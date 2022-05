5 razones de por qué deberías mirar The Essex Serpent, la nueva serie de Tom Hiddleston

Ayer estrenó en la plataforma del gigante de la tecnología una de sus nuevas apuestas para este año. Protagonizada por Tom Hiddleston y Claire Danes , The Essex Serpent, es una miniserie que ya reúne a un gran grupo de fanáticos. Así que si todavía no la viste o no escuchaste hablar de ella, acá te contamos todo lo que tenés que saber y por qué no deberías perdértela .

Tom Hiddleston como Will Ransome Claire Danes como Cora Seaborne

Razón 1: una gran historia

Adaptación del libro que Sarah Perry publicó en 2016, la miniserie fue definida como un drama de época en el que se destaca el ambiente súper tenso. La sinopsis oficial dice algo así: una joven viuda decide mudarse de Londres a un pequeño pueblo (Essex) en donde -según los locales- regresó un extraño y mítico monstruo . Con tensión, misterio y un toque de esa fantasía creada por la superstición, la narrativa es tan atrapante que no vas a querer dejar de mirarla.

Razón 2: Tom Hiddleston y Claire Danes

Desde el momento en que se anunció el elenco se generó un gran revuelo entre los seriéfilos. Por un lado Tom Hiddleston, a quien todos conocen por su papel de Loki dentro del universo cinematográfico de Marvel, pero que en la pantalla chica también se lució en ficciones como The Night Manager . Por el otro Claire Danes, quien nos brindó algunas de las escenas más impresionantes mientras protagonizaba Homeland . Juntos arman una dupla digna de ver y que, en más de una oportunidad, se lucen gracias a la gran química que existe entre ellos.

Razón 3: una producción a todo trapo

Si algo nos demostró Apple en todo este tiempo, es que no escatima en gastos de producción . Desde sus ficciones más pequeñas como Ted Lasso o Trying, dramedys fantásticos que a nivel desarrollo son bastante sencillos, para llegar a monstruos gigantes como Foundation, For All Mankind o Now and Then. En este sentido, The Essex Serpent no es la excepción . Desde los vestuarios hasta la ambientación de época, resulta una serie súper detallista y que propone una experiencia 100% verosímil a la historia que están contando.

Afiche promocional de The Essex Serpent

Razón 4: elementos conocidos con una vueltita de tuerca

Si bien tenemos muchos grandes ejemplos de dramas de época, el elemento de lo fantástico y la superstición suman el toque de lo diferente a esta serie . Alejado de la romantización del pasado, juega muy bien con la construcción de mitos, las problemáticas sociales (ella, por ejemplo, escapa de un matrimonio abusivo) y los desafíos del día a día, logrando así una tensión y misterio que funciona de manera muy efectiva.

Razón 5: ¿y por qué no?