6 libros sobre sexualidad para romper con tabúes y potenciar nuestro placer

Desde textos para el autoconocimiento hasta aquellos que te van a dar herramientas para hablar sobre sexo con tus hijos. Una lista de seis libros en donde sus autoras buscaron compartir información y reflexiones útiles para la búsqueda de ayudarte a vivir una sexualidad libre, auténtica y potenciar tu erotismo.

"Carnaval toda la vida" de Cecilia Ce

Carnaval toda la vida de Cecilia Ce (Editorial Planeta)

Cecilia Ce nos invita a participar de una fiesta de reconocimiento y aprendizaje mayor para librarnos de culpas y frustraciones sin sentido. ¿Cómo funcionan la autoestima y las exigencias en la cama?, ¿de qué creencias y pensamientos sobre la sexualidad partimos?, ¿de dónde salen tantos mitos sobre la sexualidad que nos alejan del placer y generan ansiedades?, ¿qué sabemos sobre el orgasmo, sobre cuál es la mejor manera de vinculearnos, del sexo de a muchos, del sexo en las embarazadas, del sexo posparto y de posiciones que nos ayuden a ampliar el goce?. Carnaval toda la vida (o Sexo ATR volumen II) llegó para que todas las personas nos sintamos acompañadas y empoderadas, y para que podamos construir una bella autoestima sexual que nos lleve a vivir experiencias placenteras .

"Un viaje al placer" de Mariana Kersz

Un viaje al placer de Mariana Kersz (Editorial Urano)

Con un aire fresco y una escritura dinámica llena de consejos y relatos divertidos, la Lic. Mariana Kersz nos invita a conocernos y reconocernos. Nuestro cuerpo, nuestra pareja, nuestros deseos y miedos más profundos. Estamos viviendo un momento de revolución sexual y resignificaciones del concepto del amor y de las relaciones, que repercute directamente en nuestra percepción de la sexualidad. ¿Tener fantasías con otras personas está mal?, ¿la menopausia es el fin de la vida sexual?, ¿las mujeres se masturban?, ¿se puede mantener el deseo en la pareja después de muchos años?

"Todo sobre tu vulva" de Tati Español

Todo sobre tu vulva de Tati Español (Editorial Planeta)

La divulgadora Tati Español nos propone preguntarnos: ¿por qué las personas con vulva somos educadas sin que se tome en cuenta nuestro propio placer?, ¿por qué nadie nos explica que la mayoría de nosotras no orgasmea con penetración?, ¿por qué no hay palabras para describir nuestros actos sexuales?, ¿por qué no se ve nunca en ningún lado representado ese placer? Estas y otras muchas preguntas -surgidas de su seminario y de una investigación que incursiona en la historia y la anatomía- y que aporta material todavía inédito en nuestro país, son las que la autora plantea y responde en Todo sobre tu vulva. Un libro para desenrollar la madeja de presiones y represiones sobre la sexualidad, desestandarizar el placer y poder gozar de cada única y particular manera .

"Yo pregunto" de Julia Santecchia y Cecilia Borghetti

Yo pregunto de Julia Santecchia y Cecilia Borghetti (Editorial Chirimbote)

La sexualidad se construye y se aprende día a día, nos acompaña desde la gestación, y durante toda la vida. Es por eso que este libro pretende ser una herramienta para “cotidianizar " los temas de la sexualidad que tan ausentes estuvieron durante años. Se orienta a poder dar respuestas a esas niñeces inquietas de saberes, curiosas, pero que muchas veces nos es difícil encontrar la mejor forma de explicarles ciertas cosas porque probablemente nos incomode ya que no fuimos educados en sexualidad, ni nos abrieron estos espacios de confianza. Es un libro que nos permite acompañar con amor, con un lenguaje sencillo y con información certera pero acorde a la edad de los niños y niñas . Se abordan temas de ESI como el autocuidado, la prevención del abuso sexual en las infancias, el conocimiento de nuestro cuerpo, la intimidad, la diversidad de cuerpos, de géneros, de composiciones familiares, de sentires. También incluye un anexo con acceso a través de código QR para poder abordar aquellas preguntas difíciles que más nos incomodan.

"El superpoder de la educación sexual" de Silvina Valente, Denise Tempone y Silvia Ongini

“El superpoder de la educación sexual” de Silvina Valente, Denise Tempone y Silvia Ongini (Editorial DAO)

Este libro presenta una oportunidad para repasar nuestra historia personal y analizar nuestras creencias sobre el placer, las relaciones con los otros y con nuestros cuerpos. Es que, a través del análisis de casos reales y datos estadísticos, las autora brindan lecciones certeras y conmovedores sobre lo que significa ser sexualmente asertivo. La anticoncepción, la prevención de abusos sexuales y la incursión en redes sociales son algunos de los temas sobre los que nos hacen reflexionar. El objetivo principal es marcar el rumbo más acertado que podemos tomar tanto para guiar a los chicos hacia decisiones inteligentes y felices en torno a su sexualidad, como para repensarnos a nosotros mismos en un contexto de constantes cambios culturales.

"El camino del sexo" de Francesca Gnecchi

El mío: El camino del sexo de Francesca Gnecchi (Editorial Pengüin Random House)