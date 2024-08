La Loma. Fue casa de campo de una familia aristocrática y recibe huéspedes sobre el antiguo Camino Real

Preservada como fue en los años que la habitó la familia Noble, está consagrada al buen servicio de los huéspedes que llegan para descansar a Villa del Totoral, en el norte de Córdoba.

Mariana Otero

Las galerías son uno de los puntos sobresalientes de la estancia. Patricia Molaioli

En la distinguida, histórica y bien criolla Villa del Totoral, en el norte de la provincia de Córdoba, la casa de 1950 que fue de Roberto J. Noble, el fundador del diario Clarín, se levanta hoy, y desde hace casi tres décadas, como una estancia de campo. Está ubicada a 84 kilómetros de la ciudad de Córdoba, en un predio precioso en pleno centro del pueblo, conocido por sus casonas históricas y por los visitantes ilustres del siglo pasado, como el poeta español Rafael Alberti y el premio Nobel chileno Pablo Neruda. Se trata de La Loma, una estancia cuya marca de distinción son el agasajo y la atención al viajero.

La visita comienza varias semanas antes de la llegada, cuando los anfitriones consultan a sus futuros huéspedes sobre sus gustos y deseos, desde la música hasta las preferencias a la hora de comer. La Loma se encuentra a la vera del antiguo Camino Real, que unía el virreinato del Alto Perú con el del Río de la Plata, sobre las tierras que fueron dadas en merced a Pedro Luis de Cabrera, hijo de Jerónimo Luis de Cabrera, el fundador de Córdoba. En la estancia se respira historia, la pretérita y la contemporánea. Se advierte un deseo genuino de preservar la memoria de Roberto Noble, que construyó la casa a mediados del siglo pasado en un terreno de 20 hectáreas. Lo hizo sobre el casco de estancia de la familia Allende, con presencia en Totoral desde 1771.

Carmen Sánchez Bretón, una de las anfitrionas. Patricia Molaioli

Federico Castellanos, administrador y anfitrión, cuenta que Guadalupe “Lupita” Noble –la heredera de la estancia, hija de Roberto y Guadalupe Zapata Timberlake– la vendió a sus actuales dueños con la intención de que mantuviera el espíritu que la vio nacer. En un libro de su autoría, la hija del poderoso empresario deja entrever que Totoral fue el lugar en el mundo de su padre, que murió en esa casa cordobesa en 1969.

Noble, que dirigió Clarín hasta su muerte, tenía su oficina de trabajo en su finca bucólica y tranquila, donde llevó toros y plantó vides. En el pueblo lo recuerdan porque, gracias a sus gestiones, llegaron la energía eléctrica y el teléfono. En La Loma se realizaban tertulias y algunas fiestas. La visitaron el expresidente Arturo Frondizi (una de las piezas lleva su nombre y otra la de Noble) y personalidades de la política y la cultura, como el destacado Rafael Alberti.

Roberto Noble solía salir a andar a caballo por El Totoral. Gentileza Estancia La Loma

La casa se mantiene tal como Noble la dejó, con espacios sobrios y elegantes, acogedores y luminosos. Tiene una galería preciosa –tal vez una de las más grandes de las estancias argentinas ̶ , con espacios para la contemplación y la lectura, con motivos andaluces en las paredes y en los bancos de descanso. En una de las alas se encuentran gran parte de las 10 habitaciones, que brindan soberbios amaneceres en el parque de cuatro hectáreas. Los cuartos son amplios y sobrios, con camas comodísimas y baño privado. La bañadera de la habitación de Noble es de mármol gris, casi una obra de arte. El living comedor principal tiene un hogar y ventanales con vistas; hay dos comedores secundarios y una vieja sala de armas.

En la parte más antigua se halla el granero, donde se guardaban las carretas, con piso de adoquines de madera, en proceso de restauración. Bajando una escalera se llega a un patio andaluz y a otro romano. En la casa principal, hay una terraza que alguna vez tuvo un montacargas para alcanzar la comida las noches en que Noble y su hija veían cine a la luz de las estrellas.

