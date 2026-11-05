La ciudad con mucha historia que cerró una cárcel y se renovó a orillas del Paraná

En los últimos meses ostenta mejoras en la costanera, nuevos restaurantes y un hotel de primer nivel

Tierra de guaraníes y criollos, aquí no abundan las historias de colonos e inmigrantes como en otras latitudes. Todo es anterior y tiene más que ver con los nativos, los jesuitas y los héroes de nuestra Independencia. Estamos en la ciudad de Corrientes, donde “los rubios son misioneros o chaqueños”, según afirma Elizabeth Jurisich, que desciende de croatas, nació en Chaco y nos guía en la capital de esta provincia de nuestro litoral.

La ciudad está repleta de monumentos y murales que hablan de su historia. Carolina Castagnola

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En Cautivas el servicio es muy bueno. Carolina Castagnola

Glorieta en la costanera. Carolina Castagnola

Mbeyú en La Imprenta. Carolina Castagnola

La ciudad se fundó debajo del puente General Belgrano, que desde 1975 comunica Resistencia con Corrientes capital. Nació mucho antes de que existiera el puente, en 1588, cuando Juan Torres de Vera y Aragón fundó la ciudad y se plantó una cruz de madera de urunday. Sin pergaminos que lo confirmen y según la tradición oral, los guaraníes intentaron quemar la cruz, pero notaron que no ardía. Entonces, algunos dicen que los mató un rayo. Otros, que recibieron un balazo. Lo cierto es que esa página fundacional quedó escrita y el leño venerado se conserva en la iglesia de la Santísima Cruz de los Milagros; fue trasladado a ese solar en 1730.

“Arriba parece anga’u, pero es muy correntoso”, comenta Elizabeth mientras contemplamos el río Paraná desde el Parque Mitre. Habla de esa calma aparente de la superficie de esta potente hidrovía que conecta el Estado de San Pablo con Buenos Aires, pasando por varios puertos. A la altura de Corrientes, las siete puntas del terreno provocan remolinos y, de ahí, San Juan de Vera de las Siete Corrientes.

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El salón de Pueblera. Carolina Castagnola

En La Unidad decoran las paredes con lo que quedó de la antigua cárcel. Carolina Castagnola

Monumento a San Martín que señala a Yapeyú. Carolina Castagnola

Las pastas de La Costiera Cucina de Donato de Santis son una delicia. Carolina Castagnola

Sitio clave de la guerra de la Triple Alianza que enfrentó a Paraguay con Brasil, Argentina y Uruguay entre 1864 y 1870, el parque Mitre está frente al Club de Regatas. En las inmediaciones también hay un puesto de venta de chipá mbocá, que es chipá –harina de mandioca, queso y huevo– que se cocina alrededor de una caña o un palo limpio al calor del fuego o la parrilla. Elevado y mirando al río se distingue el busto de Bartolomé Mitre en bronce, que comparte monumento con las cautivas correntinas. “Son cinco mujeres de familias correntinas vinculadas con la defensa de la ciudad que fueron secuestradas y llevadas al Paraguay durante la guerra de la Triple Alianza. Volvieron cuatro y, al regresar en 1869, fueron a la iglesia de la Merced a rezar”, cuenta Elizabeth.

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Ciudad de múltiples devociones, la Virgen de la Merced tiene su iglesia en la Plaza 25 de Mayo. En el casco histórico también se emplazan la Casa de Gobierno y la Legislatura. Vale la pena entrar al Museo de las Artesanías Tradicionales, pasar al patio y ver cómo los artesanos trabajan el cuero, el mimbre, la madera o la cerámica. Y detenerse en el monumento a San Martín que aquí señala a Yapeyú y no a los Andes.

Las playas son gran atractivo. Carolina Castagnola

Las habitaciones de Marriott Corrientes. Carolina Castagnola

Trabajo con el mimbre en el Museo de Artesanías Tradicionales. Carolina Castagnola

La apertura de La Unidad le cambió el pulso a la zona. Carolina Castagnola

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A cada paso, en Corrientes hay murales en relieve por la técnica de esgrafiado –revoque coloreado que se raspa fresco para formar los dibujos– y hablan de batallas, héroes y tradiciones. A pesar de los 430.000 habitantes, después del mediodía cierra casi todo y vuelve a abrir por la tarde. Las playas municipales están cerca del puente, y se habilitan oficialmente de octubre a abril. La costanera se disfruta todo el año, con los últimos lapachos florecidos a principios de septiembre, para dar lugar al pata de buey que nos toca a nosotras. A continuación, será el turno del chivato y después del palo borracho.

Sin embargo, las novedades de la ciudad no pasan por su casco histórico, sino por la puesta en valor de los alrededores del puente. En diciembre de 2025 abrió Marriott Corrientes, que es el primer hotel de la marca Marriott del interior del país y está frente a la playa. Está a un par de cuadras del complejo La Unidad. La antigua cárcel, construida en 1888 y en uso hasta 2021, trasladó a los presos y reabrió en diciembre con restaurantes, un mercado de sabores, un shopping abierto y un museo de la cárcel, con celdas muy bien preservadas.

