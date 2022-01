5 libros para conocer a Elena Ferrante, la misteriosa escritora italiana que mantiene su identidad secreta

Tanto si sos fanático del universo del cine o de las series, hay dos títulos que te van a resonar. Por un lado My Brilliant Friend de HBO (ahora, HBOMax) y por el otro The Lost Daughter de Netflix. Producciones que se convirtieron en el centro de muchos debates debido al tipo de historias que llevaron adelante y cómo mostraron un costado distinto de problemáticas tradicionalmente romantizadas en la vida de una mujer.

Quizá no te sorprenda saber que, ambos títulos, están basadaos en las novelas de una misma autora: Elena Ferrante. una de las escritoras italianas más importantes del país y que, además, ha logrado mantener su anonimato por años. Te contamos un poquito de este misterio literario y te recomendamos cinco de sus libros para conocerla.

Ludovica Nasti y Margherita Mazzucco, las pequeñas protagonistas de My Brilliant Friend HBO

El misterio delante de su nombre

El éxito editorial de Elena Ferrante es absoluto y este hecho no se contradice con la búsqueda de mantener su anonimato. Algo que, desde la publicación de su primera novela en 1992, despertó la curiosidad de los medios internacionales. Dando entrevistas a través de correos electrónicos, fue en 2013 que un periodista de The New Yorker escribió una nota en donde -de alguna manera- resumía qué sabíamos sobre la autora: creció en Nápoles y vivió, por períodos, fuera de Italia. Todo apunta a que estudió Literatura en la universidad y que, además de escribir, es traductora y docente. En tanto su vida personal se ha referido a que es madre y, por el tono de sus novelas, que se divorció de su primer marido.

Con muchísimos intentos de conocer su verdadera identidad (encabezados por detectives privados, estudiantes de ciencias de la computación y hasta chimenteros), Ferrante sí se ha tomado el trabajo de negar que en realidad sea un hombre. Al punto en que, en una entrevista en 2015 para Vanity Fair, dijo que las preguntas sobre su género tienen origen en creer en una supuesta “debilidad” de las escritoras (algo así como que una autora de semejante éxito no puede ser mujer y debe ser hombre ¿verdad?).

¿Por qué libros arrancar?

“El amor molesto”

"El amor molesto" de Elena Ferrante

Cantidad de páginas : 168

: 168 Precio: $2.000

Siguiendo la línea de aquellas historias en donde un personaje -que había abandonado su ciudad natal- se ve obligado a regresar y así enfrentar su pasado. En este caso se trata de Delia, su escenario es Nápoles y el motivo de su regreso es la repentina muerte de su madre (quien aparece ahogada en el mar y vestida tan solo con un corpiño de encaje). Se trata de la primera novela de la autora y -ya desde esta publicación- se notan los que serán los rasgos característicos de su literatura: la descripción de una Nápoles diferente e íntima, la frenética vida de sus protagonistas en donde el pasado y el presente conversan de manera permanente, la mirada de género y la incomodidad. Un texto que brilla por sí solo y al que es bueno volver de vez en cuando.

“La hija oscura”

"La hija oscura" de Elena Ferrante

Cantidad de páginas : 152

: 152 Precio: $2.100

Tanto si hayas visto la película o no, esta novela de Elena Ferrante merece que le des una oportunidad. La historia un poco ya la conocés: Leda es una profesora de literatura inglesa, divorciada y con dos hijas. Cuando ellas se mudan con el padre, en vez de angustia lo que siente es liberación y esto la lleva a irse de vacaciones sola a un pequeño pueblo costero. Las diferentes situaciones que allí vive funcionan como un profundo retrato del personaje pero, también, de la maternidad. Desromantizándola y con cierta crueldad necesaria, se trata de uno de esos textos para leer y debatir en voz alta.

Saga “Dos amigas”

"La amiga estupenda" de Elena Ferrante

La saga está compuesta, en total, por cuatro libros. “La amiga estupenda” es el primer volúmen.

Cantidad de páginas : 392

: 392 Precio: $2.200

La historia de esta novela inicia en un barrio pobre de Nápoles de postguerra en donde todas las familias italianas están luchando por sobrevivir el día a día. En este contexto es que conocemos a dos niñas que -más tarde- serán grandes amigas: Lenù y Lila. Con caminos que se irán cruzando y distanciando dependiendo el momento en la vida en que se encuentran, es una narrativa ‘coming to age’ con perspectiva de género ¿Qué significa? Se trata tanto del camino hacia la adultez como de los desafíos que solo las mujeres tienen al crecer. Antentos a esto: en el momento en que arrancás con el primero, no vas a poder soltarlo hasta terminar la saga completa.

“La invención ocasional”

"La invención ocasional" de Elena Ferrante

Cantidad de páginas : 224

: 224 Precio: $3.700

Publicada en 2020, esta antología significó (un poco) el regreso de la autora italiana después del abrumador éxito de “Dos amigas”. Se trata de un texto que explora la amistad, el peso del primer amor, el cambio climático, los celos, el feminismo, la relación de las personas con las plantas y hasta cómo las parejas de larga data hacen que todo funcione. Al mejor del estilo de los ensayos modernos es -básicamente- una recapitulación de sus columnas en The Guardian (el medio de comunicación británico) en donde nos invita a reflexionar sobre todos estos temas. Una experiencia diferente de leer sus ficciones pero que, una vez más, demuestra la mente brillante y mirada observadora de la autora.

“La vida mentirosa de los adultos”

"La vida mentirosa de los adultos" de Elena Ferrante

Cantidad de páginas : 384

: 384 Precio: $2.900

Saliendo un poco de las temáticas a las que nos tiene acostumbrados (sin dejarlas de lado al 100%), la historia se centra en una búsqueda: Giovanna, nuestra protagonista, insiste en conocer a la hermana de su padre. Un personaje que intencionalmente fue borrado de la historia familiar y que dejó de aparecer en las conversaciones y hasta fue eliminada de las fotografías. Este camino exploratorio tiene una sola consecuencia: el desmoronamiento de la apariencia de familia perfecta. Con una pluma poética, atrapante y sin vueltas, es una experiencia muy interesante que te lleva a conocer un poquito más del amplio espectro de la autora. Antentos, porque esta es la novela en la que Netflix basará su próxima serie.