Las habitaciones están muy buen puestas. Patricia Molaioli

En el parque, una pileta moderna mantiene la forma de un calicanto de la época de los Allende, que se llenaba por la acequia y pasaba por el baño romano. No se alteraron las estructuras originales. “Para nosotros es clave respetar la historia de la casa, tocarla lo menos posible”, dice Castellanos.

Carmen Sánchez Bretón, una de las anfitrionas encargadas de la decoración, del armado de ramos y de las mesas dulces, cree que es importante preservar el valor histórico de la propiedad “por lo que hizo Noble por el pueblo”. “Tiene un halo misterioso. Soy partidaria de mantener ese clima porque no es una casa más, sino una casa en la que se vivió mucho. Era una vivienda festiva. Tratamos de replicar ese espíritu de algarabía, de pasarla bárbaro, de que no haya restricciones, de poder andar descalzo en el pasto sin que nadie te esté señalando, sin la presión de un hotel boutique”, opina. Durante 25 años, la estancia funcionó como hotel para extranjeros, pero en los últimos tres se abrió al mercado local para que más argentinos se enamoren de Totoral.

La sofisticación se nota en la arquitectura y la decoración de La Loma. Patricia Molaioli

En la estancia hay detalles que hablan de la vida de Roberto Noble. Patricia Molaioli

La Loma se abastece con proveedores de la zona, con señoras del pueblo que elaboran dulces caseros y pan, o con Goyo, que hace tortas fritas. Es parte de la cultura de la estancia que, aseguran, a los huéspedes les encanta. Carmen dice que la gran fortaleza del lugar es el personal, atento a cada detalle. Intentan no superponer más de dos grupos en la misma fecha, y se le asigna un comedor a cada uno.

Ofrecen cabalgatas en un bonito predio cerrado y se organizan caminatas por el circuito de las casonas históricas del pueblo, como la conocida como “El Kremlin”, en la que se alojaron Neruda y Alberti. Los horarios son flexibles. No hay un momento determinado para el desayuno o el almuerzo. “No recibimos a la gente como clientes, sino como personas. Nos enfocamos en las pequeñas necesidades que podemos satisfacer. ¿Querés tomar un café a las 11 de la mañana? No hay problema, pedís y está. Es un agasajo, un mimo para esa persona que viene buscando un poco de calma, de tranquilidad, desconectarse”, dice Carmen. La idea es prestarles atención sin invadirlos.

El comedor es lugar de encuentro. Patricia Molaioli

En La Loma se puede salir a andar a caballo. Patricia Molaioli

No ofrecen comida gourmet, sino casera, con productos frescos. Algunos recomendables son los arrolladitos de berenjenas, las bruschettas de champiñones, la lasaña con salsa roja y las crêpes de dulce de leche. “La gente tiene que sentir que la casa es suya, que son dueños de un hotel, que los van a atender con todos los detalles”, subraya Castellanos. Lo bueno es estar ahí.

En este paraíso natural, donde sólo se escucha el sonido de los pájaros, la gente descansa. Casi podría decirse que los anfitriones miden el éxito de la estadía por la hora en que la gente se levanta. Aquí se duerme tranquilo.

Hasta ahora, la estancia se ha conocido de boca en boca, como un secreto que se transmite casi sin querer. No piden reseñas en plataformas y el único termómetro de satisfacción lo dan los audios que les envían al día siguiente de la partida. “Hay muchas personas que llegan y no saben con qué se van a encontrar, y quedan fascinadas, porque, si bien es un hotel con todo lo que necesita para serlo, tienen libertad. No es sólo “atención personalizada”, sino que aquí cada uno de nosotros da lo mejor de sí, lo que le surge. Es una experiencia muy distinta”, asegura Sánchez Bretón.

Datos útiles

La Loma. Reciben en diez habitaciones y proponen actividades vinculadas a la vida rural, además de paseos por el pueblo. Desde $340.000 la doble con pensión completa. Guillermo Brown 450, Villa del Totoral. T: (351) 260-1025. IG: @estancialaloma.ok

