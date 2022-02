9 planes anti San Valentín para que celebres el próximo 13 de febrero

Mientras que el 13 fue elegido como el día “anti San Valentin”, todos los 14 de febrero el mundo se tiñe de un romanticismo súper marketinero. Los más románticos lo usan como excusa para salir a cenar y se regalan flores, pero: ¿qué pasa ese día con los que no están en pareja?, ¿los que están pero no les gusta el romanticismo?, ¿los que empezaron a conocer a alguien y aún no da para festejar el amor?, ¿los que odian salir el 14 de febrero porque todos los restaurantes están colapsados?

Para todos aquellos del team anti San Valentín, les compartimos algunas ideas para dejar de odiar ese día, romper con las etiquetas y acabar con los esquemas.

Si no estás en pareja

La relación más excitante e importante de todas es la que tenés con vos mismo así que esta es una gran oportunidad para que te armes una cita con vos. Pensá en las cosas que más te gustan cuando vas a tener un encuentro amoroso: vino, sushi, velas, una peli, un conjunto de lencería jugado, prepará todo, comprate un sex toy nuevo y disfrutá de un encuentro con tú sexualidad.

Animate y salí solo. Uno de los grandes placeres de la vida es encontrarse con uno mismo y disfrutar de esos momentos de soledad puede ser una gran oportunidad para descubrir una nueva versión tuya. ¿Nuestro consejo? Hacé barra.

. Uno de los grandes placeres de la vida es encontrarse con uno mismo y disfrutar de esos momentos de soledad puede ser una gran oportunidad para descubrir una nueva versión tuya. ¿Nuestro consejo? Hacé barra. Reivindicá lo bueno de la soltería y buscá una buena fiesta Anti San Valentín. Aprovechá para probar el amor fugaz y divertirte con amigos. Una de nuestras fiestas favoritas es en el Hotel Madero que -todos los 15 de febrero- organiza la “Sin Valentín”. A partir de las 20.00, su terraza se convierte en pista de baile y podés disfrutar de música, DJ, espumantes, cocktails de autor, un sushi bar y propuestas gourmet.

Si estás en pareja pero no te gusta la melosidad

Armá una chequera para regalarle a tu pareja y que pueda canjearlos en distintos días del mes . Podés hacer uno para que disfrute de un masaje tántrico que vos mismo le vas a dar; uno para ir a un hotel boutique una tarde de verano a probar los cómodos colchones de esos hermosos lugarcitos palermitanos; uno abierto para que pueda comprar un sex toy para usar juntos y lo que se te ocurra para que puedan extender el 14 de febrero a otros días del mes.

Si realmente querés salir de lo meloso podés preparar todo para una noche BDSM. Comprá unas sogas para atarlo; un látigo para hacerle sentir el calor del cuero sobre su cuerpo; y una venda para que no pueda ver lo que se viene y disfruten juntos de la noche menos cariñosa que se puedan imaginar.

Armá una caja sorpresa repleta de juguetes eróticos, tratá de elegir los que exploren fantasías o zonas que nunca hayan probado y desafíense a dedicar una noche a hacer algo distinto. Esperá hasta el sábado para entregarle la caja porque se van a cansar tanto con los nuevos artilugios que van a necesitar de un día entero libre para descansar.

Si tu pareja vive en otro país y no se pueden ver ese día, comprá un sex toy que se pueda manejar a la distancia. Armá una cajita con las instrucciones para la cita: cómo bajar la app, cómo manejar el nuevo juguetito, qué ropa te gustaría que use y a qué hora debería conectarse. Después dispónganse a encontrar un lugar tranquilo y con buena señal y, mientras comparten un vino, vayan explorándose a lo lejos.

San poliamor: si estás en pareja con más de una persona