LIVING los invita a ver un nuevo video de su serie Puertas Adentro, esta vez en casa de la fotógrafa Clara de Estrada, diseñada por el arquitecto Juan González Calderón
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Con mucha alegría, compartimos con ustedes un nuevo video de Puertas Adentro, la sección que imaginamos para escuchar en directo a dueños de casa y arquitectos, y con un tiempo pausado para poder disfrutar realmente de sus obras.
Mirá el nuevo video (completo)
Esta vez, quisimos abordar un ángulo que a algunos afortunados les sucede: colaborar más de una vez con el mismo cliente o con el mismo arquitecto, dependiendo de qué lado se mire el cuento. Eso no solo quiere decir que las experiencias previas salieron bien, sino que la relación fue madurando y que cada uno se va conociendo las mañas y las virtudes. Así les ocurrió a Clara de Estrada y Juan González Calderón, amigos desde hace más de treinta años.
En sintonía
Si González Calderón es un practicante de la primera hora de la arquitectura basada en la sustentabilidad, Clara es capaz de recorrer kilómetros y esperar meses hasta encontrar unas puertas de demolición. Uno de los tantos puntos de contacto de esta sociedad.