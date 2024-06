Conocé la casa del diseñador de Roberto Sánchez, la marca favorita de los traperos

Andres Baglivo es el hombre detrás de Roberto Sánchez, una marca de moda del under que saltó a la fama y se volvió de culto cuando empezaron a usarla los referentes del trap. Dueño de un estilo y una historia únicos, su casa en Liniers es su fiel reflejo.

Lucía Benegas PARA LA NACION

Andrés Baglivo es una de esas personas que parece haber vivido mil vidas en una. A sus 47 años -y en medio de lo que se percibe como el pico de la popularidad de su marca, Roberto Sánchez- Andrés esquiva las definiciones y se percibe a sí mismo más como un artista y un director creativo que un diseñador. Es que antes de ser la figura detrás de la marca que hoy transita el paso de una marca de culto a la masividad, Andrés fue muchas cosas. La más llamativa: futbolista de primera división.

Living Roberto Sánchez

Encontrar el camino

“Yo empecé mi carrera a una edad en la que la mayoría de las personas ya está resuelta: a los 35 años, el que es abogado ya trabaja en un estudio, el camionero ya maneja el camión.... Yo, en cambio, a esa edad no había entregado un currículum ni ido a una entrevista”, asegura. Sin embargo, el recorrido que lo llevó de las canchas de futbol a los talleres textiles y de ahí, a vestir a referentes de la música urbana es menos estrepitoso de lo que uno imaginaría y tiene una cuota de perseverancia enorme. Un aprendizaje que le dejó el mundo del deporte.

"El sillón de ladrillos de vidrio fue una idea mía: no sé si lo vi en algún lado o simplemente se me ocurrió", cuenta el dueño de casa. Santiago Ciuffo

Como tantas historias de éxito, la de Andrés empieza con una crisis que se tradujo en desmotivación y una baja del rendimiento. En medio de ese momento de cuestionamientos, una amiga le propuso ir a trabajar con ella a una marca y la idea lo sedujo. “Empecé como repositor, después fui vendedor, después supervisor y terminé armando locales, campañas: haciendo dirección creativa”, resume. A esos años les debe un redescubrimiento que además lo llevó a dar los primeros pasos de su marca, que empezó como un proyecto enfocado en el vintage que tenía en simultáneo con su proyecto y operaba en la clásica galería Quinta Avenida. De esos años data también el PH en el que nos recibe, algo que soñó años antes de tener.

Santiago Ciuffo

Yo vengo de un lugar muy humilde y para mi era muy importante comprar mi casa. Tenía mis ahorros, que no llegaban ni a un crédito hipotecario, pero igual empecé a mirar.

El sueño de la casa propia

“La persona que me hizo el préstamo fue el dueño de la marca en la que trabajaba: al día de hoy sigo llamándolo todos los fines de año para agradecerle”, asegura. Desde el principio, su búsqueda se enfocó en los barrios de Mataderos y Liniers, los lugares que transitaba de chico, cuando vivía en los monoblocks de Villa Madero. “El barrio en el que vivíamos era difícil, pero mis viejos pudieron mandarnos a un buen colegio en Mataderos. Eso nos ayudó a salir un poco del barrio, porque curtíamos otra cosa”, se acuerda.

La mesa ratona era una mesa alta que compró en el ejército de salvación. No solo le cortó la base sino que además la revistió en espejos. Santiago Ciuffo

“Habiendo vivido treinta años en un monoblock yo soñaba con tener una casita o un PH donde tuviera algo afuera, aunque sea un balcón. Buscaba eso con muy pocos medios y así fue que llegué acá”

Aunque hoy el lugar se ve radiante y luminoso, cuando llegaron a verlo era completamente distinto. “Me acuerdo de que tenía mucho marrón y pisos de cerámico con un baño también en esos colores. Pero apenas subí la escalera y vi esta luz supe que era acá”, asegura. Después de muchas negociaciones y habiendo logrado bajar el precio, finalmente cerraron un acuerdo.

El mueble de la tele laqueado fue diseño del dueño de casa, igual que el sillón. Las plantas refrescan el ambiente. Santiago Ciuffo

Contrario a lo que uno pensaría, los pisos de madera no significaron una gran inversión: un machimbre de pino se colocó del lado del revés y se cubrió con pintura revesta de alto tránsito.

Lo que siguió a la compra fue una obra que se hizo en etapas pero siempre bajo su dirección y a su gusto. “La gente que viene siempre me pregunta si soy fanático del azul, ¡la verdad que no! Solamente me gustó y lo hice así”, cuenta. Aunque para el que el que conoce su marca, es difícil no pensar en la paleta de “Air Sánchez”, su línea que remite a la estética de la aerolínea francesa.

