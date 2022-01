10 curiosidades que quizá no sabías sobre La Niñera, la icónica serie de Fran Drescher

Si hay algo que nos define a los argentinos es nuestro acalorado amor por Los Simpsons, Alf y La Niñera. Series que perfectamente podrían estar al lado del mate, el asado y el dulce de leche al momento de describir nuestro ADN cultural. Emitida durante años (¡y doblada al español!) por Telefé, The Nanny nos conquistó desde el primer momento y se convirtió en una de esas ficciones que -cuando te cruzabas un episodio- era probable que te lo quedes mirando hasta el final.

Ayer, desde su cuenta oficial de Instagram, Fran Drescher contó que su icónica serie estará ahora disponible en HBO Max. Pero mientras esperamos que esto también sea noticia para Latinoamérica (recuerden: por ahora solo estará en la plataforma de Estados Unidos), te contamos algunas curiosidades de la serie que todos amamos.

Novios desde la secundaria

La Niñera fue creada por Peter Marc Jacobson y Fran Drescher, quienes no solo estuvieron casados durante toda la producción de la serie, sino que también se conocíann desde la secundaria. “High school sweethearts”, como les gusta decir a los norteamericanos, la pareja se divorció a finales de los 90 cuando él se declaró gay.

Casi la cancelan después de la primera temporada

Ahora es una locura pensarlo pero, en su momento, su cadena original (CBS, en Estados Unidos) casi cancela la ficción después de su primera temporada. ¿Qué pasó? La serie había tenido altísimos rankings de aceptación con su primer episodio pero luego no performó tan bien con la audiencia. Fue gracias a Jeff Sagansky -jefe de contenido del canal- que decidieron seguir apostando en ella. “Él sabía que era algo especial”, contó Peter Marc Jacobson.

Querían que sea italiana en vez de judía

Judía en la vida real, para Fran Drescher este era un rasgo súper importante en su personaje. Por eso cuando algunas marcas que pagaban publicidad en la ficción pusieron en duda este aspecto y pidieron que el personaje sea italiano, ella se negó a generar el cambio ya que creía que le daba mucha verosimilitud a su niñera. Lo curioso es que esta decisión fue la razón de por qué la familia Sheffield tenía antecedentes culturales británicos y, de esta manera, generar un contraste entre ambos mundos.

Solo cinco años de diferencia

¿Cómo olvidar de la divertidísima dinámica que se daba entre la mamá y la abuela de Fran? ¡Imposible! Sin embargo, lo más gracioso es que las actrices que dieron vida a estos icónicos personajes tenían casi la misma edad. Ann Morgan Guilbert (quien interpretó a Yetta) y Renee Taylor (quien dio vida a Sylvia), tenían tan solo 5 años de diferencia.

Iba a tener un spin-off

Como suele suceder en el mundo del entretenimiento, durante la última temporada de la serie se introdujeron algunos nuevos personajes con la búsqueda de generar una segunda ficción y así ampliar el universo de The Nanny. Lamentablemente esto nunca pasó ya que el canal consideró que no eran historias lo suficientemente fuertes como para hacerlo.

El elenco completo de La Niñera

Se quedaba en personaje

Tan graciosa frente a cámara como detrás, entre toma y toma Renee Taylor se mantenía en su personaje porque se aburría durante los días de producción. Así fue cómo empezó a comer la comida de los platos de sus compañeros y cuando alguien lo vió, pensó que sería un rasgo divertido para el personaje y fue por esto que lo llevaron a la serie.

Muchísima garra

Antes de crear The Nanny, Fran Drescher conoció de pura casualidad a un ejecutivo de CBS en un vuelo hacia París. Fue en esta situación que lo convenció de tener una reunión con ella para contarle sobre un programa en el que ella iba a ser la protagonista. ¿Lo más sorprendente? En ese momento ni siquiera tenía idea de qué iba a presentarle.

Nombre misterioso

CC es un personaje tan amado como odiado, pero también uno al que lo rodea el misterio. Es que durante toda la serie nunca se menciona su verdadero nombre y lo único que sabemos es su apodo. Debido a la gran curiosidad de los fanáticos, los creadores de la serie decidieron develarlo en el último capítulo en donde compartieron que el nombre completo era Chastity Claire Babcock.

Un crush seriéfilo

Antes de convertirse en presentador de The Daily Show, Jon Stewart hizo un cameo en The Nanny en el capítulo “Kissing Cousins”. Durante una entrevista en 2007 Fran contó que tuvo un crush con Jon pero que nunca hizo nada porque él estaba casado. “Habría ido por él en un minuto de Nueva York, pero no voy tras el hombre de nadie, porque tienes que reducir el grupo de alguna manera”, contó en esa misma charla.

Juegos de palabras

Súper detallistas, cada elemento de la ficción tenía una razón de ser y nada era librado a la coincidencia. Un gran ejemplo de esto son los títulos de los episodios los cuales, muchos de ellos, eran juegos de palabras con referencias a la cultura pop. Por ejemplo: “My Fair Nanny”, “Smoke Gets In Your Lies”, “An Affair to Dismember”, “A Fine Family Feud” y “The Whine Cellar”.