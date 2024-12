Cerraron la galería para aprovecharla todo el año y hacerla el lugar donde se ven los partidos

En esta reforma, exploramos cómo unir interior y exterior sin renunciar al diseño ni a la comodidad.

“La galería existente presentaba un desafío frecuente en muchas viviendas: era un lugar encantador, pero poco utilizado, expuesto al clima y los vientos fuertes”, nos cuenta la arquitecta Cecilia Fidanza, responsable de transformar esta galería de 33m2. “La idea era convertirla en un punto de encuentro versátil, donde la familia pueda tanto hacer un asado con amigos en una punta como mirar cómodamente un partido en la otra”.

Vidrio plegadizo (Reiki). Silloncitos en conjunto con la mesa ratona (Fontenla).

"Mi objetivo fue diseñar la galería para su uso tradicional de verano, pero también para cerrarla en invierno y hacer reuniones familiares sin renunciar a la luz ni a la vista." Arq. Cecilia Fidanza

Pros y contras del vidrio plegadizo

Al no usar guías, este sistema permite una continuidad absoluta con el exterior, ya sea que las hojas de vidrio estén plegadas o desplegadas. Sin embargo, este sistema presenta dos desafíos: por un lado, los vidrios simples no aíslan el calor tan eficientemente como un doble vidriado hermético; por otro, no permite instalar mosquiteros directamente.

Con mosquiteros, las ventanas laterales de PVC se pueden abrir para lograr ventilación cruzada.

La solución fue un cerramiento mixto de vidrio plegadizo y ventanas de PVC con mosquiteros en los laterales. “Esto permite abrir completamente el espacio cuando el clima lo permite y tener una galería 100% exterior, o cerrarlo en días fríos, manteniendo la luz natural, la ventilación cruzada y la sensación de amplitud. Es un equilibrio que funciona muy bien tanto estética como funcionalmente”, concluye Cecilia.

Silloncitos en conjunto con la mesa ratona (Fontenla). Vidrio plegadizo (Reiki).

“Es importante que los materiales mantengan una armonía estética con el interior, pero también que soporten el uso diario, especialmente si la galería es parte activa de la casa”.

Materiales que conectan

“Originalmente, la galería tenía un revestimiento pórfido que resultaba difícil de limpiar, inestable para los muebles e incómodo para andar descalzo’', revela la arquitecta Fidanza. ‘’Por eso, se reemplazó por un porcelanato gris de textura suave, que no solo resolvió estas limitaciones prácticas, sino que también aportó un acabado más elegante que se vincula con la estética del interior”.

Porcelanato Antico Light Grey (Vite). Especialmente diseñada para integrar el Kamado, mesada 'Blanco Zeus' (Silestone). Pileta (Johnson) y grifería 'Talis' de Hansgrohe.

Para disfrutar del espacio durante todo el año, se incorporaron un sistema de calefacción y ventiladores de diseño. En tonos claros, estos detalles no solo aportan comodidad, sino que también realzan la sensación de que la galería es una extensión natural del hogar.

Un lugar que suma vida

La parrilla a gas se diseñó con una gran campana rectangular de chapa que rompe con el estilo tradicional de las parrillas hexagonales. “La idea era que se sintiera más como un mueble que como una típica parrilla”, explica Cecilia. Para lograrlo, se creó un frente liso que armoniza con el resto de los artefactos de la galería, ofreciendo una estética contemporánea. La herrería, pintada en un gris oscuro para diferenciarse sin opacar el porcelanato y manteniéndose en sintonía con el resto de los elementos exteriores.

Puertas de parrilla y campana de hierro (Esmalte sintético Alba gris noble), parrilla (Tromen Angus). Paredes pintadas con látex (Sherwin Williams 7028).

