efecto que crea la unión de una pared blanca con molduras contra el cielo raso gris, la potencia del cuadro sin bastidor. “Cuando visitamos el departamento, no nos enamoró. Tenía algo de clásico, pero no llegaba a ser esos edificios antiguos de techos altísimos. Sí veíamos que el contraste entre las molduras y nuestros muebles podían funcionar bien”. Acá, son el sofá, las mesas ratonas y su divina cajonera ‘Montes’.

El sillón ‘Gavilán’ y tres mesas fuera del armado clásico: con tapa de vidrio transparente, con vidrio color ámbar y de ciprés quemado y laqueado (todo de Bull). Cuadro de Majo Caporaletti. Almohadones con mix de estampas de Bull, algunos con textiles de Luna Oks. Emma Livingston

Calidez

Asesora de marcas de decoración y de moda en la utilización del color y las texturas, el expertise de Carolina Yáñez está plasmado en los géneros que ambientan su hogar de principios del siglo pasado. Abajo, un ejemplo tomado de su living.

Serigrafías del mexicano Rocca Luis César Sofá con manta y almohadón combinados (todo de Anthropologie). Mesas, diseño de Carolina Yáñez. Javier Picerno

Playa chic

Sencillo y súper evocador, el discreto living de esta casa de playa tiene notas extraordinarias: de las viga rústicas pintadas de blanco cuelgan lámparas ‘Bubble’ (creadas por George Nelson en 1947) trayendo el recuerdo de erizos y caracoles marinos; en medio de la composición de acuarelas que muestran figuras caminando hacia la orilla, se mezclaron espejos que reflejan los destellos de las olas. Los almohadones están a tono con las obras y con el mood marítimo.

Junto a los muebles de diseño, una rústica mesa le recuerda al espacio su antiguo vínculo con la isla. Mark Williams-Red Cover

LA NACION