Las tardes en la costanera de Corrientes. Carolina Castagnola

Muy buena comida correntina en Cautivas. Carolina Castagnola

El casco histórico y sus edificios gubernamentales. Carolina Castagnola

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Con fachada tipo fortaleza, La Unidad tiene dos propuestas que se destacan. El restaurante Pueblera es parte de la red Cocineros del Iberá, con Gisela Medina como chef ejecutiva. Nos agasajan con una sopa paraguaya, chicharrón (carne trenzada) sobre arroz y kiveve, que es un plato “con el que nos criamos todos los correntinos”, asegura Estefanía Cutro, ingeniera agrónoma, y una de las mentoras de la red que pone en valor recetas que los cocineros de la región aprendieron de sus abuelas y también productos de la tierra. La organización nació en 2017 para revalorizar la gastronomía popular correntina y convertirla en una herramienta de desarrollo local. La iniciativa reúne a cocineros y productores de pueblos cercanos a los esteros del Iberá. Aquí probamos también carne de búfalo, magra y sabrosa, que es cada vez más producida y consumida en Corrientes.

Además, en La Unidad está La Imprenta, a cargo de la chef Larisa Marx, que se compone de Tinta (restaurante, café y tostadero) y Texto (más sofisticado, con reserva y cocina a la vista). Entre otras cosas, se luce con la empanada de surubí y la croqueta de mandioca.

Chicharrón sobre arroz en Pueblera. Carolina Castagnola

Las 7 Puntas tiene trayectoria en la zona. Carolina Castagnola

La Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, en el casco histórico. Carolina Castagnola

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Si hablamos de aperturas top, una fundamental es Cautivas, que funciona dentro del Marriott comandado por el chef francés Olivier Falchi. Allí sirve deliciosas reversiones de clásicos correntinos, carne de búfala en milanesas y vitel toné, pesca fresca de río, platos más internacionales y muy buena carta de vinos. A unos pasos, La Costiera Cucina de Donato de Santis es una propuesta con ambientación náutica y carta full pasta. Nos deleitan con unos orecchietti y cavatelli con cherry, panceta y queso pecorino, antes del postre: cannoli sicilianos y tiramisú.

Para despedirnos de la ciudad, nada más apropiado que verla desde el río. Alejandro Maidana, de Las Siete Puntas, nos ofrece un paseo náutico de una hora que arranca en Punta Tacuara, que vendría a ser la sexta de las siete puntas de las que nos habló Elizabeth. Pasamos bien cerca del puerto, nos cruzamos una gran barcaza que baja –posiblemente a Zárate o Rosario– con aceite de soja y andamos por debajo del puente cuando el sol se pone detrás de la silueta edificada de Resistencia, vecina carnal de Corrientes.

Los Cazadores Correntinos, emblema de la provincia. Carolina Castagnola

La delicadeza de los platos en Cautivas del Marriott. Carolina Castagnola

Pescador de río. Carolina Castagnola

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Atardece en el puente que comunica Corrientes con Resistencia. Carolina Castagnola

Datos útiles

Marriott Corrientes Hotel Frente al río y en zona de buena gastronomía, moderna torre de 104 habitaciones inaugurada hace casi un año y con detalles de última generación. Hay pileta al aire libre y muy buen spa. Desde u$s 170 la doble con desayuno. Av. Costanera Juan Pablo II y Lavalle. T: (379) 419-9099. IG: @marriott.corrientes

Cautivas Del chef francés Olivier Falchi, está en la planta baja del Marriott Corrientes Hotel. Apuesta a productos y recetas locales, con técnicas de alta gastronomía. Muy buena cava y coctelería de autor. Todos los días, de 7 a 1 de la madrugada. Av. Costanera Juan Pablo II y Lavalle. T: (379) 511-9285. IG: @cautivasresto

La Costiera Cucina De Donato De Santis y a pasos de la costanera, ambientado con motivos náuticos en tono elegante. Atención de excelencia, sirve variedad de pastas y postres de estilo italiano. De miércoles a viernes de 20 a 1 de la madrugada. Sábados y domingos, de 12.30 a 15.30 y de 20 a 1. Lavalle 39. T: (379) 558-1216. IG: @lacostiera.ar

La Imprenta Dentro del complejo La Unidad, son dos restaurantes en un mismo espacio de la chef Larisa Marx. Tinta sirve muy buen café de especialidad y comida correntina. Todos los días, de 8 a 22 horas. Texto es más sofisticado y recibe con reserva previa. Av. 3 de Abril 57. T: (379) 415-4656. IG: @laimprentatinta

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Pueblera Dentro de La Unidad, está muy bien manejado por Gisela Medina (chef ejecutiva) y Julián Maidana (jefe de cocina), con Lourdes Sosa, Guillermo Fernández, Joana Gómez y Sabrina De Franco. Excelente gastronomía de impronta correntina. Jueves a sábados, de 20.30 a medianoche. Sábados y domingos, de 12 a 15 hs. Av. 3 de Abril 57. T: (379) 425-7060. IG: @puebleracocina

Cantina del Regatas Dentro del Club Regatas de Corrientes, sirve minutas y muy buena pesca de río. Todos los días, de 8 a medianoche. Caa Guazú 100.

T: (379) 400-4334. IG: @restauranteclubregatasctes

Museo de la Cárcel - La Unidad Donde estaba el panóptico central de la antigua cárcel, acceso a un sector de celdas ambientado como entonces. Hay ilustraciones, mapas y fotos de época. Además, salas inmersivas y orientadas a la ciencia y naturaleza. $5.000. Av. 3 de Abril 57. IG: @launidadcorrientes

Museo de Artesanías Tradicionales En una casa de estilo colonial que es museo desde la década del 80, invita a ver cómo trabajan las artesanías y llevarse algún recuerdo. Miércoles a viernes, de 8 a 12 y de 16 a 20. Gratis. Fray José de la Quintana 905. T: (379) 488-0175. IG: @museodeartesaniastradicionales

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Centros de Información Turística Informan sobre actividades. Todos los días, de 8 a 20 hs.Junín y San Juan. T: (379) 438-7793. IG: @visitcorrientes