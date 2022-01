5 libros que hablan sobre las dificultades de atravesar la muerte de un ser querido

Más allá de cómo cada uno de nosotros es capaz de procesar la muerte -y con qué herramientas cuenta para hacerlo-, este hecho tan natural de la vida es quizá uno de los más difíciles de atravesar. Su condición de absoluto y permanente, lo convierten en un tema existencial del día a día de nuestras rutinas.

En ese sentido, universo de la ficción es una plataforma que se animó a explorarlo, trabajarlo y conversarlo. Desde WandaVision con su famosa frase “Pero, ¿qué es el dolor de la pérdida sino el amor perseverando?” (”But what is grief if not love persevering?”) hasta la maravillosa ficción de Facebook Watch “Sorry For Your Loss” que nos contó la historia de una joven viuda; para también funcionar disparador de conversaciones y procesos de sanación (como fue en el caso de, por ejemplo, Andrew Garfield quien habló sobre cómo “Tick... Tick... BOOM!” lo ayudó a lidiar con la muerte de su mamá).

Así como la música, el cine y las series de televisión nos pueden ayudar en esos momentos tan difíciles, la literatura también hace su gran aporte. Tanto que existe toda una línea editorial en donde encontramos autores de diferentes partes del mundo hablando sobre la muerte de seres queridos. Libros de no ficción y crónicas de despedida, te recomendamos cinco de nuestros favoritos.

“Les diré que te recuerdo” de William Peter Blatty

Cantidad de páginas : 173

: 173 Lo pueden comprar usado en Mercado Libre. Hay varias publicaciones que van de los $ 800 a los $ 1.200.

Seguramente el nombre de William Peter Blatty les resulte conocido porque es el autor de “El Exorcista”. La famosa novela de horror que fue adaptada al cine en 1973 y se convirtió en un clásico de la pantalla grande. Con una carrera súper exitosa, cuando revisás la lista de sus novelas publicadas quizá te sorprendas al ver que en realidad es bastante reducida.

Mixeando textos cómicos y de horror, dentro de su literatura, “Les diré que te recuerdo” es la excepción a la regla. Se trata de un texto súper personal que el autor norteamericano dedica a su mamá que inicia durante los difíciles años que tuvo que enfrentar como inmigrante irlandesa pobre en Estados Unidos y termina con Blatty teniéndo que hacer frente a su muerte y la ausencia de una mujer de personalidad abrumadora.

Titulándolo como un homenaje a la canción favorita de su mamá, se trata de un texto que te va a hacer reír y llorar por igual. Es que, la excepcional pluma del autor, no solo nos presenta a una madre guerrera y con un impulso único, sino también una mujer ruidosa, supersticiosa y de salidas extrañas. Sin romanticismos, nos muestra todos los costados de ella y es ese recorrido el que se convierte en una fotografía sobre un amor infinito que nunca abandona.

“Este es un libro alegre. Es risa de arce en octubre de azahares. Es lluvia dulce como las manzanas después de la maravillosa noticia. Es globos rojos y abrazos de sol en playas mañaneras rebosantes de oro. ¡Ah! Sí, también tiene algo de triste. La parte que es falsa, la parte de la culpa y el arrepentimiento, de la muerte. Pero la parte verdadera es alegre y finalmente gozosa” - William Peter Blatty

“Patrimonio. Una historia verdadera” de Philip Roth

Cantidad de páginas : 176

: 176 Precio: $1.900

Con una carrera súper prolífica, la bibliografía de Philip Roth está repleta de grandes éxitos. Mientras que sus narrativas se caracterizaron por la combinación de la ficción con hechos autobiográficos y experiencias personales, a lo largo de sus novelas trabajó temas como el ‘otrerismo’, las dinámicas familiares y el amor. Quizá entre sus textos más reconocidos está la trilogía americana compuesta por “Pastoral americana” (de 1997 y ganadora del Pulitzer), “Me casé con un comunista” (de 1998) y “La mancha humana” (2000).

Pero entre sus numerosas novelas, el autor norteamericano publicó dos libros biográficos. “Los hechos” (de 1988, en donde cuenta su niñez y el camino que lo llevó a convertirse en un exitoso autor) y “Patrimonio: una historia verdadera” (publicado en 19991). Un libro dedicado a la muerte de su papá, Herman Roth, que arranca cuando es diagnosticado con un tumor cerebral.

Explorando la complejidad de cualquier relación que se da entre un padre y un hijo, es un texto que explora la dificultad que representa la vejez de nuestros progenitores y la necesidad del cambio de roles (los cuidados se convierten en cuidadores). Abriendo todas las puertas de su intimidad, Roth relata tanto los momentos de esperanza y felicidad, así como también aquellos de vulnerabilidad y profundo dolor. El amor infinito, el paso del tiempo y los cambios irremediables, son los elementos que te van a hacer emocionar así como reflexionar sobre el impacto de la pérdida.

