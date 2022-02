5 cosas que tenés que saber sobre Belfast, una de las grandes favoritas para ganar el Oscar

Sin descanso después del estreno de Muerte en el Nilo, Kenneth Branagh vuelve a la carga con su película más personal y una de las grandes candidatas de esta temporada de premios. Belfast es, es sus propias palabras, una autoficción: basada en su propia vida, pero con elementos agregados. Todo a través de la mirada de un nene de nueve años que atestigua cómo el mundo a su alrededor se pone de cabeza, de la noche a la mañana.

Tierna, humorística y muy cercana al corazón de su realizador. Te contamos por qué no te podés perder este viaje nostálgico que habla sobre los cambios, el paso de la niñez a la adultez y el desarraigo, temas con los que cualquiera se puede identificar.

Belfast. película.

¿De qué se trata?

Belfast, verano de 1969. El mundo de Buddy es pequeño, alegre y seguro: su familia de clase trabajadora, los juegos en la calle donde todos se conocen, las películas y series de TV que alimentan su imaginación. Mientras el hombre llega a la Luna, el descontento social irrumpe en su propia esquina, convirtiendo el enfrentamiento entre protestantes y católicos en un conflicto mayor que no para de escalar hasta invadir cada rincón de la ciudad con su violencia. Su infancia ya no es tan sencilla, los buenos y malos escapan de la ficción, mientras Ma intenta mantener la calma durante los constantes viajes de Pa a Inglaterra, en busca de un mejor pasar para los suyos.

“Belfast es la película más personal que he hecho. Sobre un lugar y la gente que amo” - Kenneth Branagh

Razones para mirarla

“Belfast es una ciudad de relatos y a finales de la década del sesenta pasó por un período increíblemente tumultuoso de su historia, muy dramático, a veces violento, en el que mi familia y yo nos vimos atrapados”, cuenta el director y guionista que, esta vez, se abstuvo de pararse (también) delante de las cámaras. A Branagh le llevó 50 años encontrar la manera correcta de escribir sobre esas experiencias personales y, más que nada, encontrar el tono adecuado.

En el primer confinamiento de la pandemia encontró el mejor escenario y el paralelismo para decantar sus emociones: “Me di cuenta de que no se trataba solo de un pequeño grupo familiar muy reconocible en una situación estresante, que enfrenta grandes decisiones en la vida. También se trataba de un tipo diferente de encierro, dentro de las barricadas al final de nuestra calle, y dentro de las restricciones que se estrechaban alrededor de la familia, mientras luchaban con la decisión de quedarse o marcharse”.

“La historia de mi infancia se convirtió en la historia de ese punto en la vida de cualquiera, cuando el niño cruza la edad adulta, donde se pierde la inocencia” - Kenneth Branagh

Judi Dench, Jude Hill, Ciarán Hinds y Kenneth Branagh.

Una coming of age diferente

El pequeño Buddy es la pieza central de esta historia, cuyo punto de vista e imaginación son el corazón de la película. Encontrar al actor ideal era fundamental, así como la recreación de la Belfast de finales de los sesenta: turbulenta, pero donde todavía hay lugar para un primer amor infantil, risas, música -adornada con la banda sonora de Van Morrison y clásicos como Everlasting Love- y la magia del cine, que Branagh resalta a todo color, contrastando con la nostalgia del pasado en blanco y negro.

“A través de la lente del tiempo, 50 años después, no hay duda de que lo que Buddy ve no es precisamente lo que yo vi, pero ciertamente hay una verdad poética que surge de algo auténtico” - Kenneth Branagh

Kenneth Branagh, Lewis McAskie, Jude Hill, Judi Dench, Jamie Dornan y Caitríona Balfe.

Un elenco con acento irlandés

Para contar un pedacito de su vida, Kenneth se rodeó de los mejores actores, muchos de ellos oriundos de la propia Belfast, como Jamie Dornan (Fifty Shades of Grey), el papá casi ausente, y el simpático abuelo Ciarán Hinds (Game of Thrones). La inglesa Judi Dench interpreta a la abuela todo corazón y en la querida Caitríona Balfe -la Claire Fraser de Outlander- recae la tarea más difícil: la mamá que se debate entre el hogar que no puede dejar atrás y un mejor futuro para sus pequeños hijos. Por supuesto que el distintivo acento irlandés adorna toda la película y hasta tiene su momento humorístico en referencia a esas ‘erres’ tan marcadas que, muchas veces, obstaculizan la comprensión.

¿La favorita del Oscar?

Belfast tiene todos los elementos que gustan a la crítica y el público. Ya juntó varios premios importantes en festivales como el de Toronto, y es una de las más nominadas de los Critics’ Choice Movie Awards (11), los BAFTA (6) y los premios de la Academia, donde aspira a siete galardones, incluyendo Mejor Película, Director, Guion Original y Mejor Actriz de Reparto para Dench. De esta manera, Branagh consigue su propio récord: además de acumular ocho nominaciones al Oscar a lo largo de toda su carrera, se convierte en el único individuo en haber sido candidateado en siete categorías diferentes (película, director, actor principal, actor de reparto, guion original, guion adaptado y cortometraje live action).

La dramedia biográfica llega a los cines este jueves 24 de febrero y acá te dejamos el tráiler para que te vayas enamorando de sus personajes.