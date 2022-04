Anne Hathaway habla sobre cómo fue filmar con Jared Leto y dar vida a los creadores de WeWork

En medio de un boom de series basadas en hechos reales y, aún más específico, de historias sobre jóvenes emprendedores que son acusados de fraude, AppleTv+ estrenó WeCrashed.

Ya disponible en AppleTv+, esta ficción nos lleva al detrás de escena de la formación de uno de los últimos grandes unicornios de Estados Unidos: WeWork . La serie está protagonizada por la magnética dupla conformada por Anne Hathaway y Jared Leto, quienes dan vida a Adam y Rebekah Neumann. Durante seis episodios vemos cómo esta power couple asciende y triunfa con la misma velocidad con que cae y se estrella para ser el centro de todo un escandalete en la cuna de la tecnología y el emprendimiento.

En una charla exclusiva junto con OHLALÁ!, nos sentamos a hablar con Anne Hathaway. Una actriz que amamos desde El diario de la princesa y que nos ha conquistado con cada una de sus películas y series.

Foto gentileza de AppleTv+

Estamos en medio de un boom de historias como WeCrashed, ¿por qué crees que estas personas se convierten en personajes tan increíbles?

Siento que todos somos atraídos por las personas carismáticas y por esas personalidades que tienen esa extraña capacidad de lograr que otros hagan lo que ellas quieren. Vivimos en tiempos en los que estamos increíblemente conectados , hoy mismo charlé con personas que se encontraban en zonas horarias completamente diferentes. ¡Es salvaje que podamos hacer eso! Así que si sos carismático y tenés la habilidad de conectarte con las personas, es casi un superpoder. Algo en lo que muchos estarían dispuestos a invertir muchísimo dinero... y quizá por eso no me sorprende que veamos cada vez más seguido casos como este

Tu episodio de Modern Love es mi favorito de toda la serie, pero debe haberse sentido como hacer una minipeli. ¿Cómo es trabajar un personaje durante tantos episodios?

Gracias, gracias, gracias..., gracias por ese comentario. En WeCrashed hubo muchísima confianza y soy muy afortunada de haber trabajado con Lee Eisenberg y Drew Crevello . Si algún actor está pensando en involucrarse en alguno de sus proyectos y me está leyendo: no lo dude, ¡hágalo! No solo porque son talentosos, sino porque además son muy fieles a sus palabras. Todo aquello que me dijeron que iban a hacer, lo hicieron. Algo que para mí fue clave porque, cuando me sumé al proyecto, solo estaban disponibles algunos de los guiones y no toda la temporada. Nunca firmo un proyecto sin antes leer todos los libretos, ¡así que eso fue muy diferente para mí!

También fueron muy generosos y me permitieron participar en el proceso de construir a Rebekah . Si bien no tuve impacto en el lugar al cual ella llegaría dentro de la serie (algo que siempre fue su visión), sí sé bien que me dejaron tener mi voz en el proceso..., en el cómo ella llegó a ese lugar.

Imagino que trabajar con un personaje basado en una persona real lleva otro tipo proceso. ¿Con qué tipo de fuentes y materiales contaste?

Un mix de cosas. Trabajé con una investigadora fantástica a quien conozco de otros proyectos y fue clave para ayudarme a entender el mundo del que Rebekah venía . Un contexto que ahora quizá conozco un poco más debido al lugar al que la vida me fue llevando, pero que –definitivamente– no es de donde yo vengo. Sobre todo, esto de que haya cosas que “tenés que ocultar para el afuera”, algo que a todos nosotros nos resultaría extraño, pero no a ellos. Por eso quise conocer qué significaba su normalidad. Charlé con muchas personas que la conocen y que también me permitieron tener una mirada más cercana sobre quién y cómo era.

Rebekah tiene un rol clave en la construcción de WeWork, ¿crees que Adam podría haberlo hecho sin ella?

De ninguna manera. No creo que pudiera haberlo hecho sin ella . Pero también creo que Adam sería la primera persona en decirlo. Rebekah fue crucial en su crecimiento profesional, fue quien lo ayudó a enfocarse y compartir su visión, así como le enseñói esa forma de hablar que le permitió –al menos al principio– conectarse con las personas a su alrededor.

Jared Leto. Foto gentileza de AppleTv+

Dentro de la empresa, ella fue responsable de WeGrow. ¿Por qué pensás que esto fue tan importante para Rebekah?

Siento que ella siempre quiso generar un impacto positivo en el mundo. Aunque no creo que sea mi lugar juzgar si realmente lo logró o no, es fundamental no olvidarse de que son personas reales y que tienen la posibilidad de hacer otras cosas en su vida . Tenemos que darles la oportunidad de crecer desde todo esto que hicieron. En tanto a WeGrow, creo que se dio cuenta de que la educación estaba solo enfocada en un aspecto intelectual y ella deseaba que se tuviera una mirada más holística.

¿Sentís que algunos de los conflictos que Rebekah tiene que enfrentar son representativos de lo que les pasa a muchas mujeres?

Para serte sincera, no lo creo . Pienso que la mayoría de las mujeres no tienen los recursos con los que ella sí contó, no cuentan con la ayuda que ella sí tiene. Creo que la vida es mucho más difícil para las mujeres en el mundo que claramente no tienen los recursos que Rebekah tuvo.

¿En algún momento pensaste en qué pensaría Rebekah de tu trabajo dándole vida en la serie?

Sí. Lo pensé.

¿Y?

Mi foco está puesto en otro lugar. Siempre me preocupé por que mi interpretación fuera justa con ella y que contara su verdad. ¿Sabés? Cuando estaba investigando sobre Rebekah me enfoqué mucho en su vida espiritual, algo que es muy importante para ella. Siempre fue muy abierta sobre el valor que esto tenía para ella y –algo que no tocamos en la serie– la Kabbalah fue clave en gran parte de su vida. Entonces, cuando estaba leyendo sobre esto, me crucé con esta frase: “Juzga a todas las personas de manera justa”. Y lo que esto significa para mí es ser capaz de ver a las personas por quiénes son, ser capaz de ver ciertos comportamientos por lo que son..., pero siempre asumir lo mejor de esa persona. Asumir que hay una buena razón de por qué está haciendo lo que está haciendo. Nunca pienses mal o prejuzgues a alguien. Así que me aseguré de llevar esa filosofía a cada día en el que di vida a mi interpretación de Rebekah .

La química entre vos y Jared es increíble. ¿Cómo es trabajar con él en el set?

¡Nos divertimos mucho! Me gusta pensar que con Jared nos habríamos llevado muy bien con él, pero –si tengo que ser honesta– no compartimos mucho tiempo porque nunca fue él mismo en el set. Jared es un actor inmersivo y se mantuvo en su personaje durante todo el rodaje . Pero, a pesar de esto, nuestra relación fue completamente dulce y de apoyo absoluto porque, así como su performance era importante para él, también le dio mucho valor a la mía. Sin tanta charla entre tomas, estábamos comunicados de manera constante y de verdad apoyando el uno al otro. Me inspiró mucho verlo trabajar y eso me motivo a dar lo mejor de mí en la manera en que construimos este amor verdadero que existe entre nuestros personajes.

Estos personajes tienen la idea de “el juego de la vida”. ¿Cómo te interpela eso?