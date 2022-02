6 libros de literatura erótica que son ideales para alimentar tus fantasías

Mientras que el universo de la literatura es súper amplío y diverso, es imposible negar que existen algunos géneros narrativos que son considerados menores o que hasta sufren de cierto desprecio por parte de los núcleos más conservadores. En ese escenario, la literatura erótica es una de las propuestas que más tuvo que luchar contra los prejuicios: de género, de calidad y hasta sobre la propia sexualidad .

En la búsqueda de romper con algunos estereotipos y compartir material ficcional que puede ayudarte a alimentar a tu imaginación y subir la temperatura, te recomendamos seis libros eróticos que vas a querer leer :

1. Saga Forastera de Diana Gabaldon

Si te gustan los relatos sensuales, subiditos de tono pero que también combinen sus historias con otros elementos de la literatura, la saga de Forastera de Diana Gabaldon es lo que estás buscando . Historia que da origen a la serie Outlander (Star+), tradicionalmente se la cataloga como una novela rosa: ella es una enfermera inglesa que tiene el poder de viajar al pasado y él un aguerrido guerrero escocés. Después de un inesperado encuentro, se enamoran perdidamente y -a partir de ahí- enfrentan cientos de aventuras juntos. ¿Cuál es el condimento? Páginas y páginas de relaciones sexuales descriptas al detalle.

2. La insoportable levedad del ser de Milan Kundera

Una historia que combina el amor, el deseo, la traición, la muerte, los celos y el sexo . Milan Kundera nos lleva a la Checoslovaquia comunista y nos presenta a cuatro amantes que entran en conflicto el uno con el otro: Teresa ama a Tomás pero sus celos también lo tiñen todo, él -por su lado- busca equilibrar su pasión por ella y su irreflenable deseo de otras mujeres. Junto a ellos tenemos a Franz, el amante cursi e idealista de Sabina quien, a su vez, se acusta con Tomás. Con una gran pluma que se anima a ser sensual y atrevida, si te interesan las historias que van un poquito más allá entonces no podés dejar de leer a Milan Kundera.

3. El Rapto de La Bella Durmiente de Anne Rice

Sin lugar a dudas el nombre de Anne Rice les va a resultar conocido ya que es la responsable de Interview with the Vampire. En esta historia, dividida en tres libros en total, nos encontramos con la clásica narrativa de un cuento de hadas pero con mucho (¡mucho!) sexo. Leídos desde la perspectiva de género algunos de los capítulos son muy conflictivos, pero ésto fue lo que la autora dijo al respecto: “Los libros no tratan sobre la crueldad literal; tratan sobre la rendición, la diversión de imaginar que no tienes otra opción que disfrutar del sexo”. La esclavitud de la belleza es deliciosa, sensual, abandonada y, en última instancia, liberadora”

4. Historia de O de Pauline Réage

Un verdadero clásico para los amantes de la literatura erótica , esta novela se centra en una joven llamada O y n arra su iniciación en una peculiar forma de esclavitud sexual que pronto asoció al sadomasoquismo . René es su amante y, con su guía, se ve envuelta en una experiencia repleta de sexo, intimidad, dolor, placer, castigo y alivio. Acompañándola en sus vivencias, es un texto que se pone en llamas y que sin dudas sentó las bases del nuevo erotismo.

5. Zonas húmedas de Charlotte Roche

Si están listos para algo bien subido de tono, gráfico y súper encendido, el texto de Charlotte Roche es lo que necesitan . La protagonista es Helen, una joven que -cuando la conocemos- está internada en un hospital después de causarse una fisura anal. Una verdadera apasionada del sexo (en todas sus formas y formatos), la pluma de Roche construye a una antiheroína moderna con la que es casi imposible no sentirse atrapado: traviesa, encantadora, irónica y con un sentido del humor muy particular .

6. Mentiras que seducen de Alessandra Torre