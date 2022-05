8 sitios web para ver películas eróticas

Después de un día corriendo de acá para allá entre el laburo, el taller de relatos y el entrenamiento en los bosques de Palermo llego a casa agotada pensando en vaciarme la heladera y echarme en el sofá a ver Netflix. Ato la bici, entro a casa, tiro las llaves, me saco la ropa, me miro al espejo y comienzo a tocar mi panza y mi pubis. Estoy menstruando y cada vez que eso pasa siento como si tuviese cinco kilos más. Lo único que me relaja es ponerme un aceitito armado especialmente para esos días y bajar las revoluciones.

Empiezo a pasar mis manos y antebrazos por mi parte baja y dejo que el aceite de almendras y rosa mosqueta recorra mi útero por fuera. Mi plan inicial cambia rápidamente, las sensaciones de calor y el masaje untuoso me relajan y, al mismo tiempo, me calientan. Me tiro en la cama y desparramo la esencia por mis pechos y entrepiernas, recorro el camino con mis manos y pinto todo mi cuerpo, que queda encendido, resbaladizo y brillante. El descanso queda atrás para darle lugar a este juego que comienza sigiloso, constante, silencioso.

Mi cuerpo comienza a elevarse lentamente, mi respiración se hace más continua y ya siento que estoy aquí, conmigo, disfrutándome y recorriéndome, tratando de no dejar ningún espacio de mi cuerpo sin recorrer. Ya estoy en esa montaña que solo tiene la dirección de subida: cada vez estoy más arriba, me pongo golosa y busco que el camino se haga aún más carnal, enciendo la tele e invito a unas amigas que traspasan la pantalla para hacerme compañía.

Son dos mujeres, una de pelo corto con su cuerpo repleto de tatuajes; la otra, morocha, de pelo teñido de colorado a medio crecer, tiene arneses en sus pechos y en sus nalgas, me gustan, me excitan. Me adentro ahí con ellas, soy la tercera: me tiran del pelo, me ponen una máscara de látex. La chica tatuada se desliza por mi cuerpo, que ya se encuentra resbaladizo y huele a almendras recién prensadas. La muchacha teñida mira, observa todo bien de cerca y se encarga de que nada externo perturbe el momento: me toma de las manos y las pone sobre sus caderas y las va guiando por todo su cuerpo mientras que la otra pasa sus pechos por mi espalda y me besa por detrás.

Me siento completa, todos mis sentidos están alterados, siento los aromas a sexo, a ellas, a las esencias de mi cuerpo, los sonidos de los gemidos y los cuerpos frotándose, las manos que recorren los cuerpos y la escena que colma mi vista.

Fui parte de la escena, estuve ahí con ellas y disfruté como nunca mi noche conmigo. Lo que pensaba ser un final de día más pasó a ser una experiencia que traspasó mi imaginación.

Quiero más, será para mi próxima cita, no necesito mucho más: la pantalla, un buen porno y yo.

Mis 8 sitios elegidos de películas porno

1. Quearda

De la creadora argentina radicada en España Pauli Costantino, Quearda es una plataforma digital que intenta crear una nueva conciencia, un nuevo porno con el goce y el deseo como ejes principales.

En palabras de su creadora, busca “construir una intimidad colectiva, reparando las grietas sociales que dejó la industria del porno”.

Link de interés: https://quearda.club/nosotrxs/

2. Frolic me

Frolic me es un sitio que tiene diversas categorías con diferentes artistas del porno orientado a la mujer, con relatos, pelis, audios y fotografía erótica.

Link de interés: Frolicme.com

3. Pink Label

Inspirada en el PornFilmFestival de Berlin, la cineasta Shine Louise Houston armó un espacio que recrea las películas que ella misma quería ver. En su sitio podés ver mucho de artistas independientes y emergentes de la escena porno.

Link de interés: pinklabel.tv/on-demand/

4. Ediyporn

Uno de mis prefes porque es bien latino. Es una plataforma brasileña de porno que se completa de forma colectiva.

Link de interés: www.ediyporn.com

5. Aortafilms

Produce cortometrajes mensuales y proyectos de largo plazo, así como una variedad de programación innovadora que incluye festivales, artistas invitados, talleres y colaboraciones comerciales. Sus películas centran a los artistas en una amplia gama de cuerpos e identidades con algunos provenientes de la comunidad queer BDSM (por las siglas de bondage, dominación, sadismo y masoquismo) y contextos de actuación experimental.

Link de interés: www.aortafilms.com/home

6. Lustery

Es una plataforma que se orienta más a las parejas, con una búsqueda de relatos y films para ver y fomentar el fuego.

Link de interés: lustery.com

7. Four Chambers

Dirigido por el actor Vex Ashley, que crea películas con énfasis en prácticas colaborativas de bricolaje desde una nueva perspectiva.

Con experiencia en fotografía analógica y sexo digital en línea, Four Chambers es un proyecto que rechaza las etiquetas, tanto para sus películas como para sus intérpretes. Está entre el arte y la pornografía.

Link de interés: https://afourchamberedheart.com/about

8. Erika lust

Erika Lust, escritora y directora de cine sueca pionera en el porno con perspectiva de género. Tiene dos sitios con pelis y cortos de directoras feministas de diversas partes del mundo. El sitio está muy bueno porque tiene su versión local y te podés suscribir y pagar un abono mensual muy barato en pesos.

Link de interés: Xconfessions.com

IG de la autora: @alasparatusexualidad