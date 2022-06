5 aplicaciones de citas que te conectan con personas con tus mismos intereses

Después d el boom por las aplicaciones de citas generales como Tinder o Happn , las plataformas de búsqueda de relaciones de largo plazo, un encuentro casual, una pareja sexual o simplemente un amigo se fueron perfeccionando y especializando. Hoy en día existen muchas herramientas similares a Badoo o Bumble, quizás con menos popularidad, pero igual de interesantes porque apuntan a nichos o a perfiles específicos, para que dar con una pareja compatible sea más sencillo .

Esta aplicacion ofrece que puedas encontrar una persona con gustos iguales o similares a los tuyos . A diferencia de las plataformas convencionales es que esta app está configurada para que los usuarios pongan foco en problemáticas políticas y sociales actuales, y su respectiva postura o gusto frente a estas. OkCupid se dedica al mismo servicio que cualquier otra app de citas pero con características un poco diferentes: en vez de prestarle atención al aspecto físico y estatus social de las personas hace hincapié en acercar a dos usuarios por su ideología compatible al preguntar a las personas, por ejemplo, cuál es la causa más importante para vos, ¿medioambiente o paz mundial?.

Está diseñada para ayudar a que los hombres y mujeres solteros latinos conecten con quienes comparten intereses similares, gustos y cultura . Este enfoque es lo que hace que su servicio sea único ya que -en cuanto al desarrollo- es similar a Tinder: desliza a la derecha para decir que es de tu interés y si la otra persona también desliza a la derecha, entonces podrás acceder al chat. La plataforma busca gente que se ubique cerca tuyo según localización geográfica y podes realizar una selección personalizada de perfiles que podrían gustarte . Además cuenta con un juego ofrecido por Tragos (un juego de cartas latino) que sirve para romper el hielo, usando un sistema de preguntas divertidas sobre temas comunes latinos y anécdotas culturales universales para tener relaciones…o lo que surja.

Es una app relativamente nueva dirigida a personas llamadas nómades digitales, es decir, personas que trabajan en forma remota desde cualquier punto del planeta, pues van por la vida viajando . La app asegura que el 93% de sus usuarios viajan con mucha frecuencia, son completamente móviles o aspiran a llevar este estilo de vida.

Al no permanecer durante mucho tiempo en un mismo lugar encontrar una pareja que los acompañe en sus formas les resulta difícil por lo que esta app te propone encontrar a alguien que esté acostumbrado a lo mismo que vos y esté dispuesto a sumarse en tus aventuras. Al momento de crearte un perfil el sistema te hace algunas preguntas personales como “¿Qué valores te importan más?” o “¿Qué es lo más arriesgado que has hecho?” y te pide que elijas un personaje de Fairytrail como Rapunzel (atrevida) o Pocahontas (de mente abierta); Aladino (ambicioso) o Peter Pan (juvenil). Eso sí, no podés charlar hasta que pagues una tarifa.

Comenzó siendo una herramienta para facilitar la comunicación entre personas interesadas en tríos bajo el nombre de “3nder” y con el correr de los años fue llegando a otro público con diversas preferencias sexuales. Hoy está diseñada exclusivamente para los curiosos, que independientemente de su orientación sexual, estén pensando en el poliamor y otras relaciones no tradicionales .

Entre sus características resaltan la posibilidad de buscar una pareja individual o múltiples parejas, conversaciones en grupo y la facultad de expresar deseos e intereses en el perfil. A diferencia de las apps de citas tradicionales, Feeld permite a los usuarios ver nuevos perfiles sin aceptar o descartar el anterior pues sus creadores creen que los gustos de los usuarios pueden ir cambiando.

Esta app tiene en cuenta que cada vez son más las personas que deciden optar por el veganismo o vegetarianismo como estilo de vida . En este contexto crearon un espacio para que los usuarios puedan dar con veganos y vegetarianos que ronden cerca.

Eso sí, paciencia. Al tratarse de un nicho la cantidad de personas en tu zona puede ser reducida pero de algo podés estar seguro cuando te conecte con alguien ese alguien estará en tu misma sintonía: amará a los animales como vos o está en medio de una lucha para proteger al planeta.