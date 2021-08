A Teacher: la serie de Kate Mara y Nick Robinson que expone el romance entre una maestra y su alumno

Sabemos que el sexo vende y que, cada vez más, las productoras y plataformas de streaming se animan a mostrar escenas más fuertes, explícitas y alejadas de ciertos tradicionalismos que definían qué sí y qué no se podía exponer en la pantalla chica. Es junto a este fenómeno -que tiene sus máximos exponentes en series como Nip/Tuck, The Girlfriend Experience y Sex/Life- que también se abrió la puerta hacia la exploración de tabúes y problemáticas que son noticia en los medios de todo el mundo, como es el asalto y el abuso de poder y sexual.

Es en este último punto en donde “A Teacher”, una de las últimas propuestas de Star+, planta su base y explora la relación romántica y sexual que sucede entre una docente del secundario y uno de sus alumnos. Llevando al límite los cuestionamientos morales, narra esta historia de la perspectiva de sus dos protagonistas y tiñe de romance una relación dispar que impacta sus vidas y las destruye.

De la pantalla grande a la chica

Creada por Hannah Fidell y definida como una miniserie, “A Teacher” está basada en la película de dirigida por la propia Fidell que estrenó en 2013 durante la edición de ese año del “Sundance Film Festival”. Contando la misma historia que ahora vemos en la serie, el film fue protagonizado por por Lindsay Burdge y Will Brittain, quienes daban vida a docente y alumno, respectivamente. Sin convertirse en un éxito comercial (de hecho, estrenó en una cantidad bastante limitada de cines), rápidamente logró tener impacto por el debate que se generó a su alrededor así como por convertirse en una película de nicho para ciertos cinéfilos.

“A Teacher” te dejar sintiéndote agotado, incluso exhausto. Eso es correcto para una película sobre la obsesión, una sin resolución excepto esperando a que todo caiga haciendo generando un ruido sordo. Las escenas de amor son apasionadas (aparentemente apasionadas), atrevidas, no pornográficas. Aunque después de un tiempo tenés ganas de salir del dormitorio, de la escuela o el auto. La claustrofobia de ‘una sola habitación’ te recuerda a estar atrapada en el nido de amor de “Last Tango in Paris”. Para su gran crédito, la directora Fidell, quien fue nombrada por la revista Filmmaker como una de las 25 nuevas caras del cine independiente, asume un tema complicado. Incluso nos hace sentir empatía con la persona que está en el lugar de poder”, escribía Marsha McCreadie de RogerEbert.com sobre la película.

Lo que tenés que saber sobre la historia

“La serie narra la relación entre una docente y su alumno”, nos contó Kate Mara en una charla en exclusiva con OHLALÁ! y agregó: “Explora las consecuencias de esta relación, lo que da como resultado que la serie se convierte en una nueva exploración sobre este tipo de historia donde vos de verdad analizás ambas perspectivas -la del docente y la del estudiante-, los seguís a ambos y podés ver cómo afecta sus vidas y su mundo”.

Trabajando un tema absolutamente controversial, uno de los cuestionamientos más grandes que tuvo esta serie giró alrededor de la manera en que mostraba esta relación que -en algunas secuencias- roza la romantización en una relación del poder. “Sin duda no estamos tomando este tópico de manera liviana”, aclara Mara. “El tema y lo que sucede en la historia es muy relevante, pero para nosotros también era importante contarlo de una forma en que el espectador no sintiera que el show le dijera cómo sentirse. Mientras que todos sabemos que lo que ella está haciendo está mal, y eso jamás se pone en cuestión, para interpelar a la audiencia queríamos que no haya un posición marcada que termine generando que la audiencia simplemente piense ‘¡Oh! Bueno, ella es una villana’. La esperanza está puesta en que los espectadores la vean a ella como una persona que uno de verdad espera tome las decisiones correctas”, nos cuenta la actriz norteamericana.

Sus protagonistas y su relación

Mientras que la docente de inglés a quien da vida Kate se llama Claire Wilson, Nick Robinson interpreta al alumno del secundario con quien empieza a tener esta relación dispar. Construyendo una química que es difícil de obviar, además de lo ilícito la narrativa de la serie está repleta de una intimidad que resalta en cada escena que los actores comparten. “Antes de empezar a filmar, durante un par de semanas, trabajamos en profundidad para asegurarnos que todos estábamos en la misma página. Tuvimos un montón de conversaciones sobre el recorrido que estos dos personajes tienen en la serie y de esta manera -tanto yo como Nick Robinson- nos sentimos preparados y unificados alrededor de universo y sus experiencias”, nos cuenta Kate y suma: “Esta fue la manera que, cuando tuvimos que grabar estas escenas que son tan complicadas, emocionales e incómodas, conocíamos con claridad cuál era la intención detrás de lo que estábamos interpretando”.

“Una de las cosas que más me interesó de Claire fue querer ver cómo iba a ser su vida después de que su situación se diera a conocer. Algo así como la caída de su crimen: las consecuencias de sus actos y cómo la iban a afectar” - Kate Mara

Aunque la ficción no busca explicar el por qué esta relación de poder se termina consumiendo, sino más bien cuáles son las consecuencias del acto, la reflexión si formó parte del equipo de producción y lo que nos contó Mara resulta súper valioso: “Pienso que hay muchas capas de por qué terminan envueltos en esta situación. Específicamente por el lado de Claire -y aunque no justifique lo que hace- creo que se sintió vista por primera vez en muchísimo tiempo. Eso es algo que todos los seres humanos buscamos sentir y que es la razón por la cual hacemos muchas cosas”.

Más allá de la controversia

Tanto la televisión como el cine sirven como plataformas para abrir debates importantes así como amplificar y masificar ciertos mensajes y cambios culturales que se dan la sociedad actual. Esto mismo es lo que logra “A Teacher” en donde materializa a través de una temporada de diez episodios una relación de poder y abuso: “Pienso que lo que contamos es muy relevante porque -de manera constante- leemos y vemos en las noticias casos de este estilo”, reflexionó Kate durante nuestra charla y sumó “Pero también porque lo hacemos desde una perspectiva que nunca se hizo antes, en donde vemos que la víctima es un hombre y él como el sobreviviente de una situación de abuso. Ver cómo esta relación afecta su vida a medida que crece e intenta avanzar en su adultez. De esta misma manera, ver a la joven docente como la depredadora, ver las consecuencias de sus actos. Todo esto creando una conversación muy importante que como sociedad debemos tener”.

Star+ ya está disponible en Argentina y en LA NACION Espectáculos te cuentan todo lo que tenés que saber sobre esta plataforma . Anotá: “A Teacher” estrena el 31 de agosto