Arte erótico en la Argentina: una guía de espacios de artistas y muestras de sexualidad

Cada vez que visitaba una galería de arte me quedaba contemplando las imágenes de cuerpos desnudos y las sutilezas de los cuerpos y el arte erótico. No me pregunten por qué, pero era ese el tipo de arte que me atrapaba en cada recorrido. Pienso que tal vez tenía que ver con la naturalidad con la que el o la artista retrataba o materializaba sus obras. Algo que para la sociedad podría ser algo a ocultar o escenas liberadas solo en la intimidad pero que, para las y los artistas eróticos, era lo cotidiano.

Sin embargo, siempre me costó poder encontrar galerías de arte erótico e incluso artistas locales. Como si los grandes museos dejaran un pequeño espacio para unos pocos y por pocos días para que se pudiera ver algo de ese submundo que no tenía lugar en la escena cotidiana de los palacios de arte.

Pero mi curiosidad me llevó a más, a sumergirme en una búsqueda constante por encontrar a esos artistas para poder deleitar mis ojos y mi mente ante un arte que realmente me volaba la cabeza. Quería verlos, quería encontrarlos y, es por eso, y porque sé que les interesa el mundo de la sexualidad y por eso entraron en esta nota es que les reuní algunos de mis artistas locales que trabajan con el erotismo. También, espacios donde sí tienen lugar para poder verlos y amarlos tanto como yo.

¡Que las y los disfruten!

Lulu Jankilevich

Artista visual, editora y creadora de Revista erótica COLADA, curador de EPA Erotique Pink Arte. Docente en Fotografía para FADU y UCES. Estudia fotografía en la EFC Andy Goldstein y realiza clínicas de arte con Alberto Goldenstein, Fabiana Barreda y Fernanda Laguna, entre otros. Participa del proyecto Pac y ArtistasxArtisas. Realiza curadurías de arte contemporáneo para instituciones privadas y la sala de exposiciones Manuel Belgrano de la Legislatura Porteña. Gestora y curadora de espacios y cuerpos de obra que legitimen el poder del erotismo, el neo feminismo y la creación de nuevas subjetividades. Dictó la clínica de la obra de fotografía erótica contemporánea.

@lulujankilevich

Martín Castillo Morales

Utiliza la fotografía directa como herramienta de retención, recurso de acercamiento, excusa para la exploración y contemplación y, en ocasiones más experimentales, la materia prima de creación es la columna vertebral de un universo de imágenes que difícilmente dibujan límite entre su vida cotidiana y su obra. Es aquí donde la/su sexualidad, los elementos que la rodean, los roles que de ella se desprenden y el infinito cúmulo de pequeñas historias que la conforman se materializan en piezas fotográficas, con excepciones cada vez más habituales como el collage, que invitan al espectador a confrontar su propia realidad de unos de los aspectos menos “naturalizados” de su intimidad. La obra que vemos es Bolívar Intervenido.

@martincastillomorales2

Arte erótico: Bolívar intervenido; @martincastillomorales2

Matías Maroevic

Nació en 1979, Lanús, Buenos Aires, Argentina. Estudió fotografía en la escuela municipal de Bellas Artes Rigolleau y en los talleres de los aclamados fotógrafos Guillermo Ueno, Alberto Goldestein, Raúl Flores, Bruno Dubbner y Lena Szankay. Estudió teatro en la Universidad de Lanús. Actualmente participa del colectivo de artistas Random. Su trabajo fue publicado y expuesto en Alemania, Italia, España, Brasil, Colombia, Perú, México y Argentina. Su obra es parte de colecciones en el país y en el exterior.

@matiasmaroevic

Alejo Dillor

Alejo Dillor es fotógrafo y social media manager. Formó parte de Boys! Boys! Boys!, la primera revista del mundo dedicada a la fotografía artística queer y gay. Al tratarse de una revista homoerótica uno de los mayores problemas con los que se están encontrando es con la censura de Instagram. Además, Alejo tuvo una mención honorífica en el Premio Estímulo Joven 2019.

