Ella es danesa y él argentino: la pareja que encontró una manera propia de transmitir a turistas la cultura del asado

Con el premiado restaurante Fogón como centro, crearon un universo de experiencias para ofrecer a los extranjeros la posibilidad de conocer a la Argentina a través del paladar.

Entrar en Fogón es ingresar a una experiencia que parece cien por ciento criolla. La idea es compartir un asado en una vieja casona de Palermo. La barra donde se come abraza al fogonero y, como en todo buen asado, la cocción sucede ante los ojos de los comensales, en una ronda de buena conversación. Esta charla se presta a ser colectiva ya que todos comparten una misma mesa, mientras que la parrillera cuenta cómo son los cortes de carne y revela algunos secretos para obtener las mejores brasas. Hasta ahí la parte bien argentina. Sin embargo, la propuesta también contiene una sutil impronta nórdica que se adivina en la iluminación -tenue y anaranjada-, en el estilo de los muebles y la vajilla y también en la estricta paridad de género en el área del asador. No es casualidad este equilibrado mix: los dueños de Fogón son el argentino Alex Pels y la danesa Danielle Jenster.

Este año, el restaurante fue incluido en la lista de los 101 Best Steak Restaurants 2024 que realiza Upper Cut Media House -con sede en Londres- y ocupa el cuarto puesto entre los Mejores Restaurantes de Lujo de Sudamérica de los Travelers’ Choice Awards, de Tripadvisor. Desde sus dos sucursales (ambas palermitanas: una en la calle Uriarte y otra en Gorriti), es la cara visible de un proyecto mucho más amplio.

La experiencia consiste en compartir un asado de alta gama servido en un menú de 9 pasos.

Dan y Alex desde hace más de trece años apuestan juntos a brindar servicios turísticos-gourmet que buscan enaltecer la cultura local: Furia Tours, Criolla Cooking & Wines, Sherpa Food Tours, The Argentine Experience son otras de las versiones en que se expresa el espíritu que impregna Fogón Asado, la nave insignia.

Desde adentro

Todo empezó en 2011 con un emprendimiento innovador para la época: en un departamento, a puertas cerradas ofrecían una experiencia interactiva para turistas que consistía en una clase para preparar auténticas empanadas criollas y, claro, después degustarlas. Aún hoy existe, se llama The Argentine Experience y es una cena por pasos basada en la cultura argentina. No hay sólo repulgues, sino también mate y dulce de leche.

Los comensales se sientan alrededor del fogón y ven cómo se asan las carnes y se preparan los platos.

Alex es argentino pero pasó su infancia en Atlanta, Estados Unidos. A los 12 años volvió a Buenos Aires con la certeza de que ser migrante lo había hecho “más argentino”. “En general la gente cuando está en Argentina reniega de su propio país y cuando está en el exterior se convierte en el embajador número uno de su país -dice-, siempre trabajé en turismo para recobrar acá ese orgullo que sentía allá y sigo sintiendo. Me interesa ser representante de la cultura argentina”. Una historia de amor lo empujó afianzar todavía más su misión.

La cultura del asado argentino es el eje de la propuesta, cada comensal elije el cuchillo que quiere usar.

Danielle nació en Copenhague y de muy chica supo cuál sería su lugar en el mundo: desde los 11 años pasaba los primeros meses del año en Mendoza con su familia por un emprendimiento de su papá y su tío en una finca. De su primera impresión de Argentina, aún recuerda la emoción de esos veranos australes en los que Los Andes y los caballos se iban convirtiendo en sinónimos de felicidad. Después se sumaron las empanadas, el asado y el vino. También el tango. “Me enamoré de Argentina inmediatamente. A los 14 años le dije a mi mamá que iba vivir en Buenos Aires. Ya lo sabía”, cuenta.

Por eso, cuando conoció a Alex, a los 23 años, le resultó completamente natural la idea de seguirlo hasta el fin del mundo. Era la pareja ideal para él: “Yo venía con la idea de quiero ser representante de la cultura argentina en Argentina y me enamoro de una danesa que está enamorada de la cultura argentina -ríe Alex-, ella viene del que es considerado el país más feliz del mundo y elige éste”.

Alex y Dan se proponen ser embajadores de la cultura argentina y diseñaron distintas experiencias para turistas con eje en la gastronomía local. Mariana Eliano

Entonces Dani intenta explicar las razones: “Este es un país que tiene de todo. Me encanta la ciudad de Buenos Aires con su comida, su cultura y el vino. La gente es súper amable y espontánea. Si proponés a diez amigos juntarse de un día al otro… ¡lo hacen! En Dinamarca necesitás tres semanas de anticipación para poder planificarlo. El argentino es muy amiguero y para mí eso es súper especial. Además, me encanta la naturaleza, amo Mendoza. Bueno, todo el país: Iguazú, Salta, todo”, asegura en acento porteñísimo.

En torno al fogón

Alex se formó en Relaciones Públicas y siempre trabajó en hotelería: desde barman en hostel hasta empleado de hotel de 5 estrellas. Dan obtuvo una maestría en marketing y management, viene del mundo de startups de tecnología.

