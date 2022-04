10 series de televisión que estrenan durante mayo y no te vas a querer perder

Quinto mes del año y el calendario seriéfilo no solo está súper activo, sino que también ya dejó algunos hitos para lo que será el balance del 2022. Con éxitos innegables como Severance y Pachinko (ambas ya renovadas para una segunda temporada) de AppleTv+, el resto de las productoras empiezan a calentar sus motores para hacerles competencia.

Con muchísimas propuestas diferentes, éstas son nuestras 10 ficciones favoritas que llegan durante mayo:

10. The Wilds

Dónde : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Cuándo : viernes 06

: viernes 06 Segunda temporada

Uno de los últimos grandes éxitos dentro del mundillo de las series adolescentes, la historia de esta segunda entrega inicia después de los eventos que vimos en el final de temporada . Ahora el grupo de chicas sabe que existe algo extraño en aquel viaje soñado que sus papás les prometieron y descubren que no eran las únicas: en otra isla un grupo de varones estaba en la misma situación que ellas.

9. Candy

Dónde : Star+

: Star+ Cuándo : lunes 09

: lunes 09 Estreno

Jessica Biel la viene rompiendo con sus papeles en las series de televisión y, por lo que venimos viendo, con Candy no va a ser diferente. Definida como una ficción de crimen real, la actriz norteamericana da vida a Candy Montgomery, una ama de casa de los suburbios de Texas que se convirtió en noticia cuando -en la década del 80- se descubrió que asesinó a su amiga .

8. The Essex Serpent

Dónde : AppleTv+

: AppleTv+ Cuándo : viernes 13

: viernes 13 Estreno

Con el elenco ya les decimos todo: esta serie está protagonizada por Claire Danes y Tom Hiddleston . Adaptación del libro con el mismo nombre, nos lleva a la era victoriana y se centra en una mujer viuda que se muda desde Londres hacia un pequeño pueblo en donde dicen que vive una mitológica criatura. La temporada tiene solo seis episodios.

7. The Lincoln Lawyer

Dónde : Netflix

: Netflix Cuándo : viernes 13

: viernes 13 Estreno

Otra de las ficciones que viene de la mano de David E. Kelley y adaptación del libro escrito por Michael Connelly, la historia se centra en este abogado angelino idealista que tiene su oficina en el asiento trasero de su auto . Atentis porque esta primera temporada -en realidad- adapta el segundo libro de la saga: The Brass Verdict.

6. Conversations With Friends

Dónde : Star+

: Star+ Cuándo : domingo 15

: domingo 15 Estreno

Adaptación del libro de Sally Rooney (¡Sí! La misma autora de Normal People), este nuevo drama que reúne a Hulu y la BBC promete volver a rompernos el corazón. La ficción se centra en dos estudiantes en Dublin que son amigas y fueron pareja, ellas empiezan a relacionarse con un joven matrimonio de quienes se enamoran perdidamente . El dato es que los fanáticos de Phoebe Bridgers van a poder escuchar algunas composiciones originales que la artista hizo para la serie.

5. The Time Traveler’s Wife

Dónde : HBO Max

: HBO Max Cuándo : domingo 15

: domingo 15 Estreno

Creada por Steven Moffat (Sherlock Holmes, Doctor Who) y dirigida enteramente por David Nutter (Game of Thrones), la ficción cuenta la historia de amor de una joven pareja quienes enfrentan un desafío fuera de este mundo: él tiene un extraño gen que no puede controlar y lo hace viajar en el tiempo, separándolos por largos períodos. La temporada va a tener 10 episodios en total.

4. Night Sky

Dónde : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Cuándo : viernes 20

: viernes 20 Estreno

Protagonizada por Sissy Spacek y J.K. Simmons, ellos dan vida una pareja que en su jardín esconde un portal que los transporta a otro planeta. Con una única temporada de ocho episodios (que va a estar disponible en su totalidad ese viernes), veremos cómo este secreto empieza a complicarse cuando se relacionan con un joven que empieza a hacer las preguntas correctas.

3. Now and Then

Dónde : AppleTv+

: AppleTv+ Cuándo : viernes 20

: viernes 20 Estreno

Con una propuesta más que curiosa, esta serie se divide en dos partes: “ Now” está compuesta por ocho episodios y fue definida como un thriller bilingüe centrada en un grupo de ex compañeros de la facultad que vuelven a reunirse. “Then” nos lleva al momento en que todavía están estudiando y nos mostrará el trágico fin de semana que pasaron en Miami .

2. Obi-Wan Kenobi

Dónde : Disney+

: Disney+ Cuándo : viernes 27

: viernes 27 Estreno

Parte del metaverso de Star Wars, esta serie nos trae de regreso a Ewan McGregor como Obi-Wan . Arrancando la historia una década más tarde de los eventos de Revenge of the Sith, vamos a ver a nuestro personaje en la búsqueda del joven Luke Skywalker.

1. Stranger Things

Dónde : Netflix

: Netflix Cuándo : viernes 27

: viernes 27 Cuarta temporada