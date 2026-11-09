Así era Chubut hace 125 años: el álbum fotográfico que rescata una Patagonia olvidada

Al comenzar 1899, el presidente Julio Argentino Roca viajó en tren hasta Bahía Blanca y, tras visitar las obras de Puerto Militar (luego Puerto Belgrano), se embarcó, precisamente en el acorazado Belgrano, rumbo a Puerto Madryn.

El 23 de enero llegó a lo que “de puerto solo tenía el nombre”, según Félix Luna en Soy Roca. El presidente tomó el tren hasta Trelew y recorrió el valle del río Chubut, donde comprobó que los pobladores hablaban inglés y apenas balbuceaban castellano.

Julio Argentino Roca en su visita a Chubut, en la chacra de Eduardo Owen Colección Héctor Pezzimenti

Un grupo de galeses de la zona había pedido protección al Parlamento británico. El tema se prestaba a que la prensa arremetiera contra la política oficial. Roca fue al grano: en el lugar le dijeron que eran apenas un par de “excéntricos” quienes habían impulsado la solicitud. En cambio, le pedían que el gobernador del Territorio del Chubut (creado por Roca en 1884) hablara inglés para poder entenderse con los pobladores, que se mejoraran las comunicaciones con la capital argentina y que se suspendieran los ejercicios militares los domingos para dedicar ese día a las prácticas religiosas.

Sucursal del Banco de la Nación en Trelew Colección Héctor Pezzimenti

Roca prometió y cumplió. Además, en la línea integradora que marcó su visita, abrió la sucursal del Banco Nación en Trelew (con un mástil fijo y la bandera argentina en la puerta) y, poco después, promovió la creación de escuelas en el valle donde se enseñaría, por supuesto, lo que entonces se denominaba “la argentinidad”, un concepto prácticamente desaparecido del vocabulario contemporáneo.

Roca no tenía Instagram ni TikTok, ni nada que se le pareciera. Pero sabía que la difusión de sus actos era fundamental para su carrera. En la expedición que encabezó hacia la Patagonia Norte en 1879 llevó un fotógrafo, Antonio Pozzo, y su ayudante, Alfredo Bracco. En las campañas complementarias de 1882 y 1883, Pedro Morelli tomó imágenes que luego se publicaron en el Álbum de la Expedición al Desierto.

La revista que entendió el poder de la fotografía

El inédito Álbum del Chubut firmado por Carlos Foresti, colaborador de Caras y Caretas Colección Héctor Pezzimenti

En el viaje de 1899 a Chubut hubo periodistas y fotógrafos invitados. No se sabe si entre ellos se encontraba Carlos Foresti o si había viajado antes a la región. Lo cierto es que este florentino, nacido en 1872, había llegado a la Argentina en octubre de 1897 con deseos de prosperar y pocas ganas de quedarse encerrado en una fábrica o una oficina.

El sábado 8 de octubre de 1898 apareció en nuestro país la revista Caras y Caretas, que marcaría toda una época en el periodismo de las cuatro décadas siguientes. Invitado por su amigo Bartolomé Mitre y Vedia, el burgalés Eustaquio Pellicer arribó desde Uruguay a la Argentina. En Buenos Aires decidió reflotar Caras y Caretas, publicación que ya había aparecido con ese nombre en Montevideo.

Oficina de Correos y Telégrafos de Puerto Madryn Colección Héctor Pezzimenti

Sin embargo, no era políticamente prudente lanzar una revista dirigida por un español en momentos en que España se resistía a aceptar la independencia de Cuba. Mitre y Vedia tampoco podían asumir esa función: su padre, el ya anciano Bartolomé Mitre, no quería que el apellido familiar quedara asociado a posibles controversias públicas. Entonces nombraron al entrerriano José S. Álvarez, Fray Mocho, para dirigir y escribir, mientras que las ilustraciones quedaron en manos de otro español, el gran caricaturista Manuel Mayol, Heráclito, con la destacada colaboración del gallego José María Cao y Luaces y otros artistas de primer nivel.