Arte erótico, por Alejo Dillor

Dani Juárez

Nacido en 1967, Daniel Juárez estudió en la Escola de Artes Visuais do Parque Lage en Río de Janeiro. Asistió a los talleres, cursos y clínicas de obra de: Orlando Molica (Río de Janeiro), Fabiana Barreda, Hernán Marina, Silvia Gurfein y Valeria Maculán. Su obra fue seleccionada en numerosos premios y salones, entre ellos, el Salón Nacional de Artes Visuales ediciones 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 y 2008. Realizó muestras individuales en galerías y museos y participó de innumerables muestras colectivas. Su obra es parte de colecciones en el país y en el extranjero.

@eldanijuarez

La técnica en su obra Untitled se compone de 964 fotografías monocromáticas sobre acetato.

Natalia Forcada

Directora de cine, licenciada y Profesora en Dirección de Cine en la Universidad del Cine. Cursó la “Diplomatura en violencia de género y resistencias feministas” en Museo Evita. Su producción actual se centra en los objetos, el cuerpo y la sensorialidad, lo que gene una cartografía emocional a través de dispositivos de experiencias físicas que permiten construir un mapa de autoconocimiento. Fue jurado, tutora y disertante en España, Brasil y Argentina. Expuso y realizó residencias en Italia, España, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay y Argentina.

La imagen que vemos es de “Un cuerpo se libera cuando se expande”, serie Prótesis para músicos. La performance fue realizada para los Premios de Fundación Andreani, donde estaba seleccionado un video de la misma serie. La foto la saco Mariana Papagni.

@Natalia Forcada

“Un cuerpo se libera cuando se expande”, es el nombre de la obra

Fabiana Barreda

Fotógrafa, performer, instalacionista y artista multimedia argentina. Su obra se especializa en el cuerpo, el deseo y políticas de género. Desde sus inicios el tema del deseo se perfiló como una de sus inquietudes artísticas para lo cual abordó su obra utilizando las paradojas como procedimiento para la creación. Ha participado en exposiciones individuales y colectivas, tanto en Argentina como en el exterior desde 1992. En 1996 realizó su primera muestra individual. A partir de allí realiza una serie de performances y videos construyendo proyectos interdisciplinarios entre arte y ciencia. La videoinstalación es un soporte recurrente en el trabajo de la artista.

La expo Horizontes de Deseo con la obra Hogar Modulor, Mi hogar son las líneas de mi mano, casita flúo junto a fotografías, fotoperformance y maquetas con videoinstalaciones en su interior. Casita flúo es una maqueta de acrílico reciclable, al que la artista denomina objeto arquitectónico terapéutico lúdico, que forma parte de una performance donde el espectador la sostiene sobre su mano.

@fabiana_barreda

Desiree Destéfano

Desiree De Stefano es artista visual e investigadorx, le ocupan las prácticas discursivas y poéticas vinculadas a existencias y cuerpos dialogados, territorio, biodiversidad y deseo de una contemporaneidad erosionada por la emocionalidad, el contexto político, artístico y la tecnología, desde una plataforma latinoamericana, queer, desobediente y permeable, pensada en términos de soberanía y consciencia. Dirige y desarrolla Galería Deseo; trabaja en Área de Educación y Cultura en Casa de Gobierno de la República Argentina y en el Centro de Investigación y Producción de Cultura, Arte y Género de la U.N.A. / Universidad Nacional de las Artes, Argentina.

