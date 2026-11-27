Hay muchas formas de amar los libros. Y, por suerte, también muchos libros que merecen ser amados. Algunos de los que se atesoran en la biblioteca del Laboratorio de Conservación Nicolás Yapuguay, perteneciente al Fondo Antiguo de la Compañía de Jesús, guardan además historias de aventura, supervivencia y renacimiento.

“Muchos fueron protagonistas de una colosal travesía oceánica que se extendió durante meses, con un desembarco junto a cálices, sotanas y misales romanos que debió realizarse lejos de la costa del Río de la Plata a causa de las mareas”, cuenta Susana Brandariz, licenciada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales (UNA) y responsable del espacio ubicado en el Colegio del Salvador, en pleno centro de Buenos Aires.

Muchos de estos volúmenes llegaron desde Europa junto a los jesuitas y sobrevivieron a siglos de viajes, traslados y cambios de destino Pablo Donadio

“La cosa no terminaba ahí: del barco se pasaba a un bote y, cerca de la orilla, los libros eran trasladados finalmente a carretones tirados por caballos sumergidos hasta el lomo. Así que es ciertamente un milagro que hoy estén en nuestras manos”, agrega.

Todos los ejemplares conservados anteriores a 1700 llegaron desde Europa junto con los jesuitas y sus pertenencias personales, convirtiéndose en herramientas fundamentales de estudio y trabajo. Más tarde aparecerían los célebres Incunables Guaraníticos, producidos en la imprenta de las misiones jesuíticas que funcionó en la selva misionera hasta 1730.

El laboratorio funciona en el histórico Colegio del Salvador, en pleno centro porteño Pablo Donadio

En ambos casos, el aroma de sus hojas permanece intacto, pero el color alterado y la textura resquebrajada de muchos volúmenes evidencian el paso del tiempo y las difíciles condiciones que atravesaron. Allí entra en acción el equipo de Brandariz.

Un oficio para reconstruir la memoria

Como las personas, ningún libro es igual a otro. Y si se trata de ejemplares únicos, cosidos a mano y copiados uno a uno, mucho menos. Por eso resulta tan valioso el trabajo de los restauradores, varios de ellos con más de 26 años de experiencia y una larga trayectoria de investigación y experimentación.

Susana Brandariz dirige desde hace 15 años el laboratorio especializado en la conservación del patrimonio documental jesuítico Pablo Donadio

“El Fondo Antiguo se creó en el año 2000 con la idea de reunir los tomos jesuíticos dispersos tras la expulsión de la orden. El proyecto fue impulsado por el padre Martín Morales, actual docente de la Universidad Gregoriana de Roma, junto con otras especialistas en conservación. Como muchos de los ejemplares llegaban en muy mal estado, se decidió crear también el laboratorio”, explica Brandariz, quien dirige el espacio desde hace 15 años.

Diversos subsidios, con aportes clave del Instituto Ítalo Latinoamericano y de la región italiana del Lazio por más de 250.000 euros, permitieron equipar este laboratorio-escuela. A lo largo de los años, instituciones públicas como la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de la Legislatura porteña y la Facultad de Ingeniería de la UBA, además de coleccionistas privados, han confiado al equipo mapas, cartas, documentos y otras obras sobre papel para su recuperación.

En el Laboratorio Yapuguay, cada hoja se examina como una pieza única del patrimonio cultural Pablo Donadio

Las reparaciones se realizan con papel japonés, un material resistente y reversible utilizado en restauración patrimonial Pablo Donadio

“Muchas veces existe ansiedad por parte de quien trae un material. Por eso documentamos cada paso mediante una hoja de ruta y respetamos los tiempos que requiere cada intervención. Eso nos ha permitido descubrir firmas, dedicatorias y detalles que muchas veces amplifican el valor histórico y simbólico de una obra”, explica una de las especialistas.

Entre los proyectos más complejos recuerdan la recuperación del archivo de la pulpería Chacharramendi, en La Pampa, que durante el siglo XIX también funcionó como registro civil y oficina postal.

Clásicos latinos, tratados científicos y obras religiosas integran una colección que atravesó océanos y generaciones Pablo Donadio

Cómo se restaura un libro de cinco siglos de antigüedad

La misión del laboratorio es garantizar la mayor permanencia posible, tanto del contenido como del soporte material de cada documento. Los motivos que dieron origen a una obra, el contexto histórico en el que fue escrita, los conocimientos que transmite y las preguntas que dejó abiertas son aspectos que todo conservador debe comprender antes de intervenir un material.

“Cada tratamiento es particular, aunque existe cierta regularidad en el proceso. Las piezas ingresan primero por una mesa de luz, donde comienza un examen minucioso que puede incluir la detección y el tratamiento de hongos u otras alteraciones biológicas. Muchas veces la materia orgánica del papel se vuelve ácida y eso acelera su degradación”, explican.

La restauración busca preservar la autenticidad de cada obra sin borrar las marcas que dejó el tiempo Pablo Donadio

Hasta hace algunos años, los ejemplares se sometían a tratamientos en una pileta termostatizada con carga alcalina para revertir los efectos del pH. Hoy las intervenciones suelen ser menos invasivas.

Cuando las páginas conservan una estructura relativamente estable, las roturas se reparan manualmente mediante papel japonés. Sólo en casos extremos se recurre a complejos sistemas de reintegración mecánica de folios con celulosa, reservados para materiales gravemente dañados y con contenidos irremplazables. Por eso algunas obras pueden estar listas en apenas unos meses, mientras que otras demandan años de trabajo.

