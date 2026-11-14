Cómo es sobrevolar en globo aerostático la antigua metrópoli más enigmática de Latinoamérica

El sitio arqueológico está a una hora de Ciudad de México y en su apogeo llegó a reunir 100.000 habitantes

Visitar el sitio arqueológico de Teotihuacán es uno de los imperdibles de todo viaje a Ciudad de México. Pero hacerlo desde el aire, a bordo de un globo aerostático, suma una perspectiva inesperada y una cuota de mística y emoción que convierten la visita en una experiencia completamente diferente. Para vivirla hay que hacer un sacrificio: un gran madrugón. Llegar a San Martín de las Pirámides, localidad desde donde despegan los globos, antes del amanecer, requiere salir de Ciudad de México a las 4:30 de la mañana. La empresa Volar en Globo ofrece un paquete bien completo que incluye el pick-up desde la puerta del hotel, facilitando las cosas cuando todavía se está medio dormido.

Desde la Pirámide de la Luna, la vista de Teotihuacán. Estrella Herrera

publicidad

publicidad

Al llegar a destino, todavía es de noche y no se ve nada en el horizonte, hasta que unas grandes llamaradas iluminan el ambiente. Son las pruebas que los pilotos realizan del sistema de gas que permite hacer volar los globos, mientras sus equipos despliegan las enormes telas sobre el piso que, con la fuerza de unos potentes ventiladores, en tan solo unos minutos se llenan de aire. El fuego de las llamas, intensas y controlables, se utiliza para calentar el aire contenido dentro de la envoltura. Como el aire caliente pesa menos que el aire frío, el globo se eleva.

Cuando el sol empieza a asomar en el horizonte, los globos ya están listos para despegar. En cada uno viajan hasta ocho pasajeros, además del piloto. A partir de ese momento, la experiencia cambia de perspectiva: la vista se vuelve aérea, como la de un pájaro que avanza lentamente, y ofrece una manera distinta de recorrer e imaginar el territorio, incluso aquello que ya no está.

Volando en Globo propone una experiencia fascinante. Estrella Herrera

Desde las alturas, Teotihuacán aparece casi desierta. La imagen se parece a la que debieron encontrar los mexicas cuando llegaron a este valle, siglos después de que la antigua ciudad hubiera sido abandonada.

Teotihuacán no fue una ciudad mexica: todavía no se sabe con certeza quiénes la fundaron, qué lengua hablaban ni todas las razones de su declive. Todo es un gran enigma… En su apogeo llegó a reunir alrededor de 100.000 habitantes. Siglos más tarde, los mexicas encontraron sus construcciones monumentales, las incorporaron a su propio universo religioso y le dieron el nombre con el que la conocemos: Teotihuacán, interpretado como “el lugar donde fueron creados los dioses”. Se emplazaba a 50 kilómetros de lo que hoy es Ciudad de México.

publicidad

publicidad

El sitio arqueológico, desde el aire. Estrella Herrera

A las seis y media de la mañana, la ciudad vacía está a punto de volver a poblarse. Cuando abra el sitio arqueológico, miles de visitantes recorrerán la antigua metrópoli. Desde el globo, es difícil percibir los 65 metros de altura de la Pirámide del Sol: la escala engaña y todo parece una maqueta.

El atractivo del paseo está también en contemplar desde el aire la coreografía de unos 120 globos que despegan al amanecer desde los alrededores de San Martín de las Pirámides. De a poco ganan altura y, en este día nublado, el cielo gris se llena de puntos de colores. El piloto del Titanio lleva 625 horas de vuelo. El viaje parece tranquilo, aunque requiere experiencia: hay que interpretar el viento y las condiciones de cada jornada. Cada vez que el piloto enciende el quemador, una llamarada se oye como un rugido y el globo gana altura. Cuanto más asciende, más rápido puede desplazarse; por eso decide no subir demasiado y prolongar el paseo. El aterrizaje tiene su propio factor sorpresa: como el globo se mueve a merced de las corrientes de aire, nunca se sabe con exactitud dónde tocará tierra.

La experiencia es segura y muy atractiva Estrella Herrera

Unos 120 globos despegan al amanecer desde los alrededores de San Martín de las Pirámides Estrella Herrera

publicidad

publicidad

Desde abajo, lo que parecía pequeño se revela enorme. La Calzada de los Muertos, de unos 40 metros de ancho y cerca de cinco kilómetros de longitud original, es el gran eje de la ciudad y conecta sus principales conjuntos monumentales: la Ciudadela y el Templo de la Serpiente Emplumada, la Pirámide del Sol −a la que ya no se puede subir− y, al norte, la Pirámide de la Luna.

La imagen actual puede engañar: Teotihuacán no era el paisaje gris de piedra que vemos hoy. Los grandes basamentos se construyeron con rellenos de tierra, piedra y otros materiales, luego se revistieron con estuco y se pintaron, sobre todo, de rojo, además de azules, verdes, amarillos y blancos. Había también esculturas, plazas, conjuntos habitacionales con talleres y una extensa red de calles por las que circulaban sus pobladores.

