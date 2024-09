10 soluciones originales para que renueves tu baño o tu toilette

Pueden ser nuevos revestimientos o, simplemente, toques de color y fantasía, pero jamás reñidos con el espíritu general de la casa.

Salir de lo estándar

Josefina Giordano (al frente del estudio Moscú Company) y Paz Engelmann (diseñadora y creadora de la marca de textiles Pezkoi) trabajaron juntas en el interiorismo de un tres ambientes muy bien ubicado. El equipamiento del toilette, que venía de obra, era sencillo, agradable y estaba bien distribuido. Entonces, sin agregar revestimientos pesados, le dieron un refinamiento muy actual con la dupla empapelado-espejo.

Empapelado (Enamorada del Muro). Espejo circular con marco de petiribí (Moscú Company). En el cesto de fibras naturales se reúnen con gracia los colores y motivos de ambos. Santiago Ciuffo

Aludir a la arquitectura

“Desde la vereda se puede espiar el cielo raso curvo de nuestro estudio, y ver cómo el ladrillo se mete en el interior a través de estas tejuelas”, dicen los arquitectos Federico y Lucila Grizzo, hermanos y socios de Grizzo Studio, en referencia al revestimiento del toilette y de la fachada. Otro detalle interesante: el vanitory con forma de pedestal se construyó apilando dos macetas y colocando la bacha por encima. El conjunto se unificó revistiéndolo igual que las paredes.

Materiales nobles, una paleta armónica y factor sorpresa. Santiago Ciuffo

Como en los viejos tiempos

Amor y humor son dos elementos que no pueden faltar en cualquier hogar que construyan Juan Augusto Laplacette, psicólogo e ilustrador, y Mariano Daniel Manzi, licenciado en Ciencias de la Comunicación y ceramista en sus ratos libres. Pero también, para ellos es imprescindible una cuota de esa personalidad que solo trae cierta antigüedad. Para la creación de su toilette, tuvieron cuidado de elegir calcáreos que, con la geometría limpia de hoy, se funde muy bien con los demás pisos. Excelente también la solución para la bacha en un lugar tan pequeño.

Eligieron blanco mate para todos los techos y paredes, y ‘Gris Fósil’ (Alba) para marcos y aberturas. Santiago Ciuffo

Bordó total

En el natural proceso de ida y vuelta con sus clientes, las arquitectas de Dicha Studio los convencieron de incorporar elementos y ambientes shocking, como el toilette, al que definen como una caja monocromo bordó.

Paredes revestidas en micrcomento pintadas con el tono 'X016' de Quimtex, el mismo que se eligió para laquear el mueble que sostiene la bacha. Javier Picerno

En este espacio cuidadamente monocromático, la bacha blanca parece flotar, un efecto bien complementado por el espejo de línea orgánica y una iluminación teatral, pero eficiente.

Adiós a la bañadera

Casi treinta años después, el estudio SCK Arquitectos volvió a proyectar una casa para unos antiguos clientes. Entre los pedidos de la dueña de casa, estaba incluir en el baño estos azulejos de superficie irregular en tonos de verde y azul. Como es común en estos tiempos, sobre todo en casas sin chicos, en su baño en suite quisieron reemplazar la bañadera por mampara y ducha. Como un agregado de comodidad, hicieron un banco bajo la ventana y calaron nichos para jabones y demás.

Diseño neto, pero colorido. Y líneas de pura funcionalidad. Santiago Ciuffo

Síntesis

“Muy rápido entendí que la obra de Barragán tiene muy poquitos materiales. Se podría decir que la casa está hecha de piedra y madera”, nos dijo César Cervantes, gestor cultural y dueño de esta casa firmada por uno de los grandes de la arquitectura mexicana, Luis Barragán. Así se pensó también este baño, que tiene la originalidad de una bañadera hundida, en la que estos dos materiales solo están interrumpidos por una pared pintada de un celeste verdoso muy calmo.

En el baño principal, una bañadera de roca volcánica se acompañó de talaveras negras: un marco teatral para la ventana que mira al jardín. Maia Croizet

Exploración material

La casa de fin de semana en Chivilcoy que el arquitecto Gonzalo Callegari compartió en nuestra última edición de Living fue para él (con el aval de su cliente y amigo) pura exploración. Hecha como una caja de tonos neutros, la calidez la aportan la madera y las placas de MDF ranurado pintado de blanco, como si se tratara de machimbre. Para llevar ese efecto al baño sin poner en riesgo los materiales por la humedad, resolvió ranurar el porcelanato del box de ducha. “Es fundamental que sean monocapa, para calarlas sin que se salte la superficie esmaltada”, aclaró el arquitecto respecto de las placas.

El cielo raso varillado se mete dentro de los baños, a excepción del sector de ducha. valcastagnottiph

Si hay pocos metros, que no se note

El interiorista Ramiro Suárez se presenta como “El chico de los colores” en su Instragram @decorama_designer. Y cuando lo visitamos en su dos ambientes de Villa Ortúzar no nos quedó duda de por qué. Entre decenas de soluciones ingeniosas que allí aplicó, está el haber llevado hasta el baño, que aún no tuvo cambios, la franja anaranjada contra el cielo raso vista en la cocina. Y, por supuesto, esta cortina que lo llena de diseño, otra variante para ponerle onda al baño cuando todavía no hay reforma en puerta.

Cortina (Casa Ramón). Aplique (Moiso Deco). Javier Picerno

Siempre

“Trabajar con lo antiguo y lo moderno en simultáneo es la manera más difícil de hacer una renovación, pero la única manera en que puedo entenderla”, nos dijo Pierre Frey, heredero de la marca de textiles francesa del mismo nombre que fundó su abuelo, cuando charlábamos sobre su departamento en París. Sin hablar de antigüedad, la fotografía artística con la que adornó este espacio totalmente blanco lo acompaña a él y su mujer desde hace décadas, y siempre encuentra un lugar de privilegio en el baño del momento. Si él lo hace, es que se puede. Así que a probar con una imagen bien enmarcada sin temor a la humedad.

Fotografía del artista, director de cine y retratista suizo Michel Comte. Philippe Garcia