En 2015 se involucraron juntos en la ampliación del primero de los proyectos de Alex que hoy manejan: The Argentine Experience Buenos Aires abrió otra sede en Iguazú, el segundo destino con mayor turismo de Argentina. Con la misma impronta que el citadino, este es un speakeasy a puertas cerradas -escondido detrás de un local abierto de mates y vinos- donde se enseña cocina en un contexto de comida por pasos.

Las clases de cocina y degustación le dan forma a The Argentine Experiencie. Gentileza The Argentine Experiencie/Rodrigo Luis Ciancia

Ya para el año 2018 habían aprendido mucho acerca de qué quieren vivir los turistas, fue cuando concibieron Fogón. “Inicialmente, la idea fue acercar la cultura del asado, agregando máximo valor a una persona que no sabe qué es un asado. Era para extranjeros. Pero terminó siendo también para locales”, explica Alex y Dani agrega: “Nos dimos cuenta de que para un turista es muy difícil vivir la experiencia del asado si no va a un campo o no tiene alguien que lo invite a una casa. Se puede ir a una parrilla pero no es lo mismo. Lo que nos preguntamos fue: ¿cómo armamos una experiencia inmersiva de calidad en la ciudad, donde la gente pueda vivirlo con todos los sentidos? Incluso con el fuego en la cara”.

Convocaron al chef Sebastián Cardamoni quien diseñó los 9 pasos del menú degustación. Y crearon un espacio perfecto.

Ahí entró en escena la impronta escandinava de Dani: “Cuando llegué de Dinamarca veía muy raro eso de llegar a un asado y ver a todos los varones en el fuego y a las chicas haciendo ensaladas. Nosotros tenemos un equipo balanceado en género. No hay ningún motivo para que las mujeres no hagan asados”. En cuanto a la decoración, aplicó el concepto de hygge que es muy generalizado en Dinamarca: “se trata de generar ambientes acogedores, con telas, velas, luces bajas… me resulta extraño que aquí usen tanto las teclas para encender o apagar la luces existiendo el dimmer que te permite regular según el momento”.

Valentina Villegas es una de la parrilleras a cargo del asado en Fogón.

Todo iba muy bien en Fogón hasta que llegó la pandemia. No sólo debieron cancelar su esperada boda sino también cerrar por dos años el restaurante, por las restricciones y la falta tanto de comensales como de turistas. Pero, luego, volvieron con energía recargada -como el impulso que recibió el turismo y la gastronomía tras meses de encierro- y sumaron desafíos.

“Quisimos devolverle al barrio lo que se había perdido -recuerdan- y armamos Sherpa, para invitar a descubrir Palermo a través de sus restaurantes, el nuestro y los de nuestros vecinos. Buscamos un contraste de propuestas. Es un paseo con varias escalas en diferentes lugares para probar distintas comidas. También lo hacemos en San Telmo”.

Empezó como un hobby y terminó escalando. En temporada alta hacen 10 tours de 8 personas por día: más de 1500 personas por mes. “Este año por primera vez trascendí esta idea de ser embajador de cultura argentina y en mayo abrí Sherpa en Londres, en el barrio de Soho, con un amigo”, festeja Alex.

Aún hay más. En 2023 percibieron una oportunidad de actividad “lúdico-pedagógica”, además de gourmet, y abrieron Criolla Cooking and Wines. Allí dan clases de cocina, maridaje y cata de vino y clases de asado. Se preparan platos y se degustan.

La calidad del producto es de alto nivel, eligen las mejores carnes.

Con la misma flexibilidad que los llevó a Inglaterra, también desarrollaron otra propuesta que si bien sí está en Argentina, no tiene como eje la comida. “La mentalidad fue mapear un día perfecto en Buenos Aires para maximizar el tiempo -comenta Alex- En cinco horas te contamos la ciudad a través de sus barrios. Es un recorrido en un minibus privado para un grupo reducido de personas que enlaza historias muy curadas. Empieza en el Cementerio de la Recoleta, pasa por Plaza San Martín con su Palacio Anchorena y el Kavanagh a través del paisajismo de Carlos Thays y nos vamos a la Boca, a San Telmo”.

Se trata de Furia Tours, nombre que recibió en honor a la canción de Soda Stereo que describe la ciudad: “me verás caer entre vuelos fugaces…”.

El secreto del éxito

Subrayan que la clave de haber obtenido buenos resultados fue el aprendizaje que les dio la práctica: “supimos interpretar una necesidad y desarrollar experiencias que las llamamos ´cuadradas´: con un principio y un final. Ofrecemos una carta con opciones limitadas y esto ordena para un turista, una propuesta que fluye. Y somos consistentes con el producto. Porque los turistas, sobre si vienen del hemisferio norte, necesitan certezas: ir a un lugar bueno, al que es fácil llegar, donde no va a estar abrumado de opciones y si se trata de alguien está solo va a estar acompañado por otros turistas”.

Actualmente, en temporada alta brindan servicios a entre 6 y 7 mil personas por mes en este universo de experiencias interconectadas que tienen un corazón común. Y van por más. Danielle Jenster y Alex Pels, además de ampliar su familia con la llegada de su primera hija, siguen pensando nuevas ideas para ampliar horizontes.

