10 curiosidades que no sabías sobre Ozark, la serie de Netflix

El próximo 21 de enero estrena la nueva (¡y última!) temporada de “Ozark”, una de las mejores series originales de Netflix que se despedirá para siempre durante este 2022.

Protagonizada por Jason Bateman, Laura Linney y Julia Garner, este drama familiar se posiciona como uno de los regresos más esperados del año. Para celebrar su regreso, te contamos algunas curiosidades de la ficcón que todo fanático debería conocer.

Foto gentileza de Netflix - Cr. Courtesy of Netflix © 2021 COURTESY OF NETFLIX - OZARK_S4_Promo_TIFF2_20211027R2

10. Jason Bateman solo usa una marca de zapatillas

Todos tenemos esas marcas que amamos y a las cuales somos súper fieles. Pero ¿qué pasa cuando, además, hacés que tus personajes de la ficción también las usen? Ese es el caso con Jason Bateman quien es un amante declarado de New Balance, usa sus zapatillas todo el tiempo y su personaje en Ozark repite ese mismo compartamiento.

9. The Blue Cat existe de verdad

Después de decidir mudarse, uno de los primeros negocios en que la familia Byrde decide invertir es el restaurante “The Blue Cat”. Lo curioso es que éste existe de verdad, su nombre real es “The Little River Sports Bar and Grill” y esta en el Lake Allatoona. La producción sí tuvo que construir el set para el área del pícnic, de las piletas y las cabinas, las cuales son 100% ficcionales.

8. No solo la esposa

Cuando la producción le ofreció a Laura Linney ser parte de la serie, ella rechazó la oferta. No estaba interesada en el personaje y no le terminaba de llamar la atención el proyecto. Sin embargo, al enterarse que Jason Bateman era parte del elenco, cambió de opinión y lo hizo con una condición: que Wendy Byrde no sea solo la esposa del protagonista, sino que tenga su propio desarrollo. Algo por lo que siempre estaremos agradecidos ¿verdad?

Foto gentileza de Netflix

7. El elenco aprendió cómo se lava dinero

Mientras que en “Ozark” esta tarea parece muy sencilla, en el mundo real es completamente diferente. En la búsqueda de hacerlo lo más verosímil posible, todo el equipo de la serie participó de una charla con un agente del FBI quien les explicó cómo se hace y compartió su experiencia con este tipo de crimen.

6. Julia Garner casi tuvo un ataque de págino

Si son fanáticos de la serie, recordarán la escena de Ruth Langmore con un ratón. Al parecer la actriz tiene un miedo abrumador a estos roedores y por eso, cuando la producción le pidió que lo alzara y lo dejara caer en el agua, no lo pudo hacer. Al final se necesitó un doble de mano para lograr ese momento.

5. Jason Bateman iba a ser el director de toda la primera temporada

Aunque ahora no se arrepiente de su decisión, al principio Jason Bateman rechazó el papel protagónico de la serie debido a que no consideraba que se tratara de un desafío para su carrera. Sin embargo sí iba a ser el director de toda la primera temporada, situación que cambió debido a que -por complicaciones en su agenda- no contó con el suficiente tiempo de preparación.

Foto gentileza de Ozark STEVE DIETL/NETFLIX

4. Peter Mullan fue elegido antes de que existiera el primer guion de la serie

Aparentemente Jason Bateman adora trabajar con actores que admira. Después de ver el trabajo de Peter Mullan en “Top of the Lake”, supo que lo quería para su próximo proyecto. Así fue cómo se acercó al actor escocés y lo convenció de ser parte de “Ozark” sin siquiera mostrarle los guiones de la ficción.

3. Todos los partidos que se ven en la tele, son de la liga canadiense

Alguien de la producción es un verdadero fanático de Canadian Football League porque todos -absolutamente todos- los partidos que miran los personajes de la ficción son parte de dicha liga.

2. Basado en experiencias personales

No, no la parte del lavado de dinero. Pero el creador, Bill Dubuque, sí se inspiró en su experiencia de trabajo de verano en el lago de los Ozarks. Nativo de Missouri, durante su juventud trabajó para Alhonna Resort and Marina.

1. La conexión con “Arrested Development”

Parece que a los personajes de Jason Bateman no les va muy bien en el ámbito financiero ¿no? También protagonista de la icónica comedia, hay algunos guiños para los fanáticos de ambas ficciones. Por ejemplo, ambos personajes esconden dinero físico (uno en el puesto de bananas y otro en las paredes de su casa) y en “Ozark” Marty comparte su conocimiento de la ley marítima cuando, su antiguo personaje, Michael Bluth, también estaba obsesionado con el derecho marítimo.