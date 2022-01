Agustina Tafet: la exmodelo argentina detrás de los videos más vistos de Youtube

Hay una escena de una película que Agustina Tafet tiene grabada desde la adolescencia. Cuando vio en Las horas que una habitación mágicamente se llenaba de agua quiso saber cómo se hacía y poder hacerlo. Veinte años después, cree que por eso decidió estudiar dirección de cine. Por entonces, estaba en el secundario, practicaba vóley y, por un juego compinche con su hermana, se había ido a probar al casting del programa de TV Súper M. Si bien no llegó a aparecer en la televisión, el agente Ricardo Piñeiro le ofreció modelar para él. Y eso hizo durante años.

Pero Agustina seguía con aquella imagen en mente. “Tengo muy mala memoria en general, pero muy buena memoria visual. Contame una escena y me acuerdo la película”, dice, cuando conversa con OHLALÁ! esta tarde de enero. Mientras modelaba estudiaba dirección en la Universidad del Cine. Se había comprado una cámara pocket y filmaba a sus amigas modelos y solía editar videos que llamaron la atención de Pink Models, la segunda agencia donde trabajó (incluso uno de esos fashion films se vio en un desfile del BAF).

Hasta que le ofrecieron sumarse como asistente en la película de Adrián Suar “Igualita a mí” y, luego, en la productora Cuatro Cabezas. Tengo que comprometerme con lo que me gusta, pensó entonces. Llamó a la agencia de modelos: “Hasta acá llegamos, chicos”. Entonces, retomó aquella idea de tener un trabajo “no convencional”, donde pudiera “hacer cosas fantásticas”. Volvía a su mente aquella habitación llena de agua.

Hija de una psicóloga y un publicista, esta porteña de 34 años que se define como palermitana, por el barrio en que nació, emprendió su carrera en el cine, que también mixturó con el mundo de la moda y el de la publicidad. Hasta que se enfocó en videoclips. “Filmar música”, propone su Instagram. Y fue dejando su huella con los primeros videoclips que empezó a dirigir hasta que hoy la convocan artistas como Tini, Soledad, Abel Pintos, Eruca Sativa, Natalia Lafourcade, Joaquín Sabina, por nombrar algunos.

Agustina Tafet con Tini Gentileza Agustina Tafet

-¿Cómo llegaste a trabajar con artistas tan reconocidos?

-Fue un camino largo, aunque me siento joven (se ríe, del otro lado de la pantalla de la computadora). Así como arranqué haciendo fashion films, llegó un momento en el cual dije: ´Bueno, hasta acá puedo hacer esto y ahora quiero meterme en la música’. Lo primero fue intentar ver con quién podía empezar a hablar. Empecé con videos más chicos, y es como una miguita que vas tirando y otra y así la gente va viendo lo que hacés. Siempre pensando que una puede hacer cosas más grandes. Cuando arranqué no había muchas mujeres, ahora hay más por suerte, y creo que eso en ese momento me ayudó.

-¿Notaste prejuicios en el ambiente porque vos eras mujer y exmodelo?

-Me ha pasado de llegar al set y que alguien me diga, sorprendido: ‘Pero: ¿vos sos la directora? Porque era chocante ver a una mujer. Yo respondía que sí, que era la directora, y empezaba a trabajar, no me enganchaba en esa. Pero también me pasaba de estar todo el día laburando y de golpe parás y mirás y el quipo es todo masculino. Ahora empieza a cambiar. Incluso formo parte de un grupo de directoras de publicidad de la Argentina y Uruguay porque surgió la necesidad y las ganas de ver cuántas somos. Pasaba mucho que había como una excusa al hacer comerciales. Nos decían: ‘Nos gustaría que lo haga una mujer, pero no hay tantas’. Y sí, somos muchas: somos 60 más o menos.

-¿Qué intentás proponer para los videoclips que dirigís?

-A mí lo que me gusta es que las imágenes de las canciones generen sensaciones. A veces, hay historias; otras, son imágenes y por ahí no se entiende bien qué está pasando, pero te pasa algo viendo eso.

-Trabajás con artistas muy distintos: ¿cómo es el proceso de creación?