Desde el aire, la Pirámide del Sol rodeada por algunos de los cientos de globos que cada amanecer se elevan en Teotihuacán de Arista. Estrella Herrera

Lo que queda hoy es el esqueleto arquitectónico de una ciudad que alguna vez fue mucho más colorida y poblada de lo que imaginamos. Por su escala, recorrerla demanda al menos tres horas. Vale la pena reservar ese tiempo: Teotihuacán está aproximadamente a una hora de Ciudad de México y constituye una de las claves para empezar a comprender las distintas capas históricas de la gran metrópoli actual de la capital mexicana.

Desde la Pirámide de la Luna, el sitio arqueológico conmueve. Estrella Herrera

publicidad

publicidad

Datos útiles

u$s 123 incluye, además del paseo, un coffee break antes de volar y la entrega de un certificado de vuelo en una pequeña ceremonia con brindis incluido. Por u$s 130 se pude sumar un desayuno buffet mexicano en un restaurante de campo. También es posible incluir pick up en el hotel y regreso por u$s 166 . Para parejas o duplas de amigos que quieran exclusividad, está la opción del vuelo privado por u$s 466 para dos. En todos los casos, antes de regresar, se contemplan dos horas para visitar el sitio arqueológico –ahora sí a pie–, pero este ingreso no está incluido. T: (+52) 56 1034-9058. IG: @volandoenglobomx Volando en Globo Una experiencia especial para visitar el sitio arqueológico de Teotihuacán. Vale la pena el madrugón para llegar antes del amanecer y ver las pirámides desde una perspectiva única. El paquete básico deincluye, además del paseo, un coffee break antes de volar y la entrega de un certificado de vuelo en una pequeña ceremonia con brindis incluido. Porse pude sumar un desayuno buffet mexicano en un restaurante de campo. También es posible incluir pick up en el hotel y regreso por. Para parejas o duplas de amigos que quieran exclusividad, está la opción del vuelo privado porpara dos. En todos los casos, antes de regresar, se contemplan dos horas para visitar el sitio arqueológico –ahora sí a pie–, pero este ingreso no está incluido. T: (+52) 56 1034-9058. IG: @volandoenglobomx

JW Marriott Mexico City La arquitectura del JW Marriott gira alrededor de un gran vacío central al que balconean los pasillos de los distintos pisos. Ese espacio funciona como una enorme ventana: abajo aparece la pileta climatizada y, más allá, el Bosque de Chapultepec y el Auditorio Nacional. El propio edificio termina así por enmarcar la ciudad. Sus 314 habitaciones, recientemente remodeladas y distribuidas en 26 pisos, son amplias y luminosas, con vistas hacia Polanco. El diseño combina espacios de descanso y trabajo; en los baños, una pared de mármol enmarca la ducha. En Sendero, el chef Rodrigo Sánchez lleva a una versión refinada sabores de la calle y recetas familiares mexicanas, con productos locales y orgánicos. El salón, presidido por el mural El sabio de la Tierra, se prolonga en una terraza. Más íntima es la Tahona Room, donde se ofrece un agave tasting: una degustación de mezcales guiada por Abraham que cuenta pormenores sobre su origen, elaboración y tradición. El Wellness Floor reúne gimnasio, sauna y una gran pileta climatizada apta para nadar. Por la mañana, la terraza con vistas al bosque ofrece clases de yoga y pilates antes de salir a recorrer la ciudad. Andrés Bello 29, Polanco, CDMX. T: +52 55 5999-0000.

La amplitud de las habitaciones de JW Marriott Mexico City. Estrella Herrera

W México City Desde las habitaciones del W México City, la perspectiva cambia a medida que se gana altura. Sus 25 pisos ofrecen amplias vistas de la ciudad y, cuando la visibilidad acompaña, de las montañas que la rodean. Los cuartos tienen una estética audaz, con gigantografías de la modelo mexicana Cristina Piccone caracterizada según cuatro etapas de la historia del país −Prehispánica, Conquista, Reforma y Moderna− y otros elementos de la cultura local. Después de caminar por la ciudad, Away Spa propone un circuito de masaje, sauna seco o húmedo y pileta climatizada con jacuzzi frente a un gran ventanal. También se puede probar el temazcal, tradicional baño de vapor de origen mesoamericano. En el restaurante 25Dos hay una sorpresa para los argentinos: el cordobés Matías Gallegillo está al frente de la gastronomía. Entre los platos más buscados están el salmón trufado y la tostada de camarón ahumado. Para comer al aire libre, la terraza de Trivvu ofrece vistas abiertas sobre el barrio y los domingos suma un brunch con música en vivo. Campos Elíseos 252, Polanco, CDMX. T: +52 55 9138-1800.