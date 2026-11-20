Con mucha alegría, compartimos con ustedes un nuevo video de Puertas Adentro, la sección que imaginamos para escuchar en directo a dueños de casa y arquitectos, y con un tiempo pausado para poder disfrutar realmente de sus obras.

Mirá el nuevo video (completo)

En casa de la fotógrafa Clara de Estrada. Video: @franco.barrera.h

Esta vez, quisimos abordar un ángulo que a algunos afortunados les sucede: colaborar más de una vez con el mismo cliente o con el mismo arquitecto, dependiendo de qué lado se mire el cuento. Eso no solo quiere decir que las experiencias previas salieron bien, sino que la relación fue madurando y que cada uno se va conociendo las mañas y las virtudes. Así les ocurrió a Clara de Estrada y Juan González Calderón, amigos desde hace más de treinta años.

La fotógrafa Clara de Estrada y el arquitecto Juan González Calderón. Franco Barrera

En sintonía

Si González Calderón es un practicante de la primera hora de la arquitectura basada en la sustentabilidad, Clara es capaz de recorrer kilómetros y esperar meses hasta encontrar unas puertas de demolición. Uno de los tantos puntos de contacto de esta sociedad.

La cocina se separa o comunica con el living a través de antiguas puertas de hierro encontradas por Clara. Franco Barrera

Juan mira la pared dedicada a la escuela de pintura Constructivista, que hace alusión al origen uruguayo del marido de Clara. Franco Barrera