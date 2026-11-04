El parque nacional que fue estancia de los Braun y protege estepa con guanacos y pingüinos

En Santa Cruz se creó en 2004 y tiene muy buenos senderos y miradores sobre las costas del mar Argentino

“Paró el viento”, dice Caro, la fotógrafa que viaja conmigo. “Ay, ¡ni lo nombres!”, le contesta Ivanna Iuorio, la guardaparque del PN Monte León, y nos reímos juntas. Ya se sabe, en la Patagonia, más aún en Santa Cruz, hay que evitar mentarlo para que no sople. Estamos sobre la RN 3, en la entrada al Parque Nacional Monte León, que está a 35 kilómetros de la localidad de Comandante Luis Piedrabuena y a 50 de Puerto Santa Cruz, donde nos alojamos nosotras. Hasta acá se llega sorteando guanacos que, impávidos, se cruzan por la ruta. Nada que no se solucione bajando la velocidad y manejando con precaución.

El agua crea cañadones y más formas extrañas. Carolina castagnola

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Pingüino de Magallanes en la colonia. Carolina castagnola

Nos registramos, como hacen todos los visitantes, y luego chequeamos la marea, que a las 14 horas estará en su punto más alto (10 metros), y a las 20 bajará hasta los 2 metros y medio. A unos pasos del centro de visitantes, en lo que era un galpón de esquila ahora funciona un centro de interpretación que cuenta la historia de este parque de 62.000 hectáreas. Antigua estancia ovejera, perteneció durante años a The Southern Patagonia Sheep Farming Company Limited y en 1920 fue adquirida por la familia Braun, que en 2001 se la vendió a la Fundación Vida Silvestre Argentina, con fondos aportados por The Patagonia Land Trust, de Douglas Tompkins. En 2002 fue transferida a la Administración de Parques Nacionales y, en 2004, el área se convirtió por ley en parque nacional.

A 6 kilómetros del centro de visitantes, sobre la RP 63, está la entrada al área protegida. “Hacemos estudios en pastizales y vemos cómo se recuperó el suelo desde que sacamos las ovejas. De nuevo tenemos poa, que es lo que comían”, detalla la guardaparque sobre este parque nacional que protege estepa, rías, estuario, costa y mar en la provincia de Santa Cruz.

Formaciones en la arena. Carolina castagnola

Las antiguas oficinas de Monte León. Carolina castagnola

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Lobos marinos de un pelo en las costas del área protegida. Carolina castagnola

Cruzamos más guanacos en la ruta y me entero de que en Santa Cruz hay alrededor de dos millones, según un estudio del Consejo Agrario Provincial, WCS Argentina y el Conicet. “La lana es cada vez menos productiva y muchas estancias fueron abandonadas. Por eso hay más guanacos. Pero no es que sean muchos, es solo que se mueven en tropilla”, asegura Ivanna.

Por un camino de ripio avanzamos hacia un mirador. Luego caminamos entre el coirón –tan dorado– y los mollares, más negros o más verdes. Cuando nos detenemos en “la cabeza del león” descubro que el parque se llama así por la geoforma que se observa recostada sobre la costa. También hay un cerro El Cairo, que parece una pirámide.

Las geoformas que le dan nombre al área. Carolina castagnola

Ivanna Iuorio, guardaparque del PN Monte León. Carolina castagnola

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El galpón de esquila ahora es centro de interpretación. Carolina castagnola

Juntas vamos hasta la pingüinera, que está sobre la costa, al final de un sendero cuyo recorrido completo es de 5 kilómetros. La colonia tiene más de 40.000 parejas reproductivas. Cuando la visitamos, los pingüinos están mudando sus plumas y los pichones están casi listos para volver al mar.

Otro sendero con pasarela es a una lobería, que en rigor es sector de apostadero –no de reproducción– de estos mamíferos. Hace décadas, el lobo se cazaba por el aceite y el guano de los cormoranes se usaba como fertilizante. Llueve finito y sobre el terreno se observa cómo se forma primero un surco de erosión, luego la cárcava y finalmente el cañadón por donde se escurre el agua.

Para terminar, visitamos la playa con restinga que está frente al camping, donde hay un bar con proveeduría. “La estepa me sorprendió por su interacción con la fauna marina y el viento. Si afinás el ojo, el desierto es una explosión de vida”, comenta Ivanna, que se crio en José León Suárez, el auténtico conurbano bonaerense, pero con su familia siempre viajó por la Argentina. Las horas de ruta, su sensibilidad innata y lo aprendido en la instrucción como guardaparque le permiten valorar este ecosistema tan sutil.

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Datos útiles

PN Monte León Siempre hay que registrarse en el acceso al parque. Hay cuatro senderos de diferentes niveles. No se puede ir con mascotas. Recomiendan chequear la tabla de mareas. Abre de noviembre a abril, inclusive, con horarios variables. Suele cerrarse por mal tiempo. RN 3 Km 2400. T: (2962) 40-6115. IG: @pn.monte.leon

Hotel Che Cauquén En la entrada al pueblo, consta de 18 habitaciones y 7 cabañas. Hay gimnasio. Atención familiar. Desde $85.000 la doble con desayuno. Av. Roca 1459, Puerto Santa Cruz. T: (2962) 40-9067. IG: @checauquen