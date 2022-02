4 recetas fáciles y prácticas de viandas para el verano

Toti Quesada es una de las chefs de la nueva generación de la gastronomía argentina y, con cada uno de sus platos, crea una oportunidad para compartir amor, grandes anécdotas y sabores. Junto con ella, te proponemos cuatro recetas súper fácils y repletas de sabores.

Ensalada de melón, palta y pickles de cebolla

Comen 3 personas

¿Qué lleva?

1 melón grande

3 paltas

1 atado de albahaca

500 g de vinagre de alcohol

400 g de azúcar orgánico

5 g de sal

2 cebollas moradas

5 g de semillas de eneldo

Jugo y ralladura de 3 limas

Aceite de oliva

Sal marina

Pimienta

¿Cómo se hace?

Para los pickles de cebolla, poner en una olla el vinagre, el azúcar, la sal y las semillas de eneldo. Llevar a fuego hasta que rompa el hervor. Luego, cocinar por 5 minutos más. Por otro lado, poner las cebollas cortadas en pluma en un frasco limpio y volcar el líquido del pickle (caliente) hasta cubrir. Esperar a que enfríe, cerrar y reservar.

Para el dressing, mezclar el jugo y las ralladuras de las limas con sal, pimienta y aceite de oliva hasta formar una emulsión.

Para armar la ensalada, cortar las paltas a la mitad y el melón bien fresco en gajos. Condimentar con el dressing de lima y terminar con unos cristales de sal. Por arriba, sumar hojas de albahaca fresca y pickles de cebolla.

Fotos de Magalí Polverino. Producción de Dolores Braga Menéndez

Crackers de semillas, ricota y tomate

Comen 4 personas

¿Qué llevan?

3 tomates reliquia

250 g de ricota

Aceite de oliva

100 g de almendras

100 g de castañas de cajú

60 g de semillas de zapallo

40 g de semillas de sésamo negro

1 huevo

5 g de sal marina

Cristales de sal para terminar

¿Cómo se hacen?

Procesar el mix de semillas con los frutos secos, previamente picados. Batir el huevo e incorporarlo a la mezcla de frutos secos.

Unir la preparación con la mano y poner una parte sobre papel manteca. Aplastar con la mano dándole forma de rectángulo y cubrir con otra hoja de papel manteca. Estirar la masa cubierta en papel con ayuda de un palote, hasta obtener 1 mm de espesor, aproximadamente.

Cortar con cuchillo según la forma que se quiera y poner sobre una placa para horno. Terminar con cristales de sal y cocinar en un horno medio por 10/15 min.

Una vez frías, untar con ricota y rodajas de tomate y terminar con oliva, cristales de sal y pimienta.

Fotos de Magalí Polverino. Producción de Dolores Braga Menéndez

Ponche de verano

Beben 6 personas

¿Qué lleva?

1 botella de vino rosado / 200 g de frutillas, moras y frambuesas / 50 cc de jugo de lima / rodajas de lima / hojas de menta / hielo / 200 cc de agua con gas

¿Cómo se hace?

Poner todos los ingredientes en una linda jarra y ¡tomar bien frío! Se puede elegir los frutos rojos que más gusten. ¿El maridaje ideal? Una rica picada con variedad de quesos y frutos secos.

Fotos de Magalí Polverino. Producción de Dolores Braga Menéndez

Sándwich de huevo, huancaína y palta

Comen 4 personas

¿Qué lleva?

10 huevos

Aceite de sésamo y vinagre del torrontés o alcohol

2 paltas

Hojas de rúcula fresca

Cebolla crocante

8 rodajas de pan de molde

Para la salsa huancaína

100 g de ajíes amarillos

150 g de cebolla

150 g de cebolla morada

10 g de ajo picado

80 ml de aceite de girasol

100 cc de leche

10 ml de vinagre

de torrontés o alcohol

10 g de sal

¿Cómo se hace?

Para la salsa huancaína, poner el aceite en una sartén y, una vez caliente, agregar el ajo y las cebollas cortadas en brunoise. Cocinar por 5 minutos e incorporar la sal y los ajíes picados. Continuar cocinando a fuego medio-bajo hasta que la mezcla parezca una pasta. Retirar del fuego y procesar hasta formar una emulsión. Agregar vinagre y sal si es necesario.

Cocinar los huevos por 10 min en agua hirviendo. Pelar y rallar con un rallador fino.

Mezclar el huevo con una parte de la salsa huancaína. Agregar un toque de vinagre y aceite de sésamo.

Untar cada rodaja de pan con salsa huancaína, agregar la mezcla de huevos y, en el centro, ½ palta cortada en 3 partes. Sumar unas hojas de rúcula y cebolla crocante.

Cerrar el sándwich y cortar a la mitad.

Fotos de Magalí Polverino. Producción de Dolores Braga Menéndez

Conocé un poquito más de ella

¿Cómo arrancó tu amor por la cocina?

Me encanta esta pregunta porque no siento que haya “arrancado”, sino que siempre estuvieron conmigo el amor y la pasión por la cocina. Todos mis recuerdos de la infancia, de mi crecimiento, de los momentos lindos que compartí con mi familia, están conectados a un plato, a un sabor o hasta a un ingrediente. Y siento que cuando empezás a hacer algo que te gusta, y sentís que ahí vibra tu energía..., no podés parar.

¿Tenés alguna anécdota gastronómica de tu infancia que, particularmente, te saque una sonrisa?

¡Uf!, tengo varias. Pero me acuerdo mucho de que, en los cumpleaños infantiles, mientras todos los chicos estaban con su sándwich de miga y papas fritas, mi papá me hacía probar todo lo que había en la mesa de adultos... ¡y a mí eso me encantaba! Si tengo que pensar un plato así, el más representativo de nuestras mesas familiares eran los fideos con tuco. Todavía hoy, cuando tengo un día más o menos..., un plato de fideos con tuco me devuelve a mi eje.

¿Cómo definirías tu estilo de cocina?

Es bastante cambiante, pero siempre me guío por algunas constantes: mantengo la presencia del producto local, de estación y de calidad. Me parece que el momento de definir el estilo es cuando estás cocinando y ponés en práctica esa creatividad de improvisar con los ingredientes que tenés. De pensar qué temporada es y qué tengo, ir mezclándolo y ver qué va pasando. Sí creo que la mía es una cocina fresca, variada, con toques tradicionales en el sentido de evocar sabores familiares. De eso también habla bastante la cocina argentina en general: platos simples que son lindos de compartir.

En la cocina de Toti, ¿qué ingredientes no pueden faltar?

¡Uf, son muchos! Pero si tengo que elegir, creo que el ajo, la cebolla y el limón son las tres cositas que digo “las necesito para todo”. Son mi punto de partida.