10 chefs recomiendan qué plato pedir en sus restaurantes de Buenos Aires

“¿Qué me recomendás?” es quizá una de las preguntas que mozos y chefs deben responder con mayor frecuencia en sus espacios de trabajo. Es que, como consumidores, nos divierte esa opinión experta, esa guía en un menú que -probablemente- tenga muchas opciones increíbles para elegir.

Inspirados en eso, le pedimos recomendaciones a 10 chefs que trabajan en diferentes restaurantes de Buenos Aires. La consigna fue simple: “Si vos irías a tu restaurante ¿qué pedirías? ¿cuál de todos los platos es ese que decís “no podés irte sin probarlo”?. Estas fueron sus respuestas:

Alejandro Feraud: flor de zucchini

Alo´s es el restaurante comandado por Alejandro Feraud y que logró llegar a los 50 mejores restaurantes del mundo . Con una propuesta de cocina de alta gama, todos sus platos están hechos con productos de estación y una cocina que usa mucha tecnología. La recomendación de Ale es la Flor de Zucchini crudo: “Está alineado con vinagreta cítrica, yogourt de pistachos y un corazón de palta cremoso”, y nos dice “Estamos a fin de temporada y los zucchinis están en su mejor momento, así que es el plato ideal para disfrutar hoy mismo”.

Están en Blanco Encalada 2120, La Horqueta (San Isidro). Seguilos en instagram @alosbistro

Juan Matsuoka: tiradito Fusión

Si visitan el nuevo Mercado de Carruajes, tienen que visitar el local del chef Juan Matsuoka . Un espacio en donde tenés que animarte y pedir el Omakase, que es un menú degustación a libre albedrío del jefe de cocina que seguro te va a sorprender con originales creaciones de tiraditos, sushi, niguiris y otros clasicos japoneses. Ahora, en tanto recomendación, Matsuoka nos invitó a probar su Isobe Aque : “Es un plato que lleva pequeñas rodajas de salmón envuelto en algas, estilo tempura, con guacamole, salsa Ponzu y agridulce”, nos contó y agregó: “Es un tiradito calentito, con salsa cítrica, guacamole y palta. Es una fusión que recomiendo porque está adaptado al paladar latino y a la gente le encanta”.

Están en Av. Leandro N. Alem 852 (CABA). Seguilos en instagram @nozomi.ryori

Diego Hernández Olave: berenjena asada con hummus de remolacha

Enero es el lugar ideal si te gusta disfrutar de la alta grastronomía y de la vista al río. El responsable detrás de la magia en la cocina es el chef colombiano Diego Hernández Olave quien, nos confiesa, es muy fan de los platos vegetarianos que están en su carta. Él nos recomendó dos platos: “Para la entrada, no se pueden perder la berenjena asada con hummus de remolacha , hierbas frescas y almendras tostadas. En cuanto al plato principal, yo iría por las pastas”, nos cuenta y agrega: “pueden ser los ravioles rellenos de cabutia , parmesano, manteca de salvia y avellanas tostadas o también los ñoquis de provoleta grillados en horno de barro con chips de ajo negro y hojas de albahaca fresca. Ambos imperdibles”.

Están en Avenida Rafael Obligado 7180 (Costanera). Seguilos en Instagram: @enerocostanera

Mauro Lacagnina: tortelli di zucca mantovani

Pasta es el lugar perfecto para quienes aman los sabores tradicionales de italia y que además valoran esos sabores que nunca (¡jamás!) pasan de moda . Mauro Lacagnina es el chef detrás de este menú y su recomendación es clave: “Tienen que venir y pedir tortelli di zucca mantovani (con manteca, salvia y pasas), los spaghettis alla carbonara o los bucati all’amatricina ”, nos dice y suma: “Son platos de tradición popular, nacieron como platos pobres porque se elaboraban a base de pocos ingredientes, pero su técnica de preparación y cocción es muy importante y los vuelve únicos”.

Están en Vidal 2228 (Belgrano). Seguilos en Instagram: @lapasta.ar

Agustín Lucero: fainña con berenjenas ahumadas

Con sabores que invitan a un viaje por el Medio Oriente y el plus de ingredientes naturales y especiados , Francisca del Fuego es uno de esos restaurantes palermitanos a los que tenés que ir sí o sí. La recomendación de Agustín Lucero -el chef del lugar- es un must absoluto: “ Se trata de una mezcla de fainá, servido con aceite de oliva y pimienta de jamaica, acompañado de la berenjena ahumada con eucalipto, stracciatella, alioli de perejil, alcaparras crocantes y pickle de pasas de uva ”, y agrega: “Esta es una combinación que no pasa desapercibida. Estos son dos de los platos más pedidos y sus sabores se unen entre sí de forma armónica. Además, no tienen tacc, así que lo convierte en un plato apto para todos los gustos”.

