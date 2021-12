10 cosas de Anya Taylor-Joy que seguramente no sabías y te van a sorprender

Con tan solo 25 años, Anya Taylor-Joy es una de las actrices de Hollywood más relevantes del momento. Ya sea por su enorme espectro actoral (¡ningún personaje es demasiado grande para ella!), su gran carisma y simpatía, así como un corazón gigante. Nacida en Estados Unidos y viviendo los primeros años de su infancia en Buenos Aires, a los argentinos nos encanta celebrarla bajo el grito de “¡Mi país! ¡Mi país! ¡Mi país!”.

Como ya tantas otras veces, la actriz vino a Argentina a celebrar Navidad y, para festejar esta visita, te contamos algunas curiosidades sobre ella que seguramente no sabías.

10. Una ciudadana del mundo

Anya Taylor-Joy nació en Miami (Estados Unidos), lo que significa que técnicamente es norteamericana. Sin embargo su familia se mudó a Buenos Aires cuando ella era muy chica y se quedó en el país hasta que tuvo seis años, momento en que se mudaron a Londres. Debido a esto, hoy Anya Taylor-Joy tiene triple ciudadanía (norteamericana, argentina y británica) ¿El dato tierno? La actriz contó ya en varias oportunidades que español es su lengua madre, con la que inició a hablar, y que en realidad aprendió inglés leyendo los libros de Harry Potter.

“Vengo de muchos lugares diferentes, pero creo que mi calidez y mi visión de la vida son argentinas. Estoy muy agradecida por esa parte de mi historia. Me siento muy orgulloso de venir de Argentina” - Anya Taylor-Joy

9. Fue víctima de bullying en el colegio

Después de que su familia se mudara a Londres, adaptarse a la nueva vida no fue para nada sencillo. Siguiendo lo que la propia actriz contó en diferentes entrevistas, sus compañeros del colegio no dejaban de acosarla: ya sea desde encarrarla en los lockers hasta dejarla de lado y no incluirla o invitarla a ningún lugar.

“Cuando era más joven, realmente no sentía que encajara en ningún lado. Era demasiado inglesa para ser argentina, demasiado argentina para ser inglesa y demasiado estadounidense para ser cualquier otra cosa” - Anya Taylor-Joy

8. Dejó el colegio para convertirse en actriz

Anya es de esas personas que siempre supo qué quería hacer de su vida profesional y, aparentemente, convertirse en actriz fue su sueño desde la infancia. Tanto que abandonó el colegio cuando tenía 16 años para lograrlo. Mientras que las cosas no funcionaron de inmediato -lo que la llevó a trabajar como modelo por un par de años- fue en una sesión de fotos que conoció a Alan Leech, quien la conectó con un agente que le consiguió sus primeras audiciones.

7. Su primer gran papel no fue The Queen’s Gambit

En realidad quienes son sus fanáticos de primera hora, es muy probable que la hayan conocido en The Witch. Éste fue su gran debut como actriz y, según contó, todo el proceso de audición fue realmente muy estresante: sin dormir durante la noche anterior a grabar, tenía muchas ganas de conseguir el rol pero no estaba segura de poder lograrlo. Por suerte el director vió su enorme talento y, de hecho, su video fue el primero que miró y decidió ahí mismo que la búsqueda había terminado porque ella era la persona correcta.

6. Confiesa que no es una chica techie

“Soy malísima con todo lo que esté relacionado a Internet”, dijo. Y esto es tan cierto que la actriz fue nominada a los BAFTA en la categoría “Rising Star Award” y no se enteró hasta bastante tiempo después que se hicieron los anuncios. De hecho contó que lo supo gracias a sus fanáticos.

“Recuerdo que me desperté a las 3 de la mañana y mi teléfono se volvió loco esa noche. Llamé a mi mamá y ella no sabía qué es BAFTA, así que me dijo: “¿Eso es bueno?” Y yo dije, “¡Sí! ¡Es muy bueno! Entonces, llamé a mis abuelos y a mi mejor amigo” - Anya Taylor-Joy

5. Tuvo un ataque de pánico mientras filmaba Emma

Adaptación de la novela de Jane Austen, en esta película Anya interpretó a Emma. Fue durante el rodaje que la joven actriz sufrió de un ataque de pánico: “Mi reacción instantánea fue ‘¡Me equivoqué!’. El amor que recibí de todos en ese set significó que solo estuve abajo durante media hora, pero media hora para mí es como, ‘¡He retrasado la filmación durante media hora!’ Todos fueron muy amables conmigo y me dijeron, ‘lo estás haciendo muy bien y esto es mucho y está bien tener un bamboleo’. Entonces, creo que simplemente me hicieron sentir un poco más cómodo siendo humano“.

4. La actuación no es su único talento

Además de amar el baile y haber estudiado danza clásica, Anya Taylor-Joy canta muy bien y sabe tocar el ukelele y la guitarra eléctrica. Talentos musicales que espera poder combinar con su rol como actriz y formar parte del elenco de un musical.

3. Naturalmente, es rubia

Súper camaleónica, en realidad su tono natural de pelo es rubio. Por suerte pudimos disfrutar de verla con tantos colores como estilos de pelo: en “Split, Thoroughbreds” y “Glass, and Radioactive” usó un castaño oscuro, en “The Queen’s Gambit” fue pelirroja y en “Barry” luce un hermoso castaño claro.

2. Evitaba mirarse al espejo

Hoy protagonista de algunos de los looks más hermosos de las alfombras rojas de Hollywood, así como Anya Taylor-Joy habla abiertamente sobre el acoso escolar que sufrió, existe una anécdota particularmente dolorosa: un compañero del colegio hizo un comentario en Facebook en donde se burlaba de la forma de sus ojos y la comparaba con un pescado. Esto tuvo tal impacto en la joven actriz que, según ella misma confiesa, durante años evitó mirarse al espejo.

La actriz de 25 años ganó un Globo de Oro por su impecable tarea en Gambito de Dama.

1. La convocaron como modelo mientras paseaba a su perro

¿Parece sacado de una película? Sin dudas. Anya Taylor-Joy contó en varias entrevistas que, cuando tenía 14 años, estaba paseando a su perro Miu Miu y fue durante esta caminata que llamó la atención de un agente. Ahí fue cuando la convocaron para asistir a una audición y le ofrecieron convertirse en modelo.