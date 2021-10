7 propuestas para desayunar y celebrar el Día de la Madre

Vamos a ser honestos: muchísimas veces elegir un regalo se convierte en una misión imposible. No solo por las individualidades del agasajado, sino también por las de quien está tomando la decisión ¿Preferís dar algo con significado? ¿Sos más práctico y vas a lo que el otro necesita? ¿Te gusta regalar algo que ‘dure para toda la vida’ o algo de esa temporada? ¿Preferís objetos o experiencias?

Si formás parte de este último grupo y todavía no elegiste el regalo para mamá (o ¿por qué no? querés autoregalarte un ratito de relax), acá 7 experiencias increíbles para desayunar este próximo domingo:

HOTEL MADERO

Con una locación increíble, pasear por Puerto Madero y disfrutar de la cocina de Hotel Madero es un planazo. Tiene varias opciones: desde un almuerzo o cena con un menú especialmente diseñado para el Día de la Madre (en donde podés elegir, por ejemplo, un lomo de cordero rosé o un risotto de setas silvestres), hasta una box de desayuno creada para la ocasión. La caja tiene un plato de frutas, cupcake flora, cookie, chipá, plamerita, pasta frola, jugo natural, facturas y madeleine de violetas ($3980).

Seguilos en Instagram: @hotelmadero

GONTRAN CHERRIER

Foto: Gontran Cherrier

Para celebrar este domingo, Gontran Cherrier armó una box dulce que es un bombazo: té de roiboos en hebras, un infusor, un cuadrado de hojaldre y creme brulée, seis macarons (tres de frambuesa y tres de lavanda), un suave cremoso de frambuesa (sobre masa sucrée, con confitura de frambuesas, glacage y maracuyá crocante), un tropezziene (masa brioche hidratada con almíbar, rellena de crema pastelera y cubierta con azúcar grana e impalpable), un pan levain (300gr) y un frasco de mermelada casera de frutillas (100gr) ($3650).

Lo podés reservar desde su sitio web o mismo mandando un mensajito por WhatsApp (11 6178-2749 )

Dirección : Malabia 1805, Palermo. Domingo a miércoles de 9 a 21h y jueves a sábados de 9 a 23h / Zabala 1901, Belgrano. Todos los días de 8 a 21h.

: Malabia 1805, Palermo. Domingo a miércoles de 9 a 21h y jueves a sábados de 9 a 23h / Zabala 1901, Belgrano. Todos los días de 8 a 21h. Seguilos en Instagram @gontrancherrierar.

BLOSSOM Y DOLCE

Foto: Blossom y Dolce MATIAS SALINAS

Si el plan es salir de casa, Blossom y Dolce by Blossom tienen otra propuesta más que tentadora. Entre nuestros favoritos, no podés dejar de probar: el Farmers con huevos revueltos y panceta, tostadas de pan artesanal, queso crema con ciboulette y tomates frescos ($590), sus pancakes servidos con dulce de leche o Nutella y frutas frescas ($590) o el avocado toast con pan de campo, queso crema, palta, huevo soft y tomates frescos ($720). Si van con el plan de compartir, no dejen de chusmear sus desayunos que son increíbles ($1900).

Direcciones . Bloosom : Edison 10 esquina Av. Santa Fe, Martínez. Blossom y Dolce : San Isidro, Av. Libertador 16246, San Isidro (frente a la Catedral).

. : Edison 10 esquina Av. Santa Fe, Martínez. : San Isidro, Av. Libertador 16246, San Isidro (frente a la Catedral). Seguilos en Instagram: @blossom.resto y @dolce.blossom

MADA PATISSERIE

Foto: Mada Patisserie

Juliana Herrera Dappe -chef y dueña de Mada Patisserie- creó dos boxes (en diferentes formatos) especiales para este domingo. La más chica viene con una mini cake a elección, cuatro trufas de chocolate y tres madeleines de limón, naranja y chocolate ($1600). La grande, tiene dos porciones individuales de té en hebras, crackers de semillas, dos macarons, un mini budín de limón y frutos rojos, dos alfajores de chocolate con dulce de leche, una lunette con centro de frutos rojos, una mini cake a elección con la palabra “mamá”, tres trufas de chocolate y tres madeleines variadas ($2900)

Los pedidos se recibirán hasta hoy, jueves 14, por Whatsapp (6860-8949) y se pueden retirar por el local el sábado o domingo.

Dirección : 3 de Febrero 1064, Belgrano, CABA

: 3 de Febrero 1064, Belgrano, CABA Seguilos en Instagram: @madapatisserie

NININA

Foto: Ninina

Otra gran opción de box, es la de Ninina. Nos encantó su propuesta de Brunch Box que incluye: egg Ninina muffin, una tarta salada individual a elección (7 variedades), una granola casera con yogur natural y frutas de estación, un croissant, un Pain au chocolat, un Pain à la crème, una mermelada de pera y azúcar mascabo artesanal de 175 gr, un Brie La Suerte 100 g, un hummus de 175 gr, dos bagels, jugo de naranja exprimido y un Iced coffee con leche ($4.100).

Dirección : Gorriti 4738 (Palermo)/ Holmberg 2464 (Villa Urquiza)/ Museo Malba (Barrio Norte),

: Gorriti 4738 (Palermo)/ Holmberg 2464 (Villa Urquiza)/ Museo Malba (Barrio Norte), Seguilos en Instagram: @ninina.arg

MONTENEGRO COFFE ROASTERS

Foto: Montenegro Coffee Roasters

Si buscan un regalo para seguir alimentando el amor por el café, acá la solución. Los chicos de Montenegro Coffee Roasters crearon una box hermosa que invita a explorar el café de especialidad. Tiene: una lámina para encuadrar que todo coffee lover debería tener, 3 variedades de Montenegro Coffee Roasters para disfrutar de un café de excelencia en casa (Colombia, Tucuma Excelso -un café intenso, aromático, acaramelado y energizante- Brasil, Liberade (Black Edition) -una variedad con notas cítricas y de chocolate, de intensidad media y perfecta para cualquier ocasión- y Brasil Sorocabana -suave, equilibrado y con notas de frutos secos, con un aroma envolvente, es ideal para disfrutar con leche o solo-) y una caja divina para reutilizar y guardar adentro todo lo que quieras.

Seguilos en Instagram: @montenegro.coffee

MUDRA

Foto: Mudrá

Si la idea es levantarse un poco más tarde y aprovechar el boom del brunch, Mudrá tiene opciones muy ricas ¿El plus? Disfrutarlos en el rooftop de la Fundación Patagonia Flooring Design & Art Center. Para este domingo, te recomendamos: avocado toast, Fritata, Quesadilla de carne de seitán, Pancakes, French toast y dos infusiones orgánicas ( $2500). Podés reservar en su web: https://mudra.meitre.com/.