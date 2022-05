12 tapados a menos de 20.000 pesos

Se viene el frío y después de dos inviernos prácticamente sin salir de casa tenemos ganas de darle revancha a la moda. Qué ganas de decirle adiós a la joggineta y a las robes de plush que tanto nos reconfortaron durante las épocas del home office, pero que ya podemos ir soltando para -este año sí- estrenar algunos outfits más sentadores.

Si abriste el vestidor y descubriste que estás escasa de abrigos, con un presupuesto acotado, respirá que todo tiene solución. Te acompañamos en la búsqueda de tapados para la nueva temporada con una selección de modelos por menos de 20 mil pesos y una guía de las cuatro tendencias para estar a tono con la moda del otoño-invierno 2022.

Básicos que van con todo

Der.: Saco gris topo, de largo que tapa la cadera ($19.990, Port Said). Izq.: Tapado hasta la rodilla de cuello mao y cintura entallada, color mostaza ($12.999, Normandie). . Gentileza

Este año la colección de Portsaid, que siempre tiene una moda básica adaptable a todo momento, creó abrigos que adoptan líneas suaves y recrean el confort del estar en casa: sobretodos tipo batas o robes de paño en diversos largos, pilotos en nylon matelassé y el clásico trench coat en versión más casual. De todos sus modelos elegimos el Classic Fit Rachel en gris melange y el Tapado Knitted Corderito Allen, que no exceden el tope de 20 mil. Hay otros modelos sastreros que promedian los 33 mil para no ignorar porque siempre se puede estar atentas a los descuentos y promos de las tarjetas bancarias que mejoran muchísimo los precios de lista. IG: @portsaidoficial.

En la zona mayorista de la avenida Avellaneda que se volvió el hitazo para encontrar moda a buenos precios, está Rufina Oferio. Con un mínimo de compra de tres prendas, tanto en su local en Argerich 629 - el horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 17- o en su portal se pueden conseguir tapados de paño por menos de $7000. Además, ofrecen 20 por ciento de descuento pagando con transferencia o depósito ó 3 y 6 cuotas sin interés abonando con tarjetas. IG: @rufinaoferio.

Izq.: Tapado de paño con cierre frontal y cinturón a tono ($6.975, Rufina Oferio). Der.: Tapado de paño con solapas, manga larga y bolsillos ($6.960, Rufina Oferio). Gentileza.

Un local que tiene varios modelos, clásicos y de temporada a precios que no superan los $9000 es Tramps, que tiene un local grande con atención personalizada, probadores y una enorme variedad de artículos, en Once, en Avenida Corrientes 2550. Para las últimas temporadas eligen confeccionar los tapados en paño de punto, una tela versátil que se adapta al cuerpo. También tiene un canal de venta on line y medios de pago en efectivo, billetera virtual y tarjeta de crédito. IG: @trampsindumentaria.

Tapado gris con cinto, Paris ($7800, Tramps). Der.: Tapado con botones, Sanzio ( $8400, Tramps). Gentileza / Sofía Criscuolo

Compras personalizadas

Tapado de paño con lazo color caramelo, Boston ($20.990, Trendy Ideas). Tapado simil piel chocolate, Brighton ($19.990, Trendy Ideas). Aclaración: los precios están en promoción con un 20 por ciento de descuento sobre sus precios de lista, hasta el 20 de mayo inclusive. Gentileza

Encontrar cuentas de emprendimientos de moda en Instagram es una de las formas de comprar lindo, personalizado y a buenos precios que arrancó fuerte antes de la pandemia, pero que durante los dos últimos años se instaló definitivamente como modalidad. Una de las que empezó con este estilo de negocio es Melania Gaffuri, creadora de Trendy Ideas, comenzó asesorando en tendencias y moda hace ya más de cinco años, y hace 6 meses lanzó su primera colección de indumentaria femenina con Trendy Ideas y un showroom en la zona de Palermo que abrirá sus puertas durante mayo 2022, por lo que muchos artículos, entre ellos los tapados, salen a la venta con 20 por ciento de descuento. Web: trendyideas.com.ar.

