5 curiosidades sobre House of Gucci, la película protagonizada por Lady Gaga y Adam Driver de la que todos hablan

Desde aquel pequeño papel como extra en “The Sopranos”, para llegar a su protagónico en “American Horror Story” y en “A Star Is Born”, Lady Gaga demostró siempre ser una artista multifacética y con ganas de plantearse nuevos desafíos. Quizás es por eso es que no nos sorprendió cuando escuchamos que lideraría el elenco de “House of Guccci”, la última película de Ridley Scott en donde comparte cartel junto a Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto y Jeremy Irons.

Hoy, para celebrar su estreno en los cines argentinos, te contamos algunas curiosidades de la grabación de esta cinta que combina ambición, codicia y lucha de poderes dentro de una de las familias más importantes de la industria de la moda.

Por si no leíste nada sobre la película: House of Gucci es un drama familiar basada en hechos reales. La película nos lleva a lo largo de tres décadas en la enredada historia de la familia Gucci, abarcando así varias generaciones.

Lady Gaga: una actriz de método

Mientras que la cantante contó en varias oportunidades que había decidido acercarse a su personaje, Patrizia Reggiani, por medio del “Sistema Stanislavski” (más conocido como “el método” y que implica un conjunto de técnicas y ensayos, así como también que el actor se mantenga todo el tiempo en personaje), en sus diferentes apariciones promocionales también habló sobre la búsqueda de la particular voz de Reggiani y cómo -llegar a ella- consistió en un trabajo de seis meses.

Pero el toque de humor vino del lado de Adam Driver quien -cuando durante su visita a “The Graham Norton Show” Lady Gaga habla sobre lo divertido que fue para Adam escucharla hablar así- el gesto del actor dice todo. Con una química indiscutible, lo mejor es que la propia cantante se río de la situación y, volviendo a la voz del personaje, dice: “Tuvo que lidiar con esto todos los malditos días”.

“Estaba interesado en Lady Gaga, especialmente después de que la vi en A Star Is Born. Pensé: Estamos ante un talento formidable –una artista, cantante, productora y guionista de su propio espectáculo. Un verdadero motor de creatividad. Cuando la conocí, me gustó de inmediato” - Ridley Scott

El guion está basado en un libro

Una de las principales fuentes de información para la película fue “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greedby”, publicado en 2001 y escrito por Sara Gray Forden. Tomando como puntapié el asesinato de Maurizio Gucci (1995), el libro tiene dos focos principales: por un lado contar cómo esta familia logró posicionarse como una de las marcas más influyentes en el mundo de la moda y, por el otro, las luchas internas de la familia, la incapacidad de los Guccis por adaptarse a los nuevos mercados y matener el valor de su marca.

“Era una historia familiar fascinante. La dinastía Gucci era prácticamente la realeza italiana dentro de la industria de la moda y su destrucción provino del interior de la familia y se extendió. ¿Cómo no iba a ser interesante?” - Ridley Scott

Junto con esto, Roberto Bentivegna -uno de los guionistas de la película- estudió los cientos de artículos escritos sobre la dinastía Gucci, así como las actas judiciales del juicio por asesinato.“La familia Gucci es muy conocida y hay una gran cantidad de información sobre ellos”, señala. “Fue fascinante contar con los principales periódicos italianos como La Repubblica, y leer lo que tenían que decir sobre cada una de las personas. Descubrí muchos detalles sobre ellos que no conocía, como la obsesión de Paolo Gucci por las palomas. Eso me proporcionó una visión adicional de su personaje”, contó a la prensa internacional.

Foto: Fabio Lovino. © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved. Fabio Lovino

El proyecto tiene casi 20 años

Muy poquito tiempo después de que el libro de Sara Gay Forde se publicara en el 2011, Ridley Scott -a través de su productora Scott Free- compró los derechos de la publicación con el objetivo de llevarla a la pantalla grande.

“Este proyecto surgió porque la esposa de Ridley Scott, Giannina (quien también es una de las productoras de la película), estuvo a la caza del libro hace veinte años. Se quedó prendada de la historia de Gucci, de la lucha por el poder, y de lo que supone para una familia dirigir una dinastía de la moda. Es un verdadero testimonio para ella, como productora, el hecho de que se quedara en la película hasta la recta final. Esta película se hizo gracias a su tenacidad” - Kevin Walsh, presidente de Scott Free Productions

43 días seguidos

El rodaje de “House of Gucci” se desarrolló durante 43 días seguidos y sucedió tanto en Roma como en algunas locaciones adicionales del norte de Italia. Reuniendo un equipo de confianza (con quienes ya había trabajado en otras películas), muchos coinciden en que esta fue la clave para que todo saliera en tiempos excepcionales. “No hay mejor equipo de realizadores en el mundo porque lo integra gente sensata. Saben cómo trabajar juntos y mantener el ritmo porque, como Ridley, se destacan en tener todo preparado. Scott puede entrar en un set y rodar con cinco o seis cámaras y terminar una escena en menos de una hora. Por eso pudimos terminar la película por debajo del presupuesto asignado y con una semana de antelación, a pesar de que rodamos la película bajo las restricciones de COVID”, contó Kevin Walsh.

Lo increíble es que Scott editó la película en directo mientras grababa, una técnica que aprendió en su paso por la BBC y dirigiendo televisión en vivo. En este sentido el director siempre destaca el trabajo de Claire Simpson, a quien él misma define como “la mejor editora de este negocio”.

“Como me sigue enseñando la experiencia, tenés que mantenerte limpio y fresco. Si te sentás en la sala de edición o en la sala de mezclas, lo único que haces es embotarte. Claire siempre está editando sobre la marcha, porque solo así puedo saber lo que tengo” - Ridley Scott

Foto: Fabio Lovino. © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

Más de 71 looks

Debido a la manera en que Ridley Scott filma sus películas -no solo editando en vivo, sino también con varias cámaras desde diferentes ángulos al mismo tiempo- obliga a que el departamento de vestuario tenga todos los conjuntos realizados y detallados. Ya sea de frente, de costado como de espaldas. Es por esto que, para Patrizia, el equipo liderado Janty Yates crecó más de 70 looks. Y mientras que las joyas fueron alquiladas a un joyero de primera categoría de Roma, el calzado fue confeccionado por la empresa Pompei de Roma.