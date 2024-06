Te mostramos dónde va a ser Experiencia Living 2025

Escuchar

Es una pregunta que resuena desde que terminó la segunda edición: ¿dónde va a ser la próxima Experiencia Living? Es que con casi 80.000 visitantes entre ambas y una enorme llegada a través de las plataformas de LA NACIÓN, la muestra de Living ya se convirtió en un clásico en la agenda de los amantes del diseño. Esta vez, la cita será en Bliss Bs As, para retomar una fiesta como se merece la verdadera deco: presencial, integral y con una oferta variada y situaciones que redondeen el momento, como gastronomía, música, un paseo de compras bien curado y stands de las marcas que nos acompañarán brindando asesorameniento en las últimas novedades y tendencias.

En el edificio Marina de Bliss Bs As se llevará a cabo Experiencia Living 2025. El proyecto total, que llevó a cabo nada menos que el estudio Mario Roberto Álvarez y Asociados, involucra la realización de 9 edificios más, a razón de uno por año.

Nueve hectáreas y media sobre Uruguay y Panamericana: una ubicación ideal para un proyecto que marca la tendencia en estilo de vida. Alli tendrá lugar Experiencia Living Bliss Bs As durante todo abril 2025.

Reunión Cumbre

“Bliss es un proyecto disruptivo en Zona Norte: no se ajusta a un complejo cerrado tradicional ni a la cuadrícula de ciudad: tiene una propuesta innovadora”, dice Martín Maderna, CEO de Bliss Bs As. “Por eso mismo, se requería de un estudio de arquitectura de impecable trayectoria y sólida experiencia en sustentabilidad y urbanismo, como lo es Mario Roberto Álvarez y Asociados. Las dos familias detrás de este proyecto, Vara-Lana y Russoniello, tienen la filosofía de buscar a los mejores en todo, algo que se repite en cada especialidad de Bliss Bs As y también en la acción conjunta con Experiencia Living”.

Casi sesenta arquitectos e interioristas acudieron a la primera recorrida de Bliss Bs As para visitar los 24 departamentos que se ambientarán para Experiencia Living 2025. Micaela López

Todos los detalles, en video

Invidatos de lujo

Si hay algo que la arquitecta Mariana Kratochwil, directora editorial de Living y curadora de Experiencia Living subrayó especialmente, fue la satisfacción que le provocaba recibir a muchos de los profesionales que participaron de las ediciones anteriores, lo que leyó como un signo de aprobación por lo pasado y confianza en lo por venir. Pero también la llegada de nuevos profesionales. “Estamos subiendo nuestra propia vara para estar en sintonía con un proyecto de este calibre y con la época”, concluyó.

Entre los profesionales interesados para participar en Experiencia Living 2025, hubo muchos participantes de la edición 2022 y 2023. Micaela López

"Este es un desarrollo que muestra la evolución en el estilo de vida a partir de la descentralización de las ciudades, un concepto que Living también acompañará desde cómo se muestra el interiorismo." Arq. Mariana Kratochwil, directora editorial de Living y curadora de Experiencia Living

Más y mejor

“Vamos aprendiendo año a año, y vamos a superarnos”, entusiasmó a los asistentes Gervasio Marques Peña, Director Comercial de LA NACIÓN. “Nuestro objetivo es aprovechar esta excelente locación para ofrecer proyectos de diseño tan realistas como inspiradores, además de un paseo de compras y una oferta gastronómica que amplíe el paseo. Y, desde luego, comunicarlo a todo el país con la potencia de todas las plataformas de LA NACIÓN”.

Gustavo Llambías, director ejecutivo de Real Estate Developers, a cargo de la obra; Arq. Mariana Kratochwil, directora editorial de Living y curadora de Experiencia Living; Gervasio Marques Peña, Director Comercial de LA NACIÓN SA; Martín Maderna, CEO de Bliss Bs As; Santiago Traynor, gerente de Content Lab y Eventos de LA NACION SA. Micaela López

Los arquitectos y decoradores escucharon con sumo interés los aspectos de sustentabilidad del proyecto y los detalles de un Master Plan sumamente ambicioso. Un concepto realmente inspirador.

La maqueta del edificio Marina, donde se llevará a cabo Experiencia Living 2025, dentro de la maqueta que muestra el Master Plan sobre las 9,5 hectáreas que conforman Bliss Bs As.

Todo en marcha

“Lo que buscamos cada año, es que la marca Living, lider en arquitectura, diseño y decoración, amplíe sus fronteras y crezca cada vez más. Esperamos un 2025 con un proyecto que hoy comienza donde se reúne la vanguardia de Bliss, la excelencia de Living y la fuerza de LA NACIÓN en la amplificación de todos estos contenidos”, dijo Teresa de Elizalde, directora editorial del Grupo de Revistas LA NACIÓN ante anfitriones e invitados.

Santiago Traynor, Gervasio Marques Peña, Martín Maderna; Teresa de Elizalde, directora editorial del grupo de revistas LA NACION y Mariana Kratochwil frente el edificio Marina en obra. Todo en marcha para vernos en Experiencia Living 2025. Micaela López

LA NACION