@desired.stefano

María Guallar

Nacida en Argentina, vive y trabaja en Parque Leloir, provincia de Buenos Aires. Estudia dibujo y escultura en talleres particulares, entre otros, los de Jorge Demirjian y Leo Vinci. Realiza cursos y seminarios teóricos con Rosa María Ravera, Fabiana Barreda, Alicia Romero y Marcelo Giménez. Desde 1985 expone en instituciones publicas y privadas tales como: Manzana de las Luces, Centro Cultural Recoleta, Centro Cultural San Martin, Museo de Arte Americano Uruguay, Museo Larreta, Dirección de Museos Ciudad Autónoma de Bs. As., Palais de Glace, Museo Yrurtia, Galería Lagard, Galería Pérez Quesada. Recibe premios en los Salones de Moreno, San Fernando, San Lorenzo, Pcia. de Bs. As. y mención en el Salón Manuel Belgrano Bs. As. Realia el Altar, Pila Bautismal y ambón de la iglesia San Martín de Porres de Florencio Varela, Pcia. de Bs. As. Participa en el Simposio Internacional de Escultura en Madera, Unquillo 2008. En la actualidad trabaja en obras de taller e intervenciones en espacios abiertos.

@mariaguallaresculturas

Lucía Herlitzka

Lucía Herlitzka nació en Buenos Aires en 1984. En 2002 ingresó en la carrera de Licenciatura en Artes Visuales del IUNA (Instituto Nacional del Arte) con orientación en escultura. Asiste al taller de Nicola Costantino a partir del 2004, durante un año y medio. Participa en el taller de Efectos Especiales dictado por la Casa de la Juventud de San Isidro. En 2011 concurre al taller de Lorena Guzmán hasta principios de 2013. Actualmente participa del programa PAC (Prácticas Artísticas Contemporáneas) de Gachi Prieto Galería.

@lulitaher

Bárbara D’Ambra

La obra aplicada a la joyería de Bárbara D’Ambra es tan sutil y delicada como explícita. El trabajo artístico de D’Ambra está teñido por formas de deseos e insinuaciones. Sucede que, al verlas y tocarlas, hay placer. “Si pensamos en las formas en que el arte y la joyería tratan el placer y el deseo, probablemente descubriremos que la mayoría de las veces el cuerpo femenino es tratado como un objeto de deseo. Y eso significa que la forma en que los demás lo ven es casi tan importante como la pieza misma. El objeto se completa cuando es, de hecho, el deseo de otro”, esa lectura es de la crítica de arte Florencia Kobelt.

Bárbara descubrió en la joyería contemporánea un modo de fusionar el diseño industrial y el arte, una posibilidad de crear arte para usar. “Es un espacio en el que me siento cómoda para adentrarme en el terreno de lo expresivo y lo erótico, creando formas sensuales que despiertan curiosidad, provocan e invitan a ser disfrutadas”. Hoy, las creaciones de Bárbara se venden en el Malba (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires), en Estados Unidos, en España y en EPA erotique Pink Arte.

@barbaradambra.joyeria

Victoria Pagani

Es Lic. en Artes Electrónicas y Realizadora Sonovisual (UNTREF). Realizó el Programa de Cine de la Universidad Torcuato Di Tella gracias a una beca de formación, donde asistió a seminarios con Lucrecia Martel y James Benning. Se formó, además, en la Clínica de la artista Diana Aisenberg. Obtuvo el 2º Premio del 108º Salón Nacional de Artes Visuales en Instalaciones y Medios Alternativos; recibió el Premio Estímulo en Objeto y Ensayos Instalativos del Fondo Nacional de las Artes y el 2º Premio de Proyecto A - Arte Contemporáneo en su 15º y última edición y participó de numerosos certámenes nacionales como el 7º Premio de la Fundación Andreani. Además, formó parte de la Residencia Digital Internacional Yet to.com(e) (CH/DE/USA/AR/FR/Iran) y de la Residencia en el Centro de Arte Sonoro en la Casa Nacional del Bicentenario. Recibió apoyos internacionales para sus proyectos como Pro Helvetia, Consulado Suizo de la Cultura, así como nacionales como la Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes. Su obra Colección Menina (2021) de dildos es reconocida en diversos países.

www.victoriapapagni.xyz

@vicpapagni

Arte erótico

Ezequiel Mazariegos

Fotógrafo y especialista en Imagen y sonido trabaja el género del retrato, el documental y el desnudo. La producción de tales imágenes lo llevan en 2001 a perfeccionar sus estudios con Jorge Mónaco en la Escuela Nacional de Fotografía, especialmente en el área de laboratorio blanco y negro. Sus temas de interés nunca cesaron y, a través de sus series, donde algunas requirieron períodos de mayor investigación, búsqueda y concentración, incitan curiosidad e invitan a ver las cosas desde otro punto de vista. La obra que vemos es “Become a voyeur”, una obra que estimula el fetiche del voyeurismo entre fotógrafx y espectadxr y propone animarse a tocar, espiar y descubrir lo que hay del otro lado.

