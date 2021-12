5 consejos para que el sexo sea más placentero y así potenciar tu vida sexual

Tener una vida sexual activa es súper importante. Ya sea tanto desde la perspectiva de la salud (algo de lo que hemos hablado en varias ocasiones) como desde lo emocional y psicológico. Pero mientras que no hay una única receta o método, en lo que todos podemos coincidir es que cada uno de nosotros definiriá qué es lo que le genera placer, qué realmente disfruta en la cama y qué cosas ya no le resultan divertidas.

Sabiendo todo esto, buscamos algunas de las preguntas frecuentes alrededor del sexo y te compartimos estos cinco consejos que te van a ayudar a que ese encuentro íntimo sea más placentero.

1. Dale importancia a la previa

Ya sea arrancar con un masaje, con caricias y besos o algún juego con el que hayan acordado involucrarse, es súper importante evitar aquella urgencia por la penetración. Rompiendo con ciertas ideas preestablecidas (¡y muchas veces reproducidas en las películas y series que vemos!), el sexo es mucho más que solo esa parte y es por eso es muy importante darle tiempo a lo otro.

Acá no hay límites para la innovación y cada pareja decidirá qué es lo que les genera mayor placer, qué es lo que más los divierte y qué funciona para cada ocasión (porque, seamos honestos, tampoco tiene que ser siempre lo mismo). En este sentido también es importante tener presente un hecho biológico que es que el orgasmo para la mujer tiene una curva que crece de manera más lenta y, por ende, esta ‘previa’ es esencial para llegar al climax.

2. No todo es penetración

Un poco por las lecciones que tenemos alrededor del sexo (muy enfocadas en su costado reproductivo y no tanto desde el placer) y otro poco por el tipo de representación que existe en los medios sobre la intimidad, se construyó una relación lineal entre “sexo=penetración”. Una idea que no solo trae sus propias problemáticas (dado que tiene una clara perspectiva sexista), sino que también es falsa.

Si disfrutás, ambos, de la penetración es genial. Pero si ésta no es tu cosa favorita, también está bien y ahí es donde podés experimentar con otras cosas: desde la masturbación mutua, masajes hot, sexo oral o sumar juguetes a tu encuentro.

3. No vayas detrás del orgasmo

Retomando lo que nos contó Vilma Rosciszewski, el orgasmo no tiene que ser la meta final de nuestro encuentro sexual. Puede no llegar y no es obligatorio. Esto no significa que nos olvidemos de él para siempre, sino que nuestro foco tiene que estar en disfrutar del encuentro, de la intimidad, del juego que implica el sexo.

“Conocernos, conocer todas las partes de nuestro cuerpo. Porque antes de lograr tener un orgasmo en pareja, tenemos que saber cuáles son esos lugares que nos gustan que nos toquen y cómo nos toquen. Mirarnos. Poner un espejito. Conocer cada parte. Entender que la vagina es ese canal interno y no lo que está fuera. Poder colocar un dedo y perder el miedo de ‘No animarse a tocarnos’. Ver, tocar, sentir la rugosidad de la vagina. Que un suave masaje al clítoris puede llevarnos al orgasmo porque el orgasmo es clitoriano. Que nos siempre es necesario tener un orgasmo. No es obligatorio”- Vilma Rosciszewski

4. Jugá, jugá, jugá

Lograr que el sexo no resulte rutinario es clave y, a veces, una meta no tan fácil de lograr. Por eso es que, una vez más, innovar y traer cosas nuevas es muy importante. Consensuando, investigá sobre los juguetes (las almohadas sexuales parecen ser el último boom), aceites y geles, nuevas posiciones y hasta cambiá el escenario de encuentro con tu pareja.

5. La clave está en la comunicación

¿Parece obvio? Sí, pero eso no lo hace menos importante. Así como conocer nuestro cuerpo, reconocer qué nos da placer (y qué no) es fundamental para tener una vida sexual plena, también lo es conversar con nuestro/a compañero/a y hablar abiertamente sobre qué es lo qué nos excita, qué nos gustó, en qué cosas queremos innovar, qué otras posibilidades tenemos y queremos probar, con qué no nos sentimos cómodos. Si encuentran dificultades o sienten que necesitan un guía, hoy hay un montón de sexólogos/as que pueden ayudar a destrabar esas barreras. Informarte, no solo puede ser divertido, sino también muy útil.