5 pasos para lanzar exitosamente un producto o servicio

Empezó un nuevo año y los proyectos tienen que seguir su curso. Ya sea un emprendimiento que tiene solo unos meses o uno que está a punto de lanzarse, lo que todos quieren es tener éxito. Para poder barrenar la ola de la pandemia y lograrlo, la agencia independiente regional de comunicación, Another Company, nos dió una serie de pautas de comunicación estratégica, especialmente pensadas para los que están en plena inauguración de un producto o servicio.

Una vez que tenemos el producto o servicio a lanzar, el desafío principal es definir la intención que tiene tu marca para dirigirse a su público objetivo. Cuando la establecemos, trazamos un “mapa” con los pasos y aspectos clave por los que tu nuevo emprendimiento tiene que pasar para llegar a tus clientes. Esto te va a ayudar a identificar todas las áreas que tenés que trabajar para maximizar los resultados y obtener un ROI positivo durante el primer año. En otras palabras, es importante enfocarte en hacer llegar tu oferta a la audiencia correcta.

No sólo hay que aplicar estas tácticas en el lanzamiento de productos nuevos, sino también cuando hay un relanzamiento, o cuando querés aumentar el brand awareness debido a algún cambio en el negocio o una temporalidad específica. A continuación los pasos a seguir:

Definición del buyer- persona

El primer paso es bastante obvio y esencial, ya que si ofrecen varios productos o servicios, cada uno tendrá su buyer persona. Jaspar Eyears, CEO de Another Company explica: “En esta primera etapa la clave es investigar exhaustivamente tu mercado e identificar un nicho relevante para tu lanzamiento, ya que esto permitirá que se satisfagan las necesidades de tu buyer persona y que tu lanzamiento esté ahí cuando encuentre sus pain points. ¿Qué quiere decir en marketing este concepto? Los pain points son aquellos contratiempos, preocupaciones o problemas que tiene tu potencial cliente, que pueden ser reales o una percepción subjetiva. Es fundamental identificarlos para poder minimizarlos. Pueden estar relacionados con la demora en el tiempo de respuesta, con la insatisfacción con el método de envío, o hasta tener que ver con molestias no concretas, pero que generan malestar en el consumidor y que son importantes de identificar “

Propuesta de valor

Antes de continuar, asegurate de que tu producto o servicio tenga una propuesta de valor 100% clara. Además vas a tener que detectar y definir:

• Los pain points y las necesidades atendidas por tu propuesta.

• Un análisis de la competencia: es decir, los tipos de contenido, formatos y canales más efectivos para emitir tus mensajes, enfocados en los diferenciales que tiene tu oferta para aumentar la recordación de tu marca.

Difusión

Al tener definido el buyer persona y la oferta de valor, es momento de elegir los mejores canales de comunicación, medios, periodistas e influencers para dar a conocer tu marca. Algunos ejemplos de formatos, técnicas y canales donde podés difundir tus mensajes son:

Blog

Redes sociales

Contenido para prensa (comunicados, hook stories, entrevistas, columnas)

(comunicados, hook stories, entrevistas, columnas) Email marketing

Influencer marketing

One sheets: es un documento en el que se establece el tono de la marca, el objetivo de comunicación, el balance de contenido y los KPIs que se esperan.

es un documento en el que se establece el tono de la marca, el objetivo de comunicación, el balance de contenido y los KPIs que se esperan. Experiential marketing: busca generar experiencias positivas en el consumidor con el fin de obtener una relación cercana entre él y el producto o servicio creando un vínculo afectivo. Esto se logra con experiencias innovadoras, replicables y compartibles.

busca generar experiencias positivas en el consumidor con el fin de obtener una relación cercana entre él y el producto o servicio creando un vínculo afectivo. Esto se logra con experiencias innovadoras, replicables y compartibles. Seedings

Campañas digitales

Recordá que el marketing digital permite segmentar y hablarle sólo a las audiencias que querés y necesitás. En otras palabras, tenés que estar donde tus leads (contactos) están.

Contenido para cada etapa del funnel

Antes que nada ¿qué es el funnel? El bien conocido funnel o embudo se refiere a los distintos pasos que tiene que dar un consumidor para cumplir un objetivo determinado, ya sea una conversión, un registro, o cerrar una venta, entre otros.

Ahora sí, teniendo esto en claro, sabé que es un error muy común no pensar en contenido y formatos específicos para cada etapa del funnel de ventas. Se cree que los contenidos generales son suficientes para llevar al lead desde la fase de descubrimiento hasta la decisión, pero no es así. Cuando hablamos de contenidos digitales, es importante considerar el SEO no sólo para incrementar tu presencia, sino también para consolidar tus esfuerzos y reputación con el fin de que sean positivas las primeras referencias que las personas encuentren de tu marca cuando te busquen en Google.

Análisis de resultados

Finalmente , siempre es importante generar un reporte o, al menos, un balance y una mirada crítica sobre qué resultados están dando tus estrategias y tácticas de tu negocio. Es lo único que te va a permitir saber si el camino que elegiste es el correcto y, en caso de que no lo sea, siempre podés reajustar hasta llegar a los objetivos deseados.

¿Y vos? ¿Cuántos de estos conocimientos de marketing estás poniendo en práctica con tu emprendimiento?