La restauración combina técnicas artesanales, investigación histórica y tecnología para prolongar la vida de documentos únicos Pablo Donadio

“A veces la investigación histórica ocupa más tiempo que la restauración material, porque nunca se reconstruye aquello que no se conoce. Se completan letras dañadas para facilitar la lectura y, cuando existen registros o copias en otras partes del mundo, es posible incorporar fragmentos faltantes”, explican.

El laboratorio ha ido modificando sus metodologías con el tiempo, incorporando nuevas tecnologías sin abandonar el trabajo artesanal. Así, la limpieza manual de las hojas convive con herramientas de inteligencia artificial utilizadas para la catalogación de materiales.

Cada intervención comienza con un diagnóstico minucioso del estado del papel, las tintas y la encuadernación Pablo Donadio

“Hemos ido adaptando la forma de trabajo porque los libros de la biblioteca jesuítica de los siglos XV al XVIII son irrepetibles”, aseguran.

Una de las colecciones jesuíticas más importantes de América Latina

En el Yapuguay se conservan más de 15.000 obras manuscritas e impresas desde el siglo XV en adelante. Muchas fueron rescatadas del abandono más que del paso del tiempo.

Estas bibliotecas acompañaron a los jesuitas que llegaron a América y también funcionaron como un puente cultural con Europa. La presencia de antiguos sellos y anotaciones permite reconstruir parte de ese recorrido. Algunas inscripciones todavía indican su procedencia: “...del Pueblo de los Apóstoles...”, “...del Pueblo de San Ángel...” o “...de la Estancia de Jesús María...”.

El papel resquebrajado, las manchas y las roturas revelan siglos de uso y conservación Pablo Donadio

Cuando la Compañía de Jesús fue expulsada de América en 1767, el patrimonio bibliográfico tuvo destinos diversos. Parte de las colecciones pasó a instituciones como la Universidad de Córdoba y la futura Biblioteca Nacional; otros ejemplares fueron dispersados, vendidos o desaparecieron.

Entre los libros recuperados aparecen clásicos latinos y griegos, obras científicas, tratados filosóficos, textos religiosos y volúmenes de humanidades impresos por algunas de las tipografías más prestigiosas de Europa.

La colección constituye hoy uno de los conjuntos bibliográficos más relevantes de América Latina por su calidad y antigüedad. Su origen se vincula con las grandes librerías de los colegios jesuitas de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, además de otras residencias de la antigua Provincia Jesuítica del Paraguay, que abarcaba territorios de la actual Argentina, Bolivia y Paraguay.

El acceso al laboratorio de restauración Pablo Donadio

Impresos hace más de quinientos años, estos ejemplares forman parte del patrimonio bibliográfico más valioso del Fondo Antiguo. Pablo Donadio

La seguridad también ocupa un lugar central. “Las obras son muy buscadas por el tráfico ilegal de arte y antigüedades, especialmente en Europa”, advierten. Algunos ejemplares especialmente valiosos se guardan directamente en cajas fuertes.

“Lo fundamental es preservar las características originales de cada obra, sus marcas de uso y todo aquello que constituye su valor más singular”, afirman.

Mientras Brandariz exhibe algunos ejemplares, vuelve a colocarlos cuidadosamente en pequeñas, medianas y grandes cajas especialmente diseñadas para su conservación. El laboratorio cuenta además con depósitos climatizados donde se resguardan verdaderas joyas bibliográficas, como una Biblia escrita en seis idiomas.

Algunos ejemplares son tan valiosos que se conservan en cajas especialmente diseñadas o en áreas de máxima seguridad Pablo Donadio

Un laboratorio abierto para aprender a preservar la historia

A pesar del carácter especializado de su trabajo, el laboratorio mantiene una fuerte vocación de apertura hacia la comunidad. Esa misión se refleja tanto en las charlas que Brandariz y su equipo ofrecen regularmente como en los talleres de conservación preventiva, encuadernación, limpieza de materiales y gestión museológica.

“Los cursos pueden durar un día, dos jornadas o una semana completa. Siempre buscamos que sean accesibles, porque este es un espacio autosustentable que también se sostiene gracias a donaciones. Nuestros talleres están dirigidos a todo el mundo, no sólo a bibliotecarios. Participan historiadores, archivistas y personas que simplemente tienen una colección y quieren aprender a conservarla”, explican.

Organizan talleres de conservación preventiva, encuadernación, limpieza de materiales y gestión museológica

Los cursos combinan formación práctica con recorridos por uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de Buenos Aires

Las propuestas incluyen modalidades virtuales, presenciales y mixtas. En todos los casos hay prácticas en el laboratorio y recreos en el histórico patio del Colegio del Salvador. También se organizan visitas para escuelas y otras instituciones educativas.

“La mudanza a este nuevo espacio nos vino muy bien. El sol entra por las ventanas que dan al patio y aporta una calidez especial. Además de la gran biblioteca contamos con un auditorio para charlas y con el laboratorio propiamente dicho. Todo eso refuerza nuestra idea de sacar el conocimiento hacia afuera porque, como ocurre con los libros, no hay conocimiento más valioso que el que se comparte”, concluye Brandariz.

Cada volumen es un testimonio material del conocimiento que circulaba entre Europa y América durante la época colonial Pablo Donadio

Datos útiles

Fondo Antiguo de la Compañía de Jesús

Avenida Callao 542, Buenos Aires.

E-mail: info@fondoantiguo.org

Teléfono: (54 11) 4372-8466.

www.fondoantiguo.org