Están en Avenida Infanta Isabel 220, Arco 14. Seguilos en Instagram: @franciscadelfuego

Fernando Rivarola: pescado a la “esparda” como en Andalucía

Guiado por la estacionalidad de la mano del chef Fernando Rivarola, Trashumante es la versión informal del restaurante El Baqueano . Fan absoluto de los pescados y mariscos, su recomendación llega sin titubear: “Tienen que probar el Pescado a la ‘esparda’ como en Andalucía , que se trincha en la mesa a la vista del comensal”, nos explica: “El pescado entero es una preparación que no se hace prácticamente en Buenos Aires. Trabajamos con pescados de temporada de proveedores artesanales, en presentación de 1.5 kg o 2 kg, para compartir y comer directo del plato”.

Están en Chile 499 (San Telmo). Seguilos en Instagram: @trashumante_elbaqueano

Fabrizio Drommi: risotto de boletus y gírgolas

Con una hermosa invitación a conocer los sabores de la gastronomía mediterránea, Aldo’s Restorán es un espacio ideal para disfrutan vinos sensibles, serios, puros y ricos seleccionados por Aldo Grazian i. Fabrizio Drommi -responsable de los fuegos- nos cuenta que el plato que hay que probar sí o sí es su risotto de hongos salteados, bien mantecado, terminado con queso duro de oveja, pimienta molida, hojas de perejil fresco y oliva. Se sirve con champiñones y portobellos deshidratados y un papel de hongo de pino . ““Usamos arroz arborio italiano y una variedad de hongos, boletus (que traemos de Cariló), pino, champiñones, portobellos y terminamos con gírgolas y un puré de hongos que hacemos nosotros. Es un plato que conjuga calidad de ingredientes y una minuciosa técnica de elaboración, por ello es un clásico indiscutible de nuestra cocina y el más pedido”, nos contó.

Están en Arévalo 2032 (Palermo). Seguilos en Instagram: @aldosvinoteca

Danilo Ferraz: platos de estación

El restaurante que tenés que visitar si sos fan de las pizzas a la parrilla, Mil y Pico está regentado por el Danilo Ferraz . Con una parrilla que arde con madera de quebracho, Danilo nos cuenta la posta en tanto sus recomendaciones: “Mi preferida suele ser la sugerencia”, y agrega: “ Por ejemplo, en este momento, aprovechando los últimos tomates, me gusta la pizza a la parrilla de pomodoro italiano , puré de berenjenas ahumadas, tomates reliquias, burrata, granadas, aceite de albahaca y hojas de albahacas frescas. También sugiero algún plato de cocina que pongo caprichosamente para aprovechar los productos de temporada”.

Están en Av. Dorrego 1194 (Chacarita) y Av de Los Incas 5499 (Parque Chas). Seguilos en Instagram: @mil.y.pico

Carolina Gottwald: postre y la hora del té con sabores parisino

Carolina Gottwald es chef de la boulangerie Gontran Cherrier en Argentina. Cuando le preguntamos cuál era su favorito de la carta, eligió el lingote de chocolate . “Se trata de un postre con base de crocante de almendras, mousse de chocolate semi amargo y con leche, cubierta con chantilly de chocolate con leche, baño crocante de almendras y chocolate con leche”, nos detalla y agrega: “Combina diferentes texturas, como la crocantes de la base y el contraste de las cremas; una es más aireada y la otra más liviana”.

Están en Malabia 1801 (Palermo), Zabala 1901 (Belgrano), Mercado de Carruajes (Retiro). Seguilos en Instagram: @gontrancherrierar

Astrid Acuña: plant based mexicano

Originaria de Perú, Astrid Acuña cuando llegó a Argentina tomó un nuevo desafío: “Cocino desde los 17 años y soy una amante de la pastelería, pero cuando llegué al país me animé y tomé el reto de cambiarme a la cocina”. Hoy la chef de Oleada (el primer restaurante plant based temático de Argentina) su recomendación es el burrito, relleno de gírgolas empanizadas, escabeche de berenjenas, frijoles refritos y completado con un mix de verdes . “La combinación de sus ingredientes hace una explosión de sabores y texturas en el paladar. Es un plato muy bien recibido por el público frecuente y por los nuevos comensales”, nos confiesa.