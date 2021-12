10 curiosidades sobre Brad Pitt que vas a querer saber

Además de ser una de las personalidades más queridas de Hollywood, Brad Pitt es de esas personas que parecen tenerlo todo: la belleza, el talento y la personalidad. Dando sus primeros pasos en el mundo de la actuación en 1987 (debutó en la película No Way Out, en la cual ni siquiera aparece en los créditos) su filmografía está repleta de proyectos de todos los géneros así como con los mejores directores de la industria.

Hoy, 18 de diciembre, está celebrando su cumpleaños (¡58 años!) y para festejarlo te contamos algunas curiosidades que seguramente no sabías sobre él.

Brad Pitt De Longhi

10. La primera foto de sus hijos mellizos se vendió en 14 millones de dólares

Conocido por ser muy privado y cuidadoso con su vida personal, siempre ha intento mantener a los paparazzi alejados de su vida íntima así como cuidado a sus hijos del acoso que sufren muchas celebridades. En 2008, con el nacimiento de Knox Léon y Vivienne Marcheline, la foto de los bebés era tan demandada que decidieron vendérsela a People and Hello! por 14 millones de dólares, convirtiéndose en la foto de una celebrity más cara de la historia ¿Lo más lindo de esto? Pitt y Jolie donaron ese dinero.

9. Estuvo muy cerca de convertirse en periodista

Antes de decidirse a perseguir el sueño de convertirse en actor, Brad Pitt en realidad estaba estudiando periodismo en la Universidad de Missouri. Muy cerca de recibirse (solo le faltaban dos materias) decidió abandonar la facultad y encontrar sus primeros roles en el cine.

“Llegó el momento de la graduación y todos mis amigos se estaban comprometiendo con algún trabajo. Yo me di cuenta de que aún no estaba listo para eso” - Brad Pitt (NPR - 2011)

8. Para su primer trabajo tenía que disfrazarse de pollo

Tenemos cientos de historias como esta en donde, algunas celebrities, hablan de sus primeros trabajos. En el caso de Brad Pitt se trató, ni más ni menos, disfrazado de pollo para promocionar la cadena de restaurantes norteamericana “El Pollo Loco”.

7. Las publicidades con Brad Pitt están prohibidas en Malasia

Uno pensaría que Brad Pitt te puede vender casi cualquier cosa ¿Verdad? Mientras que esto seguramente sea cierto, al parecer el gobierno de Malasia decidió cancelar al actor y prohibir las publicidades protagonizadas por él. La razón es tan loca como simple: consideran que si un comercial con él se transmite por demasiado tiempo, los hombres malayos se van a sentir inferiores.

Pero ojo, este no es el único caso. Hasta hace no tanto tenía prohibido el ingreso a China debido a su rol en “Seven Years in Tibet”.

6. “How to Train Your Dragon” es una de las únicas películas que lo hace llorar

Mientras que él mismo confiesa que -en general- no es un cinéfilo ‘llorón’, la película de animación “How to Train Your Dragon” es la que tocó su lado más sensible y lo hace lagrimear cada vez que la mira.

“Al final, perdió la pierna y están viviendo en armonía con los dragones... me atrapó” - Brad Pitt (W magazine - 2012)

5. Se ofreció a que le rompieran los dientes para “Fight Club”

Una de las películas más icónicas de su carrera, al parecer el actor estuvo dispuesto a todo por este papel. Tanto que su publicista contó que se ofreció voluntariamente a que le rompieran los dientes para dar vida a “The Narrator”. Algo que -al terminar la filmación- se arregló con una visita al dentista.

Brad Pitt De Longhi

4. Últimamente prefiere más producir que actuar

Con una lista de películas realmente increíble, durante una charla con Guy Ritchie contó que está en el punto de su carrera en donde le gusta más estar en la silla de productor antes que en la de actor: “Prefiero estar detrás de cámara. Como productor sos parte del equipo que es responsable de traer la historia a la pantalla. [Una historia que] No estaría ahí si no lo defendiera o si vos y un grupo de personas no la defendieran. Me gusta eso”, contó.

3. No es mito, es verdad: Pitt siempre está comiendo en sus películas

Una de las teorías fans más divertidas alrededor del actor, sus seguidores empezaron a notar que los personajes a los que Pitt da vida siempre están comiendo (¡Hay cientos de videos recompilando estos momentos!). El actor contó que la razón es que le molesta estar ocioso entonces siempre busca estar ocupado y ¿qué mejor que matar el tiempo comiendo?

“Siempre estaba en la carrera, siempre en movimiento, pensé que nunca podría sentarse y comer bien. Así que siempre tenía que agarrar algo en la carrera” - Brad Pitt sobre su personaje Rusty Ryan

2. También trabajó como chofer de strippers

Aunque solo lo hizo por dos meses, durante una mesa redonda organizada por Newsweek contó que su tarea era llevarlas a las fiestas de solteros y juntar su ropa. Además contó que este trabajo realmente le cambió la vida: “No era una atmósfera saludable y la novedad se terminó súper rápido y se convirtió en algo bastante deprimente. Pero una de las chicas estaba tomando clases de actuación con Roy London y decidí ver qué podía aprender. Así que se convirtió en algo muy importante para mí”.

1. Dos veces el hombre más sexy

Ninguna sorpresa por acá ¿no? Brad Pitt es uno de las únicas personas que fue elegido dos veces como el hombre más sexy por la revista People (responsable de este ranking). Fue en 1995 (cuando tenía 32 años) y en el 2000 (cuando tenía 37 años).