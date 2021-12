8 libros recomendados para distintos momentos de la vida

Falta poco para las vacaciones y menos todavía para las Fiestas, con las que se despide 2021. Comienza un nuevo capítulo. ¿Por qué no regalar o regalarnos un libro (o varios)? Si nos detenemos a pensar, un libro contiene al menos dos regalos: por un lado, el contenido, que puede ser una nueva historia, información sobre distintos temas, ideas inesperadas o versos conmovedores; por otro lado, al regalar un libro también estás regalándoles tiempo a tus personas queridas.

Acá elegimos 8 libros para agasajar a familiares, amigas o a una misma, pensando en la Navidad, las vacaciones y en el nuevo año que empieza. ¡A descubrirlos!

Si es fan de la novela histórica

Portada

Pecadora. La pasión de Camila O’Gorman (Planeta), de Florencia Canale. Después de haber narrado en su novela anterior, La libertina, la historia de Madame Périchon (la Perichona), Canale se enfoca en Pecadora en la historia trágica de Camila O’Gorman (nieta de Périchon) y el sacerdote católico Ladislao Gutiérrez, que fueron fusilados durante el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas, en 1848, de manera “aleccionadora”. Canale narra los hechos desde el nacimiento y la infancia de Camila, y se detiene en la sociedad de entonces, de falsas apariencias, “operaciones” de prensa y rígidos códigos religiosos y políticos que los jóvenes amantes desafiaron. El castigo -que el padre de Camila y gran parte de la población apoyó- perdura como emblema de la crueldad del poder hasta hoy. ($ 1880)

También le puede interesar: Así los trata la muerte (Alfaguara), de María Rosa Lojo, y Los olvidados (Vestales), de Mercedes Giuffré

Si es mamá primeriza

Portada

Comer y criar. Guía pediátrica de alimentación saludable para toda la familia (Planeta), de Sabrina Critzmann. Alrededor de los seis meses, los bebés enfrentan uno de los grandes hitos en su desarrollo: empiezan a incluir en su dieta otros alimentos más allá de la leche humana. Cuando empiezan a comer, se activan múltiples mecanismos motores, sensoriales, psicológicos y sociales. ¿La alimentación complementaria debe comenzar con papillas a los seis meses? ¿Y si el bebé rechaza la comida? ¿Qué pasa con el azúcar o los productos ultraprocesados? ¿Y qué le cocino cuando se me acaban las ideas? Estos interrogantes y muchos otros son despejados con sensatez y humor por la médica pediatra y puericultora Sabrina Critzmann. “No queda muy claro cuándo desde la pediatría empezamos a entregar listas fotocopiadas de alimentos ni por qué alguien determinó un orden en los mismos -escribe la autora-. Al que lo inventó, ¿le gustaría más el zapallo que la palta y por eso lo puso primero? ¿Le pareció que era más fácil hacer sopa de sémola que de arvejas? ¿Qué pasó que todo se estandarizó tanto que compramos una especie de alimento balanceado para bebés sin importar qué tiene?”. De más está decir que el libro incluye recetas. ($ 3990).

También le puede interesar: Apego y crianza (Grijalbo), de Maritchu Seitún e Inés Di Bártolo

Si le gustó mucho Stranger Things

Portada

Magia para principiantes (Evaristo), de Kelly Link. Ideal para jóvenes y adolescentes; para amantes del fantasy, del terror, del weird (como se denomina a los relatos “extraños”, a cierta distancia del realismo). También para lectoras de Neil Gaiman, Angela Carter o Ted Chiang. Para académicas y principiantes. Los cuentos de Kelly Link desbordan ingenio, encanto y humor. Dice Audrey Niffenegger que la autora estadounidense es “la descendiente literaria de Jorge Luis Borges y Franz Kafka, esos creadores sumamente prácticos de realidades alternativas”. El volumen publicado por Evaristo tiene un prólogo de Marcelo Cohen, ilustraciones de Shelley Jackson, texto de contratapa de Mariana Enriquez y traducción de David Muchnik; además de los nueve cuentos (que parecerán pocos una vez que se da vuelta la última página), se reproduce un diálogo entre la autora y Joe Hill. “No sé si el arte debe dar dar explicaciones -dice Link-. Si el artista provee la historia y también da una explicación, no deja mucho espacio para que el lector haga nada”. ($ 2599)

También le puede interesar: Gótico (Minotauro), de Silvia Moreno-García, y Las voladoras (Páginas de Espuma), de Mónica Ojeda

Si atravesó una crisis amorosa

Portada

Efectos colaterales (Aurelia Rivera), de Adriana Yankelevich. Nadia se dispone a disfrutar del tiempo libre que le concede el retiro voluntario que acaba de aceptar. Está casada con Oscar y no tiene hijos, frecuenta a la familia de su hermano, a su querida sobrina Dolores y a su amiga Valeria, a la que conoce desde la adolescencia. Ambientada en espacios conocidos que, ante la irrupción de una verdad incómoda, de pronto se vuelven ajenos, la novela presenta el personaje de una mujer confiada e ingenua que contempla el modo en el que su mundo se derrumba. “Mi vida se había terminado. No habría viajes, ni un tiempo tranquilo. Ahora lo único que podía hacer era huir”, reflexiona la protagonista. La novela de Yankelevich, que además de escritora es médica y psicoanalista, fue dos veces finalista del Premio Clarín. ($ 1290)

También le puede interesar: Los días del abandono (Lumen), de Elena Ferrante

Si está interesada en la vestimenta como arte

Portada

Descubrir el vestuario en las artes espectaculares (Eudeba), de Valentina Bari y Pheonía Veloz. Antes que nada, hay que aclarar que no es un libro sobre moda sino una investigación hecha por dos diseñadoras de vestuario y docentes que analizan las transformaciones del rol de los vestuaristas en el cine y el teatro argentinos. Se incluyen entrevistas a varios profesionales, métodos creativos con distintos materiales y conceptos, una introducción al lenguaje visual, un análisis de la relación entre personajes y vestuario y un gran corpus de imágenes que lo convierten en un regalo tentador para personas queridas y una misma. ($ 3480)

También le puede interesar: Prueba de vestuario. Diseñadores y vestuaristas en el cine argentino (Ampersand), de Victoria Lescano

Si se apasiona con los thrillers

Portada

Pecados mortales (Motus), de Maria Grund. La primera novela policial de esta autora sueca, considerado el “mejor debut” en su país, tiene todos los ingredientes del género; cruda y oscura, se inicia con el hallazgo del cadáver de una adolescente en las costas de una isla, seguido por el asesinato de una famosa coleccionista y, como si el horror fuera poco, el cuerpo de una niña que, aparentemente, se ha quitado la vida. Siete niños (como son siete los pecados capitales) poseen la clave para resolver el misterio. Dos mujeres de temperamentos opuestos están a cargo de la investigación, Sanna Berling y Eir Pedersen; las dos, seguramente, enfrentarán nuevos desafíos en el futuro. ($ 1950)

También le puede interesar: La comunidad (Planeta), de Helen Flood, El menor (Adriana Hidalgo), de Alicia Plante, y El último invitado (Motus), de Megan Miranda

Si está soltera y quiere seguir así

Portada

La dependienta (Duomo), de Sakaya Murata. Esta hermosa novela, que pasó algo desapercibida en la avalancha de novedades de los últimos tiempos, cuenta la historia de Keiko Furukura, una mujer soltera de 36 años. En Tokio, trabaja en un supermercado algunas horas por día, lo que le permite ganar (además de dinero para subsistir) una tranquilidad que hasta entonces desconocía. Los personajes con los que se cruza -que no dejan de recordarle que debería formar una familia- despiertan en ella ideas tan originales como esta: “A mí todos los bebés me parecen iguales, tanto mi sobrino como los hijos de Miho, y no entiendo por qué tengo que ir expresamente a ver a mi sobrino. Supongo que hay que tener cierta consideración con los bebés de tu propia familia, pero para mí los bebés son como los gatos callejeros: aunque sean un poco diferentes entre sí, todos son animales de la misma especie”. ($1750)

También le puede interesar: Papeles de Ana (Obloshka), de María Inés Krimer, y Fotosíntesis (Paradiso), de Alejandra Jalof

Si es lectora de poesía

Portada

Oro en la lejanía (Gog & Magog), de Alicia Genovese. En su nuevo libro, la autora -que en 2014 obtuvo el prestigioso premio Sor Juana de la Inés de la Cruz- reúne poemas inspirados por hechos noticiosos (como se consigna al final del volumen), experiencias personales, migraciones y viajes, imágenes y su relación con la naturaleza, uno de los núcleos de su obra poética. “Una espesura crucé / y me envolvía / la incandescencia / de una magnolia en la noche, / un hombro pegado al mío / contagiaba su calor”, se lee en el primer poema del volumen, en el que una refugiada busca amparo en “una costa de vientos”. ($ 800)

También le puede interesar: Excursión (Bajo la Luna), de Silvina López Medin, y Quiero estar con vos (Caleta Olivia), de Flor Monfort