“Para él, estar vivo es estar hecho de recuerdos. Para él, si un hombre no está hecho de recuerdos, entonces no está hecho de nada” - Philip Roth

“Crónica familiar” de Vasco Pratolini

Cantidad de páginas : 119

: 119 Precio: $1.900

Originario de Florencia, Vasco Pratolini es uno de los autores más importantes de la literatura italiana. Proveniente de una familia obrera, ejerció diferentes oficios hasta que a los 24 años alcanzó su cierto reconocimiento gracias a un cuento que publicó en la revista Letteratura (1937). Nominado tres veces al Premio Nobel, su bibliografía está compuesta por 19 libros en donde su origen humilde, su activismo político y la vida cotidiana son sus principales elementos.

Entre los textos que lograron mayor reconocimiento están “Historia de dos amantes pobres” (de 1947), “Metello” (de 1995) y “Crónica familiar”, publicado en 1947. Un libro que funciona como un coloquio y búsqueda de consuelo, en donde Pratolini habla sobre la muerte de su hermano, el impacto de esto en la dinámica familiar y el sentimiento de remordimiento por todo aquello que se perdió.

El libro está estructurado muy diferente a los otros: se trata de una conversación con ese hermano que no está. Esto le da un aura de diario íntimo en donde Pratolini le cuenta todos los eventos que rodearon su muerte y lo que fue sucediendo después de esa despedida. Súper crudo -a veces brutal- la pluma excepcional del autor trae como resultado un texto con muchísimo corazón que logra tocar las fibras más sensibles de una persona.

“La ridícula idea de no volver a verte” de Rosa Montero

Cantidad de páginas : 233

: 233 Precio: $1.700

Periodista y escritora, es imposible no enamorarse de los trabajos de Rosa Montero. Es que la autora madrileña es responsable de una bibliografía muy colorida que está compuesta por novelas, relatos cortos y hasta literatura infantil. Con una lista impresionantes de premios, “Crónicas del desamor” (de 1979) fue uno de sus libros que más revuelo generó debido a su pluma con perspectiva de género y por tener de trasfondo al movimiento de liberación de las mujeres.

Según ella misma contó, la idea de “La ridícula idea de no volver a verte” nació después de leer el diario que Marie Curie escribió tras la trágica muerte de su marido (que -recuerden- fue atropellado por una carreta). Mezclando recuerdos personales y elementos de la memoria colectiva, Montero logra un texto dinámico, veloz y efervecente que te atrapa y no te suelta.

Lo más interesante de esta propuesta es que, desde el hecho irremediable de la muerte, crea una hermosa reflexión sobre la superación del dolor, las relaciones, el sexo, la belleza de la vida, la ignorancia, el impacto de la ciencia y cómo la literatura se puede transformar en una fuerza salvadora. Es ese camino que la autora logra trazar un texto -a veces divertido, a veces muy duro- que combina anécdotas personales, fotos familiares y muchísimas reflexiones que te invitan a ganar perspectiva.

“Como no he tenido hijos, lo más importante que me pasó en la vida son mis muertos, y con esto me refiero a la muerte de mis seres queridos. ¿Te parece lúgubre, quizá incluso morboso? Yo no lo veo así, antes al contrario: me resulta algo tan lógico, tan natural, tan cierto. Soolo en los nacimientos y en las muertes se sale uno del tiempo” - Rosa Montero

“Di su nombre” de Francisco Goldman

Cantidad de páginas : 433

: 433 Precio: $4.734

No sería raro que no conozcas a Francisco Goldman ya que, a pesar de ser un colaborador recurrente de grandes publicaciones como The New Yorker y New York Times Magazine, su bibliografía está compuesta por tan solo seis libros: cinco novelas y un texto de no ficción. Éste último es “Di su nombre” (publicado en 2011) en donde explora el impacto de la repentina muerte de su esposa Aura Estrada.

Elegido como una de las mejores publicaciones del año por The Guardian y The New York Times, muchos críticos literarios lo definieron como una ‘larga carta de amor’. ¿Por qué? Aura muere tras un accidente mientras surfeaba en las playas de Oaxaca. Culpado por la familia de ella y totalmente devastado por la tragedia, es a través de estas páginas que intentó encontrar consuelo.

Al contrario de los otros libros de los que hablamos, una de las características más notorias de este texto es el enorme volumen de información que Goldman comparte sobre su esposa fallecida. Casi como un racconto de toda su vida, esa necesidad imperiosa de dar a conocer se convierte en la fotografía perfecta de una persona desesperada por conservar y atesorar cada detalle sobre la persona que perdió. Con una pluma que sabe ser poética, las olas son amigas y enemigas.