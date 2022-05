5 razones de por qué deberías mirar Conversations With Friends, la nueva serie de la autora de Normal People

Durante abril del 2020, Normal People (una producción que unió a la BBC y a Hulu, pero que en Argentina la vimos gracias a Starz Play) detuvo el mundo por unos segundos y, gracias a su maravillosa temporada, los seriéfilos lloramos, nos reímos y nos enamoramos de Paul Mescal y Daisy Daisy Edgar-Jones .

Dos años más tarde llega a la pantalla internacional, Conversations With Friends. Adaptación de otro libro de Sally Rooney y con el mismo equipo de producción detrás de la ficción, la promesa se mantiene y los amantes de las ficciones televisivas se preparan para un nuevo viaje emocional.

Conversations with Friends. Foto: BBC/Hulu

Razón 1: el libro de Sally Rooney

Originaria de Irlanda, Sally Rooney tiene tres novelas publicadas. Junto con Normal People (2018) y Beautiful World, Where Are You (2021), Conversations With Friends fue, en realidad, su primera publicación .

Definido como un drama, al leerlo nos encontramos con algunos puntos similares a la historia protagonizada por Paul Mescal y Daisy Daisy Edgar-Jones: escenarios que recorren diferentes partes de irlanda, una fuerte presencia de la cultura del país, personajes que atraviesan un viaje emocional transformador y la pregunta -casi existencial- sobre el amor . En definitiva, una de esas historias que te llevan a un lugar invadido de sentimientos al mismo tiempo en que proponen un relato muy sanador.

En Dublín, Melissa, una ensayista y fotógrafa de poco más de treinta años, se fija en las estudiantes universitarias Frances y su mejor amiga y exnovia Bobbi cuando interpretan poesía hablada. Melissa los invita a su casa, donde conocen a su esposo, Nick, un actor. Sus cuatro vidas se enredan cada vez más a medida que Frances comienza una aventura con Nick y Bobbi y Melissa se acercan más.

Razón 2: un elenco al que conocés

No es que conocer a los actores sea una garantía, pero sin dudas ayuda a sentirse un poquito más en confianza. Entre los protagonistas están:

Sasha Lane es Bobbi Connolly. Desde el episodio de Amazing Stories (AppleTv+) hasta la remake norteamericana de Utopia (Amazon Prime Video), en 2019 seguramente también la viste en Hellboy.

es Bobbi Connolly. Desde el episodio de Amazing Stories (AppleTv+) hasta la norteamericana de Utopia (Amazon Prime Video), en 2019 seguramente también la viste en Hellboy. Joe Alwyn es Nick Conway. En la pantalla grande probablemente lo hayas visto en The Last Letter from Your Lover, Harriet y Operation Finale.

es Nick Conway. En la pantalla grande probablemente lo hayas visto en The Last Letter from Your Lover, Harriet y Operation Finale. Jemima Kirke es Melissa Baines. Además de la inolvidable Jessa en Girls, también la viste en Maniac (Netflix) y Sex Education (Netflix).

es Melissa Baines. Además de la inolvidable Jessa en Girls, también la viste en Maniac (Netflix) y Sex Education (Netflix). Alison Oliver da vida a Frances Flynn. La actriz con menos experiencia del elenco, además de esta ficción durante el 2022 estrena Best Interests en la BBC.

Conversations with Friends. Foto: BBC/Hulu

Razón 3: una historia que te va a movilizar

Sally Rooney sabe muy bien cómo manejar nuestras emociones. Desde las problemáticas de salud mental hasta el trabajo desde los sentimientos y la búsqueda de superar la soledad (o, desde el lado contrario, de permitirnos conectar con el otro) ; todos sus personajes inician un recorrido muy fuerte de autodescubrimiento y sanación. Con los elementos de la vulnerabilidad y el dolor a flor de piel, las grandes actuaciones nos permiten conectarnos con esas historias y -de maneras muy diversas- conectarnos de manera personal con ellas.

Razón 4: eleva la temperatura de la pantalla

Si bien no se trata del objetivo principal ni tampoco el centro de la historia -seamos honestos, Normal People iba muchísimo más allá-, es imposible de negar que las escenas de sexo fueron de las mejores que vimos en la televisión por mucho tiempo. Esto se repite en Conversations With Friends en donde, más allá de la dinámica entre las dos parejas, volvemos a ver con encuentros vulnerables, emotivos, carnales, imperfectos y apasionados. Alejándonos de esa imagen romantizada del sexo furioso que rompe con todo verosímil, vemos una representación de intimidad que da placer.

Razón 5: escenarios hermosos