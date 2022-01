Australia: ¿De qué trabajan los jóvenes argentinos que eligen ese país para vivir?

Australia es un destino elegido por muchos jóvenes argentinos que quieren hacer una experiencia en otro país. Tanta es la movida que incluso formaron un grupo en la red social Instagram -Argentinos en Australia-, que no cesa de sumar seguidores: al momento, superan los 130 mil.

Su creador, Ramiro Rosane, armó esta comunidad digital hace 6 años, y la define como de un grupo de amigos que conecta personas que viven en Australia, les informa novedades, les muestra experiencias y recomendaciones de lugares para viajar y trabajar.

En estos días el primer ministro de Australia Scott Morrison anunció que el país ofrece visas gratis a los jóvenes que viajen en los próximos tres meses y los invita a trabajar allí. Con toda esta tendencia en alza, nos preguntamos, ¿cuál es el perfil de jóvenes que viaja, con qué formación, qué trabajos hacen una vez que están en Australia?

Ramiro Rosane: “Conseguís empleo en cuestión de días”

Ramiro Rosane, 32 años

Formación: tiene una Diplomatura Avanzada en Business / Diplomatura en Hospitality Management (ambas en Australia)

Así cuenta su experiencia:

“Terminé el colegio en La Pampa y me fui a vivir a Italia a los 18 años. La idea era tramitar la ciudadanía y viajar. Siempre me dio curiosidad Oceanía, este continente tan alejado. En ese momento, era el año 2013, no era muy común viajar por estos lugares ni tampoco había mucha información, pero poco a poco el sistema de visas Working Holiday se convirtió en una gran opción a la hora de hacer experiencias en el exterior, no solo por conocer lugares maravillosos y por la facilidad de conseguir empleos en cuestión de días, sino por las particulares del país, por ejemplo, las playas únicas y las ciudades increíbles”.

“Luego de haber vivido 5 años en Italia, tomé la decisión de mudarme a Melbourne, la idea era hacerlo por un año con el programa de Work & Holidays. Mi intención era aprender inglés y hacer nuevas experiencias laborales dentro del sector turístico hotelero”.

“Actualmente vivo en Perth, en la costa oeste de Australia. Gerencio un restaurante italiano que tiene una de las mejores vistas hacia el Océano Indico en Scarborough, que es un barrio donde se disfruta de una de las playas más atractivas de la ciudad”.

“Al final fue mucho más que un año. Hace 8 que vivo en Australia. Al haber estado sponsoreado por una empresa australiana anteriormente, por mis calificaciones y mi experiencia, pude acceder a un visado de residencia permanente que me permitirá aplicar además a la ciudadanía australiana”.

Fausto Silenzi: “Ser barista me permite vivir cómodamente”

Fausto Silenzi, 30 años

Formación: barista

Así cuenta su experiencia:

“Aburrido de la cotidianidad, en 2017 decidí dejarlo todo y emigrar en busca de nuevas experiencias. Elegí Australia por el simple hecho de que es uno de los países que cuenta con este programa de trabajo y vacaciones en el que te permiten quedarte en el país por un año. Pensé que Australia era, también, la oportunidad ideal para mejorar el inglés y adentrarme en una cultura completamente diferente”.

“Tomar esa decisión de dejarlo todo no fue fácil. Dejé mi departamento, mi carrera, mi profesión, mi familia y mis amigos para empezar desde cero en el otro lado del planeta. Nunca pensé que Australia me abrazaría con tanta fuerza y que hoy, 5 años después, seguiría acá viviendo y trabajando ya mucho más asentado. Estoy viviendo en Melbourne”.

“Llegué con conocimientos del mundo del café. Y eso fue clave para desarrollarme en la industria y no tener demasiados problemas a la hora de conseguir trabajo. Melbourne es una de las ciudades con mayor cantidad de cafeterías per cápita del mundo y ser barista acá es realmente un empleo que se reconoce un montón. Algo tan simple (o no tanto) como preparar lattes y cappuccinos me ha permitido disfrutar cómodamente el estilo de vida australiano que muchas veces puede ser costoso”.

“Tuve visas de todo tipo. Working Holiday, de estudio. Durante la pandemia, el gobierno habilitó nuevas visas para que quienes decidimos quedarnos aquí podamos seguir trabajando, sobre todo en los sectores críticos (como lo es la industria de la gastronomía, por ejemplo)”.

Azul Libertini: “Me fui de la Argentina dos meses después de recibirme de abogada”

Azul Libertini, 29 años

Formación: abogada

Así cuenta su experiencia:

“Me fui de la Argentina dos meses después de recibirme de abogada. Lo hice para vivir una nueva experiencia de viajar sola, abrir la cabeza y conocer nuevos países. Llegué a Sydney primero y ahora estoy en Perth”.

“Me dedico a hacer control de documentos para una empresa que provee energía a toda la ciudad. Mi trabajo es asegurarme de que los documentos en flow entre los subcontratantes y la empresa principal estén acordes a las normas australianas y a las reglas de seguridad e higiene. Y, en mis momentos libres, voy a la playa, ando en skate, me junto con amigos”.

“Tengo visa Working Holiday y estoy esperando que me salga un sponsor con la empresa para la que trabajo”.

Esto es importante porque una empresa que demuestra ante el gobierno australiano interés por un trabajador, lo ayuda a que se lo habilite a contratarlo por más de que no sea australiano.

Franco Torres: “Si seguís las reglas, se vive muy bien en Australia”

Franco Torres, 26 años

Formación: Business Management. Trabajaba en Marketing en una inmobiliaria y además me dedicaba a fotografía y video.

Así cuenta su experiencia:

“Vine a Australia en 2018 a estudiar inglés y me enamoré del país y de su estilo de vida. Llegué primero a Sydney. Luego viajé a otras partes de Australia y ahora estoy hace ya 2 años asentado en Melbourne”.

“En Australia soy el Marketing Manager de una Startup de tecnología y, además, soy director creativo en mi agencia de creación de contenido visual”.

“Vine con visa de estudiante, estuve con la de trabajo y ahora me encuentro en una visa de Post-Graduate con mi pareja. Se obtiene cuando una de las dos personas termina de hacer una maestría en Australia. Por nuestra experiencia, a las visas se aplica fácilmente a través de la página de inmigración del gobierno australiano. Cada visa pide ciertos requisitos que son obligatorios y, siempre y cuando hagas las cosas bien y sigas las reglas, se vive muy bien en Australia”.