-Cada artista es un mundo, cada uno tiene sus objetivos. Hay artistas que ya tienen una idea de lo que quieren; otros que no, te mandan la canción y les gusta que vos propongas, que cuentes qué te pasa con esa canción. La dirección incluye todo, no es que te llega un guion. A mí me gusta mucho que me cuenten sobre la canción, a quién se la escribieron, o quién te gustaría que se sienta identificado, cosas así. Disfruto de armar ideas de a dos con el artista.

-¿Cuando creás estás pensando en que tenga buen impacto en las redes sociales?

-Sí, eso está re presente. Hoy todo son las redes sociales, se puede ver un video en un canal de tele, pero hoy te metés en Youtube y hay 5 millones de views en un videoclip que subió hace una semana y es una locura. Tengo claro que mi trabajo es al servicio de los artistas y busco que los represente a ellos y que tengan buena llegada en función de lo que intentan transmitir.

Agustina Tafet con Abel Pintos Gentileza Agustina Tafet

-¿De cualquier canción podés hacer un videoclip?

-Sí. Pero me pasa mucho que me llega una canción, la escucho y enseguida sé lo que hay que hacer, por dónde tiene que ir, ya busco referencias, imágenes, paso el tema a ver si acompaña, hago el ejercicio. Otras veces, me llega la canción y no me sale tan rápido la imagen, entonces me voy a andar en bicicleta, o camino mucho con los auriculares y escucho y empiezo a descubrir cosas en la canción que se me habían pasado la primera vez, y descubro ritmos, instrumentos. Y ahí empiezan a aparecer ideas, sensaciones que quiero transmitir. Después hay que trabajar en el cómo, ahí viene otro desafío.

-¿También hay un desafío en los videos de moda en este tiempo en que estamos repensando la estética?

-Sí, cien por ciento. Me encanta. Lo veo y no lo puedo creer, para bien. En los últimos 10 años, cómo está cambiando la moda y lo que se comunica. Se incluyeron más opciones, están las modelos curvy, superlindas. También, personas trans. Antes eso no pasaba. Y no pasaba porque las marcas no eran conscientes de eso, de la falta de diversidad. Y la gente hizo que no tuvieran más opción.

Y no sólo pasa en los fashion films, también en los comerciales y en los videoclips. La artista o la agencia piden diversidad y si no lo hacen una lo tiene que proponer. Si vas a filmar un videoclip donde hay una fiesta, en el grupo de amigos tiene que haber de todo, chicas, chicos, parejas gays, alguien en silla de ruedas, diversidad. Es la única forma de que las personas se sientan identificadas. Creo que hay un verdadero cambio. Lo re veo.

-¿Cómo fue tu trabajo en pandemia con aislamiento?

-En plena pandemia tuve muchísimo trabajo dirigiendo. Lo que hacía mucho es explicarles a los artistas cómo filmarse. Entonces ellos filmaban parte de los videoclips que después compaginaba. Me causa gracia porque en un momento me armé un pdf con puntos tipo: uno, luz de frente; dos, el celular en posición horizontal; tres, fíjense qué celular tienen; cuatro y así. Reglas básicas para generar buen material.

En este punto menciona un video que fue parte de este experimento. “Una y mil veces”, de Mya & Mau y Ricky, que implicó una logística complicada con Mau y Ricky en Miami. A diferencia de otros videoclips, que se suelen filmar en un día, este llevó varias semanas. El resultado es superprofesional y con su estética da cuenta de que se filmó con celulares y podría decirse que se respira un aire de aquellos tiempos de “Quedate en casa” por la pandemia.

Hay un videoclip que está entre los favoritos de Agustina: “El amor en mi vida”, de Abel Pintos. Allí hay un Abel en una canoa, hay cielo, mar, tormenta. Son cuatro minutos que condensan emociones intensas y cuentan una historia que no tiene nada que envidiarle a una buena película.

-¿Tenés un mensaje final para alguien que quiere emprender y no sabe cómo?

-Mi conclusión es que salgan a hacer cosas, no se queden esperando el llamado de nadie. Salgan a hacer cosas.