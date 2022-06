Aguinaldo: cómo invertirlo de la mejor manera

Finalmente llegó el tan ansiado momento del año: el medio aguinaldo. Siempre que nos enfoquemos en los asalariados registrados.

En tiempos de inflación, te vamos a contar los mejores hábitos para poder aprovechar el aguinaldo y que no se te esfume de las manos apenas lo recibas.

Pagar deudas morosas

Sabemos que probablemente no sea el destino más divertido para esta inyección de ingresos, pero lo cierto es que lo más inteligente que podemos hacer es priorizar el pago de deudas morosas, que no significa otra cosa que esa deuda que venimos teniendo inconvenientes de saldar a término. Por ejemplo, un crédito bancario con el que tenemos alguna cuota atrasada o ese préstamo a un amigo o familiar que viene aguardando pacientemente que llegue el día en el que le devolvamos el favor.

Pero puede que esta no sea nuestra situación, o que una vez que hayamos pagado las deudas pendientes todavía nos quede un resto de aguinaldo. De ser así, no es necesario precancelar un crédito, es decir, pagar por adelantado un préstamo, por ejemplo, porque ahora te contamos otros dos destinos muy interesantes para este momento del año.

Fondo de Emergencia

Los aguinaldos son una excelente oportunidad para ir construyendo nuestro fondo de emergencia, que no es otra cosa que un ahorro destinado exclusivamente a imprevistos.

Porque en la vida nunca se sabe. A cualquiera le puede pasar que el coche requiera un arreglo costosísimo de urgencia, que la heladera se rompa y casi que salga más caro arreglarla que comprar una nueva o que, por algún motivo que nos exceda, veamos disminuidos nuestros ingresos. El fondo de emergencia viene a funcionar como un salvavidas para que frente a estas eventualidades no tengamos que recurrir a deudas o a ahorros que tenemos destinados a otro tipo de proyectos.

Lo ideal es que este fondo nos sirva para cubrir entre 3 y 6 meses de gastos. Cuando hacemos la cuenta, el resultado suele ser un monto bastante elevado y es por eso que el sueldo extra que cobramos en esta segunda mitad del año nos ayuda enormemente a alcanzar este objetivo con mayor velocidad.

Animate a invertir

No te vamos a negar que este es nuestro destino favorito para el aguinaldo. Estamos hablando de la excusa perfecta para concretar eso que tanto venimos postergando: aprender a invertir. ¿Por qué? Porque nos costó mucho trabajo conseguir estos ingresos y nos merecemos tener la posibilidad de protegerlos de la inflación (¡como mínimo!). Empezá de a poquito y paso a paso, con un monto bajo al comienzo y en instrumentos de bajo riesgo, mientras te vas poniendo canchera y adentrando en el maravilloso mundo de las finanzas.

Pero la única forma de invertir no es en la Bolsa… Te aseguramos que no hay nada más gratificante que invertir en vos, regalándote esa capacitación, curso o taller que venís hace rato con ganas de explorar. Extra tip: si va a enseñarte a generar más dinero, ordenar tu economía, invertir, o iniciar un emprendimiento... ¡mucho mejor!

¿Y no me puedo dar un gustito? Por supuesto, pero ¡planificalo! Te proponemos separar un poquito de tus ingresos todos los meses para concretar este objetivo así no tenés que estar esperando a que llegue la mitad del año para hacerlo realidad y podés aprovechar el aguinaldo al máximo con estos tips.

Qué hacer por tus finanzas en la segunda mitad del año

El comienzo de mitad de año es ideal para revisar nuestras metas pendientes y realizar ajustes en nuestro plan financiero para alcanzarlas. Veamos los 3 pasos para lograrlo.

Revisar las finanzas personales

¡Hora de la verdad! Es el momento perfecto para checkear si venimos cumpliendo con los objetivos de ahorro que nos propusimos a principios de año. En el caso de que no sea así, analizar por qué. ¿Me tenté y realicé un gasto no planificado? ¿Surgió algún imprevisto y no tenía un fondo de emergencia al que acudir? ¿O quizás recibí menos ingresos de lo que tenía pensado? Respondernos estas preguntas es fundamental porque todavía estamos a tiempo de enderezar el camino y concretar los objetivos propuestos para el año.

Si no tenemos en claro nuestra situación financiera actual, ¡no pasa nada! Agarramos hoja y lapicera y chequeamos movimientos de cuenta bancaria, resúmenes de tarjeta de crédito y tickets para tener una idea más cercana de cuánto venimos gastando mes a mes y si se corresponde con lo planeado. También es muy importante comprobar que estemos al día con las deudas, si las hubiera.

Redefinir nuestras metas

Definitivamente no somos las mismas que hace 6 meses. ¡Y la economía del país tampoco! Por eso es crucial que revisemos y probablemente retoquemos los objetivos planeados. Tal vez al final no nos mudamos de departamento y en cambio nos dimos cuenta de que lo que realmente necesitamos es un viaje caribeño con amigas. O quizás seguimos teniendo el ojo en cambiar el auto, pero el precio aumentó más de lo que esperábamos.

Cualquiera que haya sido el motivo es el momento perfecto para reflexionar y reescribir lo que queremos (sí, siempre fans de escribir y manifestar) y, sobre todo, recalcular cuánto dinero necesitaremos para alcanzarlo.

Ponernos en acción

¡Manos a la obra! Ya tenemos en claro qué objetivos nos quedan pendientes en el año, pero ¿cómo alcanzarlos?

Lo primero es hacer la cuenta. Por ejemplo, si sabemos que necesitamos 180 mil pesos para las vacaciones, ya tenemos ahorrados 30 mil y nos quedan 6 meses: eso significa que necesitamos juntar 25 mil por mes. ¡A no desesperar! Todavía hay tiempo para implementar acciones concretas.

¡Fundamental armar un presupuesto para lo que queda del año! Es decir, en función de nuestros ingresos hay que planificar de antemano cuánto gastaremos cada mes para cumplir con nuestra meta de ahorro. Acá es importante ir anotando todo lo que compramos así controlamos si estamos cumpliendo con lo presupuestado.

Tampoco nos viene nada mal reducir gastos innecesarios y, para cerrar con broche de oro nuestro plan de acción, siempre es bienvenida la mentalidad de abundancia y pensar también en cómo generar ingresos extras, ya sea a través de changas, horas extra, inversiones financieras o un emprendimiento en nuestro tiempo libre. ¡Nada de esto nos pesa cuando se trata de alcanzar nuestros sueños!

Y si en enero no te habías propuesto nada específico, ¡empezá hoy! No esperes al año que viene, comenzá desde ahora a construir buenos hábitos financieros que te ayuden a concretar tus proyectos de vida.