El cuarto es blanco y por demás minimalista. Los muebles de la cama y mesas de luz fueron diseño de él, igual que la cabeza de Tigre y la alfombra. Santiago Ciuffo

Más ideas que otra cosa

Andrés -o Rober, como le dicen ahora- es un esteta nato y sabe lo que quiere. De la combinación entre ese gusto exigente, un presupuesto acotado y una gran cuota de creatividad nace esta casa, tan personal como contemporánea. “No existió una gran reforma de esas en las que se pone una bomba y se hace nuevo: acá las cosas se iban haciendo a medida que juntaba la plata”, confiesa.

Sobre la cama, una cabeza de León revestida en espejos. "La hice con un artista que tomó el molde de una escultura que tengo en el living. Mi idea era empezar a hacerlas para vender, epro después de esta me dijo que no hacía más" Santiago Ciuffo

La guía en ese proceso fue su idea y visión. De los nichos iluminados, a la búsqueda de detalles y materiales únicos lo que sobrevuela es una estética minimalista pero fuera de la media, que toma su inspiración en la década del ochenta, del noventa y dosmil.

Siguiendo la línea del living, en el baño todo es azul, celeste y blanco en materiales vitrificados. Las mesadas y estantes se hicieron en material, igual que el sillón del living. Santiago Ciuffo

Espacios personales

En el hall de entrada, una escalera conduce a un nicho que funciona como sala de música. El espacio ubicado sobre el nivel estaba completamente desperdiciado y apareció detrás de un mueble mientras hacía la primera obra.

Un sillón pastilla de fibra de vidrio, inspirado en el clásico de Eero Arnio, acompaña las guitarras. La escultura de cabeza de tigre la trajo de un viaje a México. Santiago Ciuffo

En ese espacio había un mueble que tapaba: cuando ue lo saquen y ahí surgió este lugar que estaba atrás. Diseñé la escalera y la mandé a hacer con un herrero y después le metí el style”,

En la cocina, muebles laqueados en blanco, alzadas y electrodomésticos de acero se combinaron con unos pisos dameros que le dan un toque de calidez. Santiago Ciuffo

La obra de la cocina fue un trabajo en conjunto con el arquitecto Federico Zanón. Acá los muebles laqueados en blanco se acompañan con alzadas y electrodomésticos de acero; el piso damero fue un pedido puntual de Andrés.

En todos los ambientes, el diseñador tiene lo necesario. Lejos de la cultura de la acumulación y el ornamento, él elije ambientes en los que tiene lo justo. Santiago Ciuffo

Los detalles en espejos son otro guiño que se repite en todos los ambientes. Detrás de la puerta la escalera azul que conduce a la terraza. Santiago Ciuffo

Dar nueva vida

El acceso que lleva a la terraza es además el lavadero. Acá, nuevamente el espíritu creativo fue capital para darle nueva vida sin invertir demasiado. Los pisos y escaleras se pintaron en azul lavanda mientras que la zona de la pileta del lavadero y lavarropas se revistió con un ploteo que guardaba de una campaña en su anterior trabajo.

La escalera conduce a la terraza, un espacio que hasta su llegada solo se había usado para colgar ropa. Santiago Ciuffo

“La última etapa de la obra fue la terraza: era un lugar al que se podía acceder, pero tenía los típicos pisos de membrana y un tanque de agua apoyado en el piso. Yo quería ver la maneta de aprovecharlo lo máximo posible, de ahí la idea de la ducha, la parrilla techada y el pasto sintético”

En otoño los fresnos ofrecen sus mejores vistas al living y a la terraza. Santiago Ciuffo

Liniers Hollywood

“Acá no hubo un plan, fue lo que me fue saliendo”, asegura Andrés. El hecho de que su estudio, única tienda exclusiva hasta ahora, esté es su edificio en Liniers es la prueba fehaciente. Lo cierto es que Roberto Sánchez saltó a la fama cuando la marca tenía muchos años pero poca estructura y se mantuvo así durante muchos años. “Me parece que el boom se dio en un momento en que yo ya estaba más parado en mi búsqueda y venía trabajando hace muchos años”, cuenta.

El estudio de Roberto Sánchez está ubicado en un "garage" en la planta baja del PH en el que vive el diseñador. Santiago Ciuffo

El gran punto de inflexión se dio cuando el Duki, que tenía alguna gente en común, vio lo que hacía y le gustó tanto como para poner en su perfil de Instagram “embajador de Roberto Sánchez”. “Eso fue una explosión e hizo que la gente empiece a venir acá a comprar, con cola!”, se acuerda. En medio de un proceso de crecimiento, la marca empezó a vender a mayoristas y sumar algunos puntos de venta, aunque nada le quinta la mística al garage de Liniers: donde todo empezó.