Antes del estreno de Outlander, charlamos con Caitriona Balfe: “No está en la naturaleza de Claire ser la persona vulnerable”

¡Ya podemos decirlo! Faltan tan solo unos días para que Outlander vuelva y, con este estreno, el regreso de una de nuestras parejas favoritas . Llevando a la pantalla chica parte de la historia que leímos en “Viento y Ceniza” de Diana Gabaldon; la espera se hizo bastante larga porque despedimos la quinta temporada a mitad del 2020.

Disponible en Star+ , tuvimos la hermosa oportunidad de charlar con Caitriona Balfe sobre los nuevos desafíos que la familia MacKenzie Fraser tiene que enfrentar en esta nueva entrega.

Foto gentileza de Star+

Cuando estrenó Outlander una de las conversaciones más grandes que hubo es cómo Claire era un mujer que vivía su sexualidad de una manera muy libre. Después de cinco temporadas ¿por qué sigue siendo importante tener un personajes como ella en la televisión?

Creo que al principio -pensá que la primera temporada estrenó en 2014- si bien ya había algunas series brillantes con mujeres protagonistas, es cierto que no existía nada como Outlander o historias que trabajaran la sexualidad de las mujeres de la manera en que lo hicimos nosotros . Pero en los últimos años la sociedad cambió mucho y ahora vemos más ficciones de este estilo, algo que es maravilloso.

E s fantástico que Outlander haya abierto esa puerta y que permitiera que se vea que existía una audiencia con ganas de conocer este tipo de ficciones . Pero para mí es clave que veamos todos los aspectos de las mujeres. Desde la sexualidad femenina hasta los diferentes tipos de matrimonios. Siento que es importante tener todas las voces presentes en la televisión .

Y en ese recorrido ¿qué seguís disfrutando de interpretar a Claire?

¡Oh dios! Ella es un personaje tan fantástico. Es de verdad un regalo poder darle vida. Cada temporada es un nuevo desafío. Claire es alguien con mucha personalidad, con una enorme fuerza de voluntad y que lucha por la justicia... pero que también tiene sus defectos . Probablemente un poco cabezadura ¿no? Entonces poder combinar todos estos aspectos de una mujer como ella, es maravilloso.

Foto gentileza de Star+ Jason Bell

En la quinta temporada Claire pasa por una situación traumática. ¿Cómo esto afecta su relación con Jamie?

Una de las cosas que vemos es que cuando intentás ocultar o tapar cosas de tu persona -a veces de quienes te rodean, pero también de vos mismo- creas cierta distancia porque no les estás permitiendo verte en tu estado más vulnerable o no te estás permitiendo pedir ayuda. Esto es un gran tema para Claire porque ella ha sido siempre la persona que estaba ahí para socorrer al resto y lo que descubrimos le resulta muy pero muy difícil ser la persona que pide ayuda. Digamos: no está en su naturaleza ser la persona vulnerable .

Fue muy interesante ver cómo Claire se resistía a esto y en ese proceso ocultaba su trauma, para llegar al punto en el que -eventualmente- tiene que trabajar sobre ella misma para ser capaz de por fin pedir ayuda.

Sé que no podemos hablar mucho por el temor a los spoilers pero ¿hay algo que estés especialmente emocionada que los fans vean de esta sexta temporada?

¡Hay varias cosas! Más allá de que la seguridad y tranquilidad de la colina Fraser se ve puesta en peligro, la familia de los Christie son una hermosa novedad en esta temporada . Mark Lewis Jones, Jessica Reynolds y Alexander Vlahos están brillantes en sus papeles.

Además de las dificultades de filmar en medio de una pandemia, durante la sexta temporada grabaste mientras estabas embarazada: ¿cómo fue esa experiencia?