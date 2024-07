Cómo es la vida en esta casa compacta que gira en torno a su patio central transparente

Las singulares dimensiones de un lote en Colegiales inspiraron una construcción que crece y se hace grande desde adentro.

Ana Markarian LA NACION

“Estoy encantada con el estilo, el bajo mantenimiento del hormigón y las entradas de luz natural. En casa no encendemos ni una lámpara hasta la noche”, nos contaba la dueña de esta casa de Colegiales que se desarrolla en un lote largo y angosto. El proyecto de los arquitectos María Victoria Besonías y Luciano Kruk (que trabajaron con la colaboración de su colega Leandro Pomies), contempló un volumen compacto donde los ambientes principales se orientan hacia el fondo buscando el Norte mientras que la cocina mira al frente.

Al frente, la cocina goza de su alzada transparente. Campana (TST). Magalí Saberian

“Quería que la ambientación hablara el lenguaje del hormigón pero que, a la vez, sumara color. Por eso elegí este sillón, cómodo para mirar televisión y en tonos potentes”, dice la dueña a propósito del que vemos bajo estas líneas, que aprovecha la generosidad de la entrada.

De espaldas al patio interno, sillón capitoné con respaldo trapezoidal y combinación de lisos y rayas (Artesano de Sueños). Mesa baja (Hey Jude). Magalí Saberian

Además de traer la vegetación al interior, el patio interno aporta doble ventilación y variados efectos de luz a todos los ambientes.

Engamado con el sofá Manifesto), el muro sin decoración pone el foco en la nobleza del material. El sillón de estilo retapizado en pana fucsia quiebra la monocromía. Magalí Saberian

“Evité la contaminación visual para que se destacaran las líneas de la casa y sus vistas. Se siente muy bien vivir acá; hay mucha luz, mucho verde, aire y silencio”.

La mesa de cerezo sobre ruedas hace juego con el mueble colgante (ambos de Hey Jude). Riel con spots (Bonaluce). Magalí Saberian

Verde adentro y afuera

“La pileta está revestida en venecitas azul marino, una idea que traje de Colombia. Combina muy bien con el verde, y siento que su efecto recrea ese ambiente tropical". Magalí Saberian

Comedor y cocina en fila

Sillas Bertoia (Manifesto) Luces colgantes (Bonaluce). Magalí Saberian

La idea no fue hacer una barra, sino dar paso a la claridad y estar comunicados sin necesidad de integrar tanto las funciones.

Muebles de cocina hechos a medida, grifería FV, bacha Franke y campana TST. Magalí Saberian

Plano detallado

En las tres plantas se evidencia la centralidad del patio. En la terraza se ubicó el lavadero. Magalí Saberian

Espacio de trabajo en primer piso

En el primer piso, una pasarela conduce al escritorio con biblioteca en módulos, algunos cerrados con vidrio esmerilado.

En el espacio de trabajo, una cama turca con un colchón con funda de tapicería que también funciona como sofá. Magalí Saberian

Temática adolescente

“El barrio nos gustaba, lo conocíamos porque mi hijo juega básquet en el Club Colegiales. Ahora vivimos a tres cuadras. Creo que el lugar nos eligió a nosotros”, compartió la dueña de casa.

Somier con colchón adicional debajo (Rosen), persiana americana negra (Hunter Douglas), riel con spots (Bonaluce) y puf ‘Pelota de básquet’ (Mercado Libre). Magalí Saberian

Suite colorida

“Para ambientar mi cuarto me basé en el color de la tela mexicana. Cuando terminé, me di cuenta de que me remontaba a la playa. ¡Parece que mi inconsciente hiló muy fino!”, dice la propietaria sobre la búsqueda de aire tropical también por medio de las plantas y las venecitas de la pileta, entre tantos detalles.

Camino mexicano enmarcado, regalo de un amigo. Respaldo y muebles en módulos enchapados en cerezo (Hey Jude). Jarra cerámica (Thiara K). Magalí Saberian

La pared del pasillo es el fondo de la biblioteca del cuarto adolescente, del otro lado. Una franja traslúcida superior y dos paneles opacos dejan pasar la luz.

El baño tiene un alegre revestimiento de venecitas Murvi y grifería de FV. Magalí Saberian