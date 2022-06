Cortinas: modelos que se lucen por derecho propio y “resuelven” los ambientes

Si algo queda claro observando los diferentes espacios de Experiencia Casa Living es que las cortinas definitivamente dejaron de ser meros accesorios: por sofisticación, por protagonismo y por su capacidad de aportar privacidad y una efectiva protección contra los rayos UV, ellas vienen ganándose por derecho propio un lugar de relevancia. Desde la firma Hunter Douglas lo saben bien: líderes mundiales en cortinas, persianas y toldos, sus productos marcan tendencia y no dejan de despertar suspiros entre quienes recorren los departamentos de la muestra.

Hunter Douglas en Experiencia Casa Living

“Welcome to my Jungle” se llama el espacio que, intervenido por Dolores Morita y Mariana Amoroso, partió de la idea de recrear un refugio en el que encontrar confort, calidez y “el propio lugar en el mundo”. No por nada el living cuenta con las cortinas verticales de Hunter Douglas, súper funcionales y adaptables a todo tipo de espacios y ambientaciones.

El living del espacio “Welcome to my Jungle”, intervenido por Dolores Morita y Mariana Amoroso, cuenta con las cortinas verticales de Hunter Douglas Julia Gutierrez

La nota central de las verticales es que dan la posibilidad de crear una interesante cantidad de escenarios de luz y privacidad según la orientación de sus bandas: abiertas mantienen las visuales (y resultan casi imperceptibles), y cerradas ofrecen gran privacidad. Además vienen en diferentes tonos y unas texturas muy actuales, desde tejidos translúcidos hasta la opacidad total.

Para la cálida e impactante cocina en el departamento diseñado por Familia Echaide, asi como para los baños y vestidores del espacio La Serena, de Gaby Orlando, se eligieron las cortinas Duette, uno de los modelos más originales de Hunter Douglas por diseño innovador y por prestaciones.

Para la cocina del espacio diseñado por Familia Echaide se eligieron las cortinas Duette que brindan protección térmica y acústica gracias a su innovador diseño de celdas Julia Gutierrez

Lo original y novedoso de las Duette pasa por su tela con diseño de celdas, que forman una cámara de aire capaz de brindar protección térmica y acústica. Además su mecanismo “TopDown-BottomUp” permite accionarlas desde la parte inferior o superior del vano para conseguir visuales o privacidad en el preciso lugar de la ventana que se desee.

El mecanismo “TopDown-BottomUp” de las cortinas Duette permite accionarlas desde la parte inferior o superior del vano para conseguir privacidad o visibilidad

Una estética imbatible

Las cortinas horizontales de aluminio de la marca fueron un hallazgo para el living y el dormitorio del departamento diseñado por Opuesto Estudio: el “nido” chic y funcional para una pareja que recién arranca su proyecto en común.

Hunter Douglas Julia Gutierrez

La nota distintiva está en las láminas especialmente anchas de estas cortinas, que a diferencia de los modelos tradicionales tienen láminas de 50 milímetros, una medida que ofrece una estética moderna y renovada. En este caso la cinta de color negro contrastante y la decisión de colocarlas de piso a techo refuerza la impronta sofisticada -aunque a la vez descontracturada- de todo el espacio.

Hunter Douglas Julia Gutierrez

Luz y privacidad en la medida justa

Las cortinas Silhouette, seleccionadas para el spa de "La Serena", permiten graduar la entrada de la luz creando un juego único entre transparencia y privacidad Julia Gutierrez

Gaby Orlando decidió apostar por un lugar para el disfrute y el relax que bautizó como “La Serena” y cuenta incluso con un spa privado. Allí decidió colocar las cortinas Silhouette, que permiten graduar la entrada de la luz creando un juego único entre transparencia y privacidad.

Cortinas Silhouette de Hunter Douglas Julia Gutierrez

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.