Carlos Foresti y Gabriela Mistral en Chile Colección Héctor Pezzimenti

Junto con los textos y dibujos, uno de los grandes recursos de la revista fue la fotografía. Ya en la falsa portada del primer número aparece una imagen del Pabellón Argentino instalado en la Plaza San Martín de Buenos Aires, para la exposición que iba a inaugurarse pocos días después. Tan importante era la fotografía que la toma aparece firmada por Salomón Vargas Machuca, jefe de los reporteros gráficos y considerado el primer fotoperiodista del país.

Carlos Foresti comenzó a trabajar como corresponsal itinerante y agente de ventas de Caras y Caretas. El 6 de julio de 1901, en un aviso que promocionaba la suscripción a la revista, aparece su nombre bajo el rótulo “agentes viajeros”, junto a Antonino Vigliani, José Buceta y Juan A. Costa.

Muelle de Puerto Madryn Colección Héctor Pezzimenti

Pero ¿por dónde anduvo Foresti para realizar sus trabajos? Según la Revista Argentina Austral de junio de 1960, en un artículo recuperado por el sitio La Voz de Chubut, era “un andariego formidable” que tomaba fotografías, en fechas muy próximas, en parajes tan distantes entre sí como Colonia Sarmiento, Trelew o Punta Arenas.

El artículo agrega que vestía con tal elegancia que daba la impresión de ser un hombre adinerado, aunque en realidad solía abandonar hoteles y pensiones sin pagar la cuenta. Testimonios de vecinos de Trelew, como Matthew Jones, sostienen que había llegado a esa localidad a fines de 1898 como corresponsal de una revista porteña.

Se hospedó en el hotel de Luis Stagni, sobre la avenida Fontana al 200, y publicó un aviso en Y Drafod donde ofrecía sus servicios fotográficos. Tres meses después, cuando arribó Ángel Custodio Fernández de Cabrero, Foresti le enseñó el oficio. Cuando el italiano se marchó de Trelew, en 1906, don Ángel se convirtió durante mucho tiempo en el único fotógrafo del lugar, instalado en su librería Casa Londres, en Belgrano al 300.

Se desconoce, en cambio, cómo se formó Foresti. Probablemente había traído desde Italia tanto los conocimientos técnicos como sus cámaras.

Monumento a Cristóbal Colón en Gaiman Colección Héctor Pezzimenti

El 16 de marzo de 1901, Caras y Caretas publicó las primeras fotografías de Foresti tomadas en territorio chileno. El artículo se titulaba Descubrimiento de una mina de carbón y estaba ubicado en Punta Arenas. A fines de ese mes apareció en un listado de fotógrafos del semanario junto a grandes nombres como Witcomb, Stoppani, Modesto San Juan, Rimathé, Moody, Gersbach y los dúos Freitas y Castillo, y Chute y Brooks. En octubre de ese mismo año registró las inundaciones en Chubut.

En 1905 comenzó a colaborar con la revista Zig-Zag, fundada por Agustín Edwards Mac-Clure, propietario de El Mercurio. Desde 1924 sus imágenes aparecieron en la revista Menéndez Behety. Su base de operaciones era Punta Arenas, donde se destacó como fotógrafo social.

Hotel de Don Hugh S. Pugh en Gaiman Colección Héctor Pezzimenti

La directora del Liceo de Niñas de esa ciudad, Lucila Godoy Alcayaga, más conocida como Gabriela Mistral, conoció a Foresti en 1918, ya que una de las hijas del fotógrafo concurría al establecimiento.

Existen testimonios de esa amistad en fotografías tomadas en la casa de Foresti y también en una imagen del álbum dedicado a instituciones educativas de Punta Arenas, publicado en 1920.

Foresti editó tarjetas postales y álbumes de la región de Magallanes. El primero fue Punta Arenas Recuerdo 1900. La obra resulta fundamental para comprender la transformación de la antigua población chilena, construida con madera y chapa, en una ciudad de edificios sólidos de ladrillo, como las residencias de José Menéndez, Manuel Iglesias y Alfonso Menéndez Behety.