Otras emprendedoras que se animaron durante la pandemia son Las Bequias, dos amigas, Erika y Sabrina a lanzarse en el rubro de básicos con estilo urbano. Arrancaron en marzo de 2021, fueron creciendo junto a sus clientas, primero con la venta online de artículos seleccionados y, este año, convocan su primer showroom. De los abrigos el que más nos gustó es un saco denim oversize para un look más casual y descontracturado. IG: @lasbequias.

Izq.: Sacón denim corte recto ($8.500, Las Bequias). Der.: Tapado cuadrillé de paño de punto, Buiza ($7800, Tramps). Gentileza

Una temporada para comprar con inteligencia emocional

Izq.: Tapado tejido compacto hasta la pantorrilla con cuello de corderito sintético, sin botones ni bolsillos, en beige ($19.890, Portsaid). Der.: Tapado tejido compacto hasta la pantorrilla con cuello de corderito sintético, sin botones ni bolsillos, gris melange oscuro ($19.890, Portsaid). Gentileza

Esta temporada los tapados y sobretodos vuelven a ser protagonistas elegidos entre las prendas de abrigo. El tema es que los precios no resultan muy estimulantes a la hora de renovar el guardarropas, así que hay que comprar con inteligencia. Lo cierto es que, en los últimos tiempos, cambiamos muchísimo nuestros hábitos de consumo. Y esto no solo ocurrió en rubros como la alimentación y los viajes; en la moda también se están dando nuevas reglas de juego que nos ponen a los consumidores en el centro de la escena. Ya no nos guiamos por los “must”, sino por los “mood”. Compramos según cómo nos sentimos y eso las marcas lo saben.

Aprendimos a comprar online, sin probarnos, confiando en lo que nos muestran las marcas, en la información que nos brindan y en sus políticas de devoluciones. Descubrimos emprendedores en Instagram y hasta nos volvimos fieles clientes de los que nos conquistaron por su innovación, calidad o porque cumplen lo que prometen. También empezamos a valorar más a las marcas que tienen talles inclusivos.

Valoramos las prendas de altísima calidad, pero ya no cumplimos al pie de la letra con el mandato de “tener algo que combine con todo”. No es obligación tener el set de abrigos negro, beige y gris “que dure para siempre”.

Hoy la moda es más etérea, la clave es renovarse y poder variar. Ya no queremos guardar el tapado de la abuela, por más que sea impecable, del mejor corte y la sastrería perfecta. Queremos jugar, con los colores, con los modelos, las texturas y ya no nos aferramos a esa prenda única. Compramos con inteligencia emocional, por eso la moda está más al alcance, se vuelve más inclusiva y las tendencias ya no son obligatorias, simplemente nos orientan para que podamos elegir con mayor libertad.

Las 4 tendencias de abrigos para 2022

Tapados: los que ganan protagonismo en esta temporada son los tapados oversize. El fucsia, el amarillo y el verde le ponen colorido a los outfits.

los que ganan protagonismo en esta temporada son los tapados oversize. El fucsia, el amarillo y el verde le ponen colorido a los outfits. Estilo cárdigan: maxisacos tejidos o de telas rústicas y en colores fuertes como naranja, fucsia y hasta verde lima.

maxisacos tejidos o de telas rústicas y en colores fuertes como naranja, fucsia y hasta verde lima. Sastrero: la moda sastrera sigue, blazers más largos, chalecos de paño hasta las pantorrillas y sobretodos de líneas rectas. En los colores clásicos -negro, habano, gris- y en tonos pastel.

la moda sastrera sigue, blazers más largos, chalecos de paño hasta las pantorrillas y sobretodos de líneas rectas. En los colores clásicos -negro, habano, gris- y en tonos pastel. De peluche: no siempre en la totalidad de la prenda; puede aparecer en detalles, también.

Para bucear online

Otros canales de venta online que tienen buenas propuestas:

Lojas Renner: la megatienda brasileña abrió su primer local en Buenos Aires en 2019 y tiene una modalidad de venta por WhatsApp que facilita mucho el proceso de comprar lo que buscamos. Entrás desde la web: www.renner.com.ar/inicio.

Kalabaza: además de sus dos locales, uno en Palermo y otro en Belgrano, su cuenta de Instagram tiene todos los artículos de la marca que ofrece talles variados. IG: @kala.baza

Mirona: tiene tapados en tonos pastel lindísimos. IG: @mironaba