Alexander Ludwig. ¿Qué es de la vida del actor que nos conquistó en Vikings como el hijo mayor de Ragnar?

Trabajando en la industria del entretenimiento desde 2000, el actor originario de Vancouver (Canadá) alcanzó su éxito internacional recién en 2014 cuando empezó a dar vida a Björn Ironside, el hijo mayor de Ragnar en la serie Vikingos. Carismático, súper potro y con un personaje que le hacía competencia al legendario guerrero, rápido muchos se engancharon con la serie para ver qué sucedería con el heredero y hasta dónde podría llegar en aquella lucha que combinaba sexo, poder, sangre y muchísima mística.

Fuente: Instagram @alexanderludwig

Súper activo en redes sociales, a pesar de que Alexander nació en una familia muy conectada con el mundo del entretenimiento tuvo que convencer a sus papás para que lo dejaran actuar ¿La razón? Creían que los niños actores no tenían una vida real y les costaba mantener los pies sobre la tierra. Con su primer papel en 2000 (uno que ni siquiera logró tener un espacio en los créditos), después llegaron pelis de acción y aventura como “Race to Witch Mountain”, “The Hunger Games” y -hace muy poco- la última de la saga “Bad Boys for Life”.

Como casi todo vancouverense, es fanático de los deportes de hielo y -de hecho- durante muchos años compitió como esquiador de estilo libre. Equilibrio y destreza que hoy también lleva a las olas californianas con su pasión por el surf.

Lejos de ser solo una cara bonita, además es muy activo en la defensa de lo derechos de los animales y públicamente ha hablado sobre su pelea contra la ansiedad, la depresión y el abuso de drogas. Convirtiéndose en una de las tantas voces de Hollywood en mantener viva la conversación sobre la importancia del cuidado de la salud mental y cómo no es un tema para tomar de manera liviana.

Pero chicas, su corazón ya tiene dueña: en enero de este año se casó con su novia Lauren Dear y las fotos son todo lo que está bien en el mundo.

Fuente: Instagram @alexanderludwig

Su nueva serie: “Heels”

Todavía inmerso en el universo de los dramas y con un cambio de vestuario que lo llevó del cuero vikingo hacia las telas brillantes del wrestling, charlamos con Alexander Ludwig sobre su nuevo rol, su recorrido después de Vikingos y por qué esta nueva serie representó todo un desafío en su carrera profesional.

En esta nueva serie das vida a Ace Spade que, así como fue Björn, es el hijo de alguien de renombre ¿Qué nos podés contar sobre él?

Podría decir que, por fuera, Ace es toda una estrella de rock pero por dentro es un completo desastre. Algo así como un niño que todavía intenta entender cuál es su lugar en el mundo y cómo escapar de debajo de la sombra de la muerte dramática de su padre.

Tenés un montón de personajes que se ven envueltos en grandes escenas de acción pero me imagino que con el wrestling los entrenamientos son diferentes ¿Cómo fue prepararte para este rol?

Sabía algo, no mucho. Crecí mirando algunos shows y, por supuesto, siendo fanático de The Rock y de Edge. Con quienes, más tarde, tuve la oportunidad de trabajar y escuchar de primera mano cómo era trabajar en WWB [World Wrestling Brawl]. Aún así fue toda una experiencia de aprendizaje porque -de verdad- no hay nada de falso en el wrestling y lo único que está predefinido es el final de la pelea. Toda la performance es una coreografía increíble en donde estos tipos usan y abusan de sus cuerpos. Así que hubo una búsqueda muy consciente de homenajear a esa comunidad, entrenar en serio y ser los mejores wrestlers. Esto tomó meses y meses de entrenamiento.

Si bien la serie está definida como un drama, es verdad que cuando mirás el avance oficial la serie tiene esta vibra de ‘relato épico’ que se mantiene cuando te encontrás con los episodios ¿Vos cómo describirías el mood y tono de la ficción?

Lo primero que diría es que el corazón de la ficción es un drama familiar, con personajes súper complejos y en un universo fascinante. Es oscuro y es tensionante, pero también algo con lo que todos se van a poder enamorar. Se trabajan un montón de temas súper relevantes como, por ejemplo, cómo es ser mujer en un ambiente dominado por hombres ¿no? Cómo es ser afroamericano en el universo del wrestling. Cómo es esa búsqueda de querer más de la vida y llegar más lejos. Temas y problemáticas con las cuales todos nos podemos conectar ¿verdad?

¿Cómo te involucraste con una serie como “Heels” y qué fue eso que te hizo decidir sumarte al elenco?

Realmente no hay nada como este show en la televisión actual. Para serte honesto, no estaba esperando sumarme tan rápido a otra serie pero para mí siempre se trata tener la posibilidad de contar grandes historias. Historias que yo sería fanático y que a mí me gustaría ver. Así que con “Heels” me pasó que, en el segundo que leí sobre el proyecto, supe que era algo en lo que quería estar involucrado y cuando me ofrecieron el papel no dude en tomar esta oportunidad.

Los guiones están tan bien escritos, los personajes son complejos y con recorridos interesantes, el universo en el que se desarrolla es fascinante y pienso que muchas personas van a lograr conectarse porque a todos nos gusta aprender sobre cosas de las cuales quizá no sabemos mucho.

Foto gentileza: Starz Play Quantrell Colbert

Venís de una serie súper popular como es “Vikingos” que no solo tiene una base de fanáticos enorme sino súper súper apasionada ¿Qué crees que tus seguidores van a encontrar en “Heels”?

La verdad que lo único que está dentro de mi control es sumarme a proyectos e historias que son fascinantes para mí y que yo realmente miraría. Esa fue mi acercamiento a “Vikingos” y, para serte honesto, nunca imaginé que iba a alcanzar la masividad que consiguió. Entonces cuando intento pensar por qué las personas se enamoraron de esa ficción, siento que son las mismas razones de por qué van a amar “Heels”: aprendés sobre un mundo del cual no necesariamente sabías mucho y que está repleto de un montón de grandes personajes con quienes conectás desde un lugar muy humano.

Compartís pantalla con Stephen Amell quien también viene de una serie con una base de fanáticos gigante como fue “Arrow” ¿Cómo es tenerlo de compañero de set?

Stephen es casi un hermano para mí. Conectamos de manera muy profunda porque ambos nos enamoramos de esta serie y nos preocupamos muchísimo por dar todo en el set. De verdad es una gran persona con un corazón enorme y pienso que va a ser una de esas personas que van a estar en mi vida para siempre. Wrestling es sobre confianza. Cuando estás en el ring y te estás enfrentando a una persona, de verdad que tenés que ser capaz de confiar en el otro.

En San Diego Comic Con veías muchos fanáticos con sus trajes de Björn. Cuando todo vuelva a la normalidad ¿Vamos a ver varios Ace Spade caminando por la convención?

¿La verdad? No me sorprendería ¡Realmente espero que lo hagan!

¡No te olvides! “Heels” estrena de manera semanal en StarzPlay y ya podés disfrutar de sus primeros episodios en la plataforma.