Una de las imágenes de los representantes de la Comisión de Límites en pleno viaje Colección Héctor Pezzimenti

El álbum que retrató una Patagonia desaparecida

Tres años después, Foresti publicó Álbum del Chubut por el tourista fotógrafo Carlos Foresti, colaborador de Caras y Caretas. La obra está centrada principalmente en la costa atlántica de la provincia y se inicia con una imagen de la visita del presidente Julio Argentino Roca, en 1899, a la chacra de Eduardo Owen.

Que una autoridad aparezca en primer lugar es una característica habitual de este cronista visual. ¿Qué otras imágenes presenta este extraordinario testimonio que conserva el coleccionista e historiador de la fotografía Héctor Luis Pezzimenti? Las páginas recorren, básicamente, cuatro localidades: Puerto Madryn, Trelew, Rawson y Gaiman.

Estancia La Margarita, de Gurco y Cramer Colección Héctor Pezzimenti

En la primera llaman la atención el pequeño muelle y el tren, pero Foresti también nos muestra la Oficina de Correos y Telégrafos y las casas de comercio de Juan Acosta y Pedro Derles. En todos los casos aparecen personas. Y no como simples accesorios laterales, sino ocupando espacios centrales, incluso “pisando” el edificio que se busca destacar. En ese sentido, Foresti humaniza sus imágenes incorporando detalles como uniformes, carros y caballos.

En Trelew vuelve a aparecer una muestra de la argentinidad: las oficinas de Correos y Telégrafos y el Juzgado de Paz, con la bandera argentina flameando en lo alto. Antes que los comercios privados aparecen la estación ferroviaria, con intensa actividad de carga; la Escuela Mixta, con docentes varones y alumnos; y los templos anglicano y metodista, curiosamente sin público.

Sucursal de la Compañía Mercantil de Chubut, en Gaiman Colección Héctor Pezzimenti

La fotografía de la Compañía Mercantil del Chubut, que el autor aclara era una “cooperativa”, precede a las de varios comercios identificados por sus propietarios: Pascual Daleoso, Adolfo Kuishnick, E. B. Theobald, Francisco Soria y José Rauti.

Luego siguen dos hoteles, quizá fruto de algún canje: el Argentino, de José Berretta, y el Globo, administrado por la viuda de Stagni. Finalmente aparecen el taller mecánico de William Pugh, destinado a vehículos de tracción a sangre, y la farmacia de Capredoni y Musocchio. Las únicas dos fotografías generales y sin público muestran los cuarteles y una vista panorámica de la pequeña población.

Casa de comercio de Don Juan Acosta, de Puerto Madryn Colección Héctor Pezzimenti

En Rawson registró el Juzgado Letrado, el Palacio de la Gobernación, la Iglesia Católica junto al Colegio Salesiano, la Oficina Telegráfica y, curiosamente, una sola casa de comercio: la de Luis Costa. La única vista amplia muestra la desembocadura del río Chubut en el mar, con la Capitanía del Puerto al fondo.

En Gaiman aparece una mayor diversidad de motivos. En la vista general se destaca un pequeño obelisco al que Foresti dedicaría luego una fotografía más cercana, con tres personas. Cada una de sus caras estaba escrita en un idioma distinto: inglés, galés, castellano e italiano.

Construido por Henry Bowman tras la labor de una comisión especial, el monumento fue inaugurado en 1893 para conmemorar los 400 años de la llegada de Cristóbal Colón a América. Se trató del primer monumento de la Patagonia dedicado al navegante genovés.

Iglesia Católica y Colegio Salesiano en Rawson Colección Héctor Pezzimenti

También quedaron para la posteridad los comercios de Leonardo Novaro, Manuel Pelicer, Santiago Descalzo y la sucursal de la Compañía Mercantil del Chubut, además del hotel de Hugh Pugh, el taller mecánico de Edwards y Williams y el puente sobre el río Chubut.

Del Atlántico a la cordillera

No sabemos si Foresti siguió exactamente ese recorrido o si acomodó las fotografías según algún orden que tenía en mente. Lo cierto es que en Gaiman aparece una imagen que funciona como enlace con lo que viene después: “Los comerciantes Paoli Hnos. en preparativos para salir a la Cordillera”.

Vista general de Trelew Colección Héctor Pezzimenti

La expresión “Cordillera” equivalía entonces a toda la región occidental cercana a los Andes. También aparece la referencia “Valle Superior” para señalar las zonas más próximas a las nacientes del río que actuó como columna vertebral del viaje. Las imágenes siguientes muestran una región inmensa y, por entonces, mucho más solitaria que en la actualidad.

Los siguientes registros podrían reflejar las primeras etapas del recorrido. El comercio de Manuel Descalzo, en Villa Angelita, y la chacra de José Castro estaban a pocos kilómetros de Gaiman.

La fotografía siguiente sorprende porque anticipa el patrón que se repetirá en las últimas páginas: Foresti abandona la ruta hacia el oeste y aparece entre Rawson y Camarones, en Dos Pozos, donde retrata la Oficina Telegráfica.

Estancia La Masiega de Maupas Hermanos Colección Héctor Pezzimenti

El italiano continuó luego hacia el sur bordeando la costa y tomó una magnífica fotografía de las canteras de Punta Atlas, en el extremo norte de la bahía. Recorrió después toda la costa hasta su punto más austral, documentando las estancias de Miche Hermanos y Cabo Raso, de Schelcky y Fischer.

Aún avanzó un poco más hacia el sur para registrar los establecimientos rurales La Masiega, de los hermanos Maupas, y La Margarita, perteneciente a Gurco y Cramer.

Las siguientes tomas fueron identificadas con Camarones, una localidad fundada en 1900 y donde, un año antes, se había estrellado contra las restingas de Islas Blancas el vapor Villarino, célebre por haber trasladado los restos del general José de San Martín desde Francia hasta la Argentina en 1880. La vista del puerto muestra poco más de media docena de edificios.

Vista de la Oficina Telegráfica en Rada Tilly, Comodoro Rivadavia Colección Héctor Pezzimenti

En Camarones también inmortalizó las estancias de Schelcky y Tschudi, Lockiel, administrada por Juan Greenshields, La Península, de Jorge Keen, y tres casas comerciales: las de Raúl Hasselmann, José Alonso y Asenjo y Pérez. Esta última, además, lucía el sugerente nombre de fantasía La Castellana.

Más al sur llegó hasta una pintoresca casilla ubicada frente a un cerro bajo, donde funcionaba la Oficina Telegráfica de Rada Tilly.

Foresti cerró su producción gráfica con tres fotografías de lo que denominó simplemente “Cordillera”. Dos de ellas muestran la pujanza comercial de la región: una gran cantidad de carros pertenecientes a la “Compañía de Tierras Sud Argentina”, como castellanizó a la Argentine Southern Land Company Limited, fundada en 1889, y la casa comercial de Francisco Pecoraro, pionero italiano del valle de Tecka.

Ferrocarril de la Península Valdés pasando por Puerto Pirámides Colección Héctor Pezzimenti

Tecka era una parada casi obligada para quienes se dirigían a la colonia galesa 16 de Octubre, actual Trevelin, donde en 1902 se alojaron las comitivas chilena y argentina, junto con el árbitro británico Sir Thomas Holdich, durante el histórico proceso que confirmó la soberanía argentina sobre la región.

La última fotografía del álbum cierra el recorrido que había comenzado con Roca y concluye con la Comisión de Límites.

Foresti publicó otras obras, entre ellas Chile-Argentina. Tierra del Fuego. Patagonia. Casa Braun y Blanchard (1909), editada sin firma pero con claros indicios que permiten atribuírsela, y Vistas de las estancias Glencross y Laurita (1909). En ninguna de ellas alcanzó la variedad y riqueza documental del álbum que hoy preserva Pezzimenti y que constituye uno de los testimonios visuales más valiosos de un Chubut que, para la mayoría de los argentinos, sigue siendo prácticamente desconocido.