@ezemazariegos

Arte erótico

Fernando Pérez Caula

Fernando Pérez Caula (Córdoba, Argentina, 1982) obtuvo una Tecnicatura en Artes Visuales en la Escuela Provincial Figueroa Alcorta de Córdoba y se formó posteriormente en cerámica en el Taller Libre de Cerámica y Taller Privado Del Mismo Barro. De ambas disciplinas, ilustración y cerámica, nace su obra, en la que fusiona la ilustración sobre soportes en material cerámico realizados a mano. Un proceso absolutamente artesanal basado en piezas únicas de una sola reproducción. Si el estilo de este artista argentino se pudiera definir en una sola palabra ésta sería provocación. Su obra es toda una declaración de intenciones para dejar en evidencia nuestros deseos más primarios dentro de un contexto social, que hipócritamente tiene como objetivo ser políticamente correcto ante la imposibilidad de reprimirlos.

De ahí que su trabajo hable de desinhibición, de deseo y de pasión bajo una temática queer / homoerótica. Para él la transgresión resulta un recurso válido si con él se logra llamar la atención. Un modo de permitir que su mensaje libre de ataduras aterrice en más personas.

@ferperezcaula

Natacha Voliakovsky

Es activista, artista visual y de performance bio-hardcore política. Su obra pone en relieve la lucha por la soberanía del cuerpo a través de performances que hackean el sistema desde adentro, exhibiendo de manera descarnada las reglas opresivas hacia minorías, migrantes e identidades de género diversas.

Seleccionada en el Programa Internacional INVERSE en colaboración con el Museo Momentary, Bentonville, Arkansas (2021), en el Taller para artistas de Creative Capital, NYC (2019), en el programa para artistas de performance EMERGENYC del Hemispheric Institute for Performance and Politics, NYU, (2019), del workshop intensivo de performance de la Venice International Performance Art Week en Venecia, Italia, (2018). Fue invitada por Überbau Haus en 2017 para realizar una residencia de investigación en arte contemporáneo en Sao Paulo, Brasil. Realizó la residencia de producción en Antártida Argentina en 2014, entre otras.

Es la creadora del Método Voliakovsky una serie de técnicas de entrenamiento en performance art de alto impacto. El objetivo de la artista es compartir las técnicas que ella misma utiliza para preparar cuerpo y mente antes de realizar una performance art. “Durante la cuarentena estricta por Covid en Argentina elegí menstruar por mi casa, el único espacio que durante ese tiempo podía habitar con pseudolibertad. Lo hice sin contener la sangre, manchando mis ropas, muebles, piso. El espacio se volvió uno conmigo hasta cubrir lo más que podía todo mi entorno con la sangre que salía de mi”.

@natachavoliakovsky

¿Dónde podemos ver a estos artistas?

En sus instagrams vemos su obra y también las expos permanentes e itinerantes donde se encuentran. Además, todas y todos estos artistas forman parte de la muestra de arte permanente de la galería de Arte EPA! Erotique Pink Arte curada por Lulú Jankilevich y otros espacios itinerantes locales. Nicaragua 5539, Palermo Hollywood. Lunes a Jueves de 13 a 19hs. Viernes y Sábado de 13 a 20hs. Domingos de 14 a 18hs https://erotiquepink.com/arte/ @erotique.pink. Y del 10 al 13 algunos de ellos estarán en el stand de la revista COLADA en la feria de arte MAPA en el predio La Rural de Buenos Aires. Y también tienen sus muestras en agenda en la galería de arte Wunsch.