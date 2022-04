Anatomy of a Scandal: todo lo que tenés que saber sobre el drama criminal que ya está disponible en Netflix

Aunque el nombre de David E. Kelley te puede resultar más o menos conocidos, no hay dudas de que ya sos fanático de sus series: desde Ally McBeal hasta Big Little Lies (HBO Max) para llegar a The Undoing (HBO Max). Se trata de una lista que no solo sigue creciendo con ficciones en todas las plataformas disponibles, sino que además tiene un gran salto ya que el productor firmó un acuerdo con Netflix a partir del cual surgirán muchas y nuevas ideas.

Anatomy of a Scandal es tan solo la primera y tiene todos los elementos que amamos: drama británico, un elenco que ya conocemos y escándalos repletos de tensión .

Foto: Ana Cristina Blumenkron Ana Cristina Blumenkron - _DSC7846.NEF

Cuál es la historia

Creada por David E. Kelley y Melissa James Gibson, la primera temporada está basada en la novela escrita por Sarah Vaughan. Definida como un drama criminal británico, y la historia sigue a Sophie, la esposa de James, un político poderoso y respetado. Su vida cómoda y privilegiada comienza a salirse de control cuando surgen detalles de la aventura de su marido. Pero lo peor está por venir: él es acusado de violación y lo llevan a juicio .

Anatomía de un escándalo ya está disponible en Netflix Ana Cristina Blumenkron - _DSC2502.NEF

Quién es quién

Sienna Miller es Sophie Whitehouse , la esposa que ve cómo su vida se pone patas para arriba. A ella seguramente la conozcas por su papel en American Sniper, Rising Star o en The Girl.

, la esposa que ve cómo su vida se pone patas para arriba. A ella seguramente la conozcas por su papel en American Sniper, Rising Star o en The Girl. Rupert Friend es James Whitehouse , el político acusado de violación. Entre sus películas más conocidas están Pride & Prejudice, The Boy in the Striped Pyjamas, The Young Victoria y Starred Up.

, el político acusado de violación. Entre sus películas más conocidas están Pride & Prejudice, The Boy in the Striped Pyjamas, The Young Victoria y Starred Up. Michelle Dockery es Kate Woodcroft , la abogada criminal que llevará adelante el juicio contra James. ¿Alguien podría olvidar alguna vez a Lady Mary Crawley en Downton Abbey?

, la abogada criminal que llevará adelante el juicio contra James. ¿Alguien podría olvidar alguna vez a Lady Mary Crawley en Downton Abbey? Naomi Scott es Olivia Lytton , la joven víctima que acusa a James de violacion. Con varios roles en diferentes series, quizá la reconozcas de películas como Charlie’s Angels y Power Rangers.

, la joven víctima que acusa a James de violacion. Con varios roles en diferentes series, quizá la reconozcas de películas como Charlie’s Angels y Power Rangers. Josette Simon es Angela Regan, la abogada de James. Series como Minder o Nightflyers, son las producciones en seguro la conociste.

Qué esperar y qué se viene

Ya disponible en Netflix, la primera temporada tiene un total de seis episodios de una hora de duración . Lo que es clave que sepas es que esta entrega es autoconclusiva (la historia inicia y termina) ya que la ficción fue definida como antológica y su próxima temporada explorará un caso completamente diferente.

Chusmeá el avance

Netflix compartió en su cuenta oficial de YouTube el avance oficial y podés mirarlo antes de